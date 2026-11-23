Como parte de la licitación para el cierre técnico del campo petrolero Xan, la Junta de Licitación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió una sola oferta, aunque a la visita técnica efectuada en octubre último asistieron 13 empresas.

El MEM lanzó el 12 de octubre último la convocatoria para contratar los servicios de cierre, desmantelamiento y abandono (CDA) del campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén, que cuenta con 59 pozos, entre otros activos.

La recepción de ofertas se efectuó el lunes 23 de noviembre y la única oferente fue la compañía Seres, Sociedad Anónima (Seres, S. A.), que presentó una propuesta por Q375 millones 419 mil 868.

Según una consulta en el sistema Guatecompras, a esa compañía no le aparecen adjudicaciones anteriores.

En el 2025, la compañía Seres presentó ante el MEM una muestra de interés para operar y dar mantenimiento al Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), conocido comúnmente como oleoducto. En esa ocasión, otras dos empresas también manifestaron interés. Sin embargo, ese proceso de contratación ya no se llevó a cabo con base en la Ley de Hidrocarburos. En el presente año se lanzó una licitación para el oleoducto conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, proceso que continúa en desarrollo.

Según la página electrónica de Seres, S. A., la compañía se presenta como una empresa global con 25 años de experiencia. En el sistema Guatecompras, consultado el 23 de noviembre, figura el 2024 como año de constitución, inscripción en el Registro Mercantil e inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con domicilio fiscal en la zona 10, y el NIT 120217112.

Mientras que como representantes legales aparecen, según Guatecompras, Angélica Liliana Higueros Estrada con país de origen Guatemala, y Marcos Aurelio Salazar Baltazar de México.

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MEM esperaba recibir más ofertas

Consultado al respecto, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó que, debido a la asistencia de 13 o 14 empresas a la visita técnica al campo Xan, se tenía la expectativa de recibir más ofertas.

“Las empresas mostraron gran entusiasmo, llegaron (a la visita técnica) unas 14 empresas, y esperaba, siendo pesimista por lo menos siete ofertas, incluso hablar de dos ofertas es una mejor noticia para contar con elementos de comparación. Sin embargo, únicamente se recibió una propuesta”, expresó Barrios.

El funcionario explicó que ahora corresponde a la Junta de Licitación evaluar los aspectos técnicos y económicos de la oferta y tomar la decisión si adjudica o no el contrato.

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Según el cronograma divulgado en Guatecompras, el plazo para adjudicar es de seis días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción y apertura de ofertas, que se efectuó este 23 de noviembre.

Posteriormente, la decisión de la Junta deberá ser analizada por las autoridades superiores del MEM, que tomarán la decisión final.

En la fotografía aparecen los cinco integrantes de la Junta de Licitación con el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios (sexto de izquierda a derecha), al finalizar la recepción de ofertas para el cierre técnico del campo Xan. (Foto Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

¿Qué sucederá si no se adjudica el contrato?

Consultado sobre qué medidas se adoptarían si finalmente se decide no adjudicar el contrato, Barrios indicó que primero debe esperarse la resolución de la Junta de Licitación.

Si después de agotar el proceso no se concreta la adjudicación, será necesario preparar y lanzar una nueva licitación, lo que podría llevar varios meses.

El funcionario agregó que el MEM analizará las bases de licitación para identificar posibles aspectos que hayan influido en la decisión de las compañías de no participar en el proceso actual.

Cierre del campo Xan y presupuesto previsto

El campo Xan dejó de operar el 12 de agosto del 2025, cuando venció el contrato que estaba a cargo de la empresa Perenco Guatemala, de capital francés.

Tras el vencimiento, los activos regresaron al Estado, que decidió cerrar el campo debido a que se encuentra en un área protegida.

El MEM estimó un presupuesto de Q375 millones 609 mil 178.06 y un plazo de tres años para efectuar el cierre técnico del campo Xan. La oferta es Q189 mil 310.06 inferior al presupuesto estimado por ese ministerio.

La estimación y solicitud de presupuesto responden a la necesidad de contar con disponibilidad financiera para realizar las contrataciones conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin embargo, Barrios indicó recientemente que, conforme avanzaba la preparación de la licitación, las autoridades tenían la expectativa de que tanto el monto como el plazo de ejecución fueran menores.