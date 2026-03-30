Bonos del Tesoro: se efectúa la primera colocación del 2026 por Q1 mil 500 millones

La adjudicación se llevó a cabo el jueves 26 de marzo, y el monto fue de Q1 mil 500 millones.

Se trata de la primera operación correspondiente al ejercicio fiscal del 2026, según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

El proceso de colocación alcanzó una demanda total de Q2 mil 911.05 millones.

Los resultados de la adjudicación reflejan que Q375 millones fueron adjudicados con fecha de vencimiento el 20 de septiembre del 2038 (12 años y medio), a una tasa de corte de 6.0250%.

Además, Q1 mil 125 millones, con vencimiento al 30 de noviembre del 2046 (20 años y ocho meses), se adjudicaron a una tasa de corte de 6.2450%.

Para las fechas de vencimiento en mayo del 2030 y junio del 2033 no se efectuaron colocaciones.

El monto de Bonos del Tesoro aprobado para el ejercicio fiscal del 2026 es de Q24 mil 098.9 millones.

El reglamento está contenido en el Acuerdo Gubernativo 26-2026. Establece la normativa para emitir, negociar, colocar y liquidar estos títulos, así como para operaciones de rescate y canje, y para el servicio de pago de los bonos.

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Incluye disposiciones dirigidas a inversionistas institucionales, así como mecanismos que permiten la participación de pequeños inversionistas.

El reglamento fue emitido a inicios de marzo mediante el Acuerdo Gubernativo 26-2026. Establece la regulación para emitir, negociar, colocar y liquidar estos títulos, así como para operaciones de rescate y canje, y el servicio de pago de los bonos.

El reglamento establece que podrán emitirse Bonos del Tesoro, certificados representativos globales y bonos estandarizados anotados en cuenta.

Entre las características de los bonos, se indica que cuentan con respaldo del Estado de Guatemala, pago periódico de intereses y plazos definidos.

Si el inversionista requiere liquidez, puede vender los bonos antes del vencimiento a través del mercado secundario. Los títulos también pueden emitirse en formato electrónico y contar con custodia electrónica, por lo que no necesitan guardarse físicamente.

El monto originalmente aprobado para el presente ejercicio fiscal fue de Q25 mil 598.9 millones; sin embargo, debido a la suspensión provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad del decreto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, quedó vigente el del 2025, que establecía Q25 mil 104.2 millones.

La cifra fue ajustada tras una ampliación presupuestaria aprobada a finales de enero en el Congreso. Se redujo a Q24 mil 098.9 millones, debido a la decisión de utilizar más recursos de caja en lugar de recurrir a endeudamiento, explicó Barrientos.

El monto autorizado para el 2025 fue de Q29 mil 115.8 millones, de los cuales se colocaron Q28 mil 773.8 millones.