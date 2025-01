Cámara de Industria y Banguat analizan tres factores que podrían influir en la economía de Guatemala con la llegada de Trump

Durante la presentación de las perspectivas económicas para el 2025 por parte de las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) ante los socios de la Cámara de Industria (CIG), surgieron inquietudes de los posibles escenarios de corto y mediano plazo que podrían derivar en el nuevo mandato de Donald Trump.

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, y el gerente económico, Johny Gramajo, explicaron a los empresarios los posibles escenarios de corto y mediano plazo en materia económica a los que el país deberá prestarle atención en las próximas semanas y meses.

Crédito externo más caro

Gramajo respondió que los escenarios se pueden dividir en los de corto y mediano plazo.

Por ejemplo, en el corto plazo las estimaciones son favorables, en el sentido que hay optimismo en el crecimiento económico de Estados Unidos, que se mantiene positivo. El hecho que haya un proceso anunciado de desregulación en ese país, un proceso de recorte en impuestos en el tema fiscal genera una expectativa de mayor crecimiento económico en ese país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó, recientemente, una actualización de las proyecciones en la cual eleva el crecimiento económico de Estados Unidos de 2.2%, que era la estimación que hizo en octubre a 2.7%. Los dos componentes principales de esa revisión son el mayor optimismo del sector privado y el tema del impulso fiscal. En el corto plazo esto traería un mayor nivel de crecimiento económico.

En el contexto de mediano plazo, es decir, después del 2025 en adelante, el hecho de que haya mayor impulso fiscal limitará el marco de acción de la Reserva Federal (FED) la cual venía en un proceso de reducción de sus tasas de interés de política monetaria.

Antes del 2022 la tasa estaba en torno a cero, y sube 525 puntos básicos de una manera muy rápida y acelerada. El riesgo en ese país es que, si ese impulso fiscal incrementa la inflación la FED ya no fa a tener tanto margen de acción para seguir disminuyendo una tasa, por lo que puede generar una pausa en la reducción de tasa o incluso generar un alza, y para el resto del mundo impactaría en que el financiamiento externo podría ser más caro.

También el hecho de tener una política fiscal más agresiva quiere decir que como Estados Unidos tiene efectos globales, es decir, su política monetaria y fiscal impacta el resto del mundo, para poder financiar esa expansión fiscal o ese recorte de impuestos que se anunció se necesita deuda, y si ese país necesita más deuda lo que ocurrirá es que se va a presionar las tasas de interés a nivel mundial.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Ese es un riesgo, algo que lo que podría limitar es el famoso techo de la deuda, en EE. UU., estar negociando constantemente el techo de la deuda es complejo, pero ahora el gobierno tiene mayor influencia republicana en el Congreso, lo cual no tenía en el mandato anterior.

Remesas familiares, no considera escenario de deportaciones masivas

El funcionario del Banguat dijo que no hay escenario donde haya una tasa de crecimiento negativa (es decir caída de ingreso de remesas), aspecto que no ha pasado ni siquiera en la pandemia.

Sin embargo, Gramajo que sí se tiene un proceso que el Banguat ya había estimado de desaceleración de las remesas. Y menciona algunos ejemplos: En el 2024 creció 8.6%, cifra más alta de los previsto que era de 8%, pero se venían de tasas de dos dígitos.

Solo en la pandemia, se redujo la tasa de crecimiento, pero no fue negativa como muchos pensaron, agrega Gramajo mencionando que el Banco Mundial y el FMI por esa razón iban a caer 20%, que el Banguat nunca estuvo de acuerdo con ello, y la evidencia es que crecieron más de 8.5%.

“No hay un escenario donde vaya a haber una contracción (de ingreso de remesas familiares), sí hay un escenario donde pudiera haber una desaceleración si esas medidas de política migratoria se efectuaran”.

Gramajo dijo que vale la pena destacar que algunas medidas de política migratoria se hacen a nivel federal, pero también hay leyes a nivel estatal, ya que cada Estado tiene independencia y algunos se ha establecido como santuarios aspecto que también puede limitar que algunas medidas anunciadas por el nuevo gobierno puedan adoptarse.

Dentro de los escenarios centrales de proyección en el caso del Banco de Guatemala, y como vemos también en el Fondo Monetario, no tenemos un escenario de deportaciones masivas, sino en un escenario de deportaciones selectivas, aunque no al estilo de Obama, sí se tendría una limitación para poder realizar una deportación masiva.

Dijo que en los diferentes análisis se puede observar que no hay sector privado en Estados Unidos que esté de acuerdo en una deportación masiva, porque el mercado laboral en ese país todavía está estrecho, lo que significa que hay más plazas vacantes que plazas que se estén ocupando, esto significa que la migración todavía es necesaria, aspecto que es parte de los factores coyunturales.

Y, desde la parte estructural se observa que la población en Estados Unidos, como en la mayoría de los países está envejeciendo, y en el caso de ese país está en un proceso que se denomina de transición demográfica y esto lo que hace es que parte del trabajo tenga que ser suplido con migración, como ya está sucediendo en Europa.

Por otro lado, la pandemia generó un cambio en la actitud hacia el trabajo en las personas en Estados Unidos, muchas personas estadounidenses no están dispuestos a hacer un trabajo que en la actualidad lo hace un migrante, por lo que se observa que siempre va haber un espacio para el empleo hispano.

“Por eso no se está trazando (en el Banguat) un escenario donde vaya a haber una caída súbita de remesas. Como siempre se dice esperamos lo mejor, pero siempre hay que estar preparado para lo peor, eso quiere decir que sin menoscabo de un escenario así, siempre hay que pensar a futuro en un escenario que pueda ser negativo y ahí son medidas de política que no son exactamente materia del banco central, pero sí puede apoyar en el diseño de medidas”, agregó Gramajo.

Aranceles ¿cómo afectarán?

Respecto inquietudes acerca de aranceles que podrían ser cambiados por Trump y los efectos en la economía de Guatemala, el gerente económico del Banguat, explicó que se acostumbra a ser tres escenarios, el base, el de riesgo al alza o crecimiento que es el optimista, y el de riesgo a la baja.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En este contexto, dijo que el escenario central, es que somos muy pequeños como país para ser afectados por este caso con políticas arancelarias. Considera que el objetivo político de la administración Trump está claro y se dirige a países que representan en su percepción un riesgo para Estados Unidos.

Principalmente China, ahora recientemente ha mencionado a Canadá y a México. Y ahí hay que ser bien claros, los dos principales socios comerciales de Estados Unidos son China y México.

En menos medida puede ser que el DR Cafta (TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) vaya a ser afectado pero ese es un escenario que aún sumando toda Centroamérica, las economías siguen siendo pequeñas, por lo que pareciera que no la región no va a ser el foco de atención, por lo tanto, el escenario central es que no habría un efecto; en tanto el escenario de riesgo o pesimista se refiere a que si efectivamente se da, el poder que se tuviera para hacerle cambios fundamentales, ese TLC sí sería modificado, esto porque si el poder para cambiar el tratado con Canadá y México fue grande, no se pueden imaginar países más pequeños con poco poder de negociación.

Pero considera que hasta la fecha, el tema es más localizado en migración en política arancelaria.

Opinión de la CIG

Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), refirió que el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos es positivo y específicamente en el tema económico.

Mencionó como ejemplo que la posición geopolítica que tiene ese país contra China como colocar aranceles y otras decisiones, debería abrir oportunidades para que parte de esa manufactura que en la actualidad se hace en ese país asiático, se haga más cerca que en Estados Unidos, y ahí es donde Guatemala debería aprovechar parte de ese rebalse estando al lado del mercado más grande del mundo como en nearshoring que es acercar el suministro.

Con 20 años de estabilidad macroeconómica y un tipo de cambio equilibrado, Guatemala se consolida como un país con grandes oportunidades, respaldado por su ubicación geoestratégica, afirmó Bouscayrol. pic.twitter.com/enjQe4QQqT — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) January 20, 2025

“Se abren oportunidades, pero estas puertas que se abren no van a estar abiertas, todo el tiempo, sino que es una posibilidad que tenemos de capitalizarlas rápido en el corto plazo para lograr instalar más empresas y de esa manera industrializar el país, lo cual nos llevaría a un crecimiento económico mayor como país y a mejorar los índices de desarrollo”.

Respecto a aranceles y política migratoria, Bouscayrol considera que puede ser un riesgo. Sin embargo, respecto a aranceles, dijo que no se conocen cuáles son, pero que si estos son enfocados a los principales socios comerciales de Estados Unidos como China y México, se deberá ver si Guatemala puede capitalizar esa oportunidad y traer empresas e industrias al país.

Y, en remesas familiares, el directivo expuso que se entiende que puede ser un riesgo, también observan que Estados Unidos necesitan de esa fuerza laboral y no considera que sea algo que pase de la noche a la mañana y quede en cero, pero habrá que estar muy atentos que anuncian. Refirió que según lo que mencionaron las autoridades del Banguat, no se observa que tenga un efecto inmediato y que repercuta en Guatemala.