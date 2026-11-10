Oleoducto de Guatemala: MEM convoca a empresas para inspección previa a licitación

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) convocó a las empresas interesadas en participar en la licitación para el resguardo y mantenimiento del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), conocido como oleoducto, a efectuar una visita técnica obligatoria del 22 al 27 de noviembre del 2026.

La actividad forma parte del proceso para contratar los servicios de conservación de esta infraestructura petrolera, que quedó bajo responsabilidad del Estado en agosto del 2025, luego de que la empresa Perenco Guatemala diera por terminado anticipadamente el contrato correspondiente.

Según el comunicado emitido por el MEM, la inspección permitirá a los posibles oferentes conocer las condiciones de las instalaciones y evaluar los trabajos necesarios para su resguardo y mantenimiento.

El concurso está identificado con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 30918588, bajo la denominación Servicio de resguardo y mantenimiento para la conservación del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH).

¿Qué evaluarán las empresas durante la visita?

De acuerdo con el MEM, los interesados deberán efectuar un diagnóstico en las instalaciones para conocer las condiciones técnicas de la infraestructura y determinar los trabajos que contempla la contratación.

Entre los principales componentes que serán evaluados figuran las tuberías, los derechos de vía, la infraestructura de transporte y almacenamiento, los sistemas de seguridad y las condiciones de conservación.

La visita permitirá que las compañías recopilen información directamente en el lugar y la utilicen para preparar sus propuestas técnicas y económicas, conforme a los requisitos establecidos en las bases de licitación.

El comunicado establece que la participación en la visita es obligatoria y que todos los gastos relacionados con el recorrido deberán ser cubiertos por las empresas interesadas.

Los delegados deberán presentarse en la Terminal Piedras Negras (TPN), ubicada en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, desde donde comenzará el recorrido, que concluirá en la Minirrefinería La Libertad, en Petén.

Aunque el período establecido para la visita comprende del 22 al 27 de noviembre, el MEM precisó que el inicio de la jornada técnica está programado para el lunes 23 de noviembre, a las 10 horas, sin posibilidad de prórroga debido a las condiciones operativas.

Las empresas deberán confirmar su asistencia al correo electrónico indicado por el Ministerio.

Un oleoducto de más de 350 kilómetros

El SETH tiene una longitud de 353.4 kilómetros y cuenta con estaciones de bombeo, instalaciones de monitoreo y una terminal conectada con el puerto Santo Tomás de Castilla.

Según publicaciones de Prensa Libre el 18 de febrero del 2026, el MEM suscribió el 10 de diciembre del 2025 un contrato de emergencia por un año con la empresa City Petén, para atender la operación y el mantenimiento de esta infraestructura.

El oleoducto había sido administrado por Perenco Guatemala, que decidió finalizar anticipadamente el contrato, cuya vigencia estaba prevista hasta junio del 2044.

El activo fue entregado al Estado en agosto del 2025, cuando también concluyó el contrato de explotación del Campo Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

Desde entonces, el Ministerio ha buscado mecanismos para garantizar el mantenimiento y la conservación de la infraestructura.

En febrero de este año, Prensa Libre informó que el oleoducto permanecía con un uso limitado, debido a los bajos volúmenes de producción petrolera nacional tras el cierre de las operaciones del Campo Xan.

La nueva contratación busca garantizar el resguardo y mantenimiento de estos activos, aunque la visita técnica no implica por sí misma una reactivación del transporte de petróleo.

Antecedente: 13 empresas se interesaron en visitar el Campo Xan

La convocatoria para inspeccionar el SETH ocurre pocas semanas después de que el MEM organizara una visita técnica obligatoria al Campo Xan, como parte de otra licitación destinada al cierre, desmantelamiento y abandono de sus instalaciones.

Del 26 al 30 de octubre, 13 empresas solicitaron autorización para participar en la visita técnica al Campo Xan.

El recorrido permitiría a los interesados evaluar las condiciones de los 59 pozos petroleros, la infraestructura existente y los aspectos ambientales que deberán considerarse para su cierre definitivo.

El proyecto cuenta con una estimación presupuestaria de alrededor de Q375 millones y un plazo de ejecución previsto de tres años.

En ese proceso, las empresas tienen programada la presentación de ofertas para el 23 de noviembre, fecha que coincide con el inicio de la jornada técnica del SETH.

Dos licitaciones con objetivos diferentes

Aunque ambos procesos están relacionados con los activos petroleros que regresaron al Estado tras la finalización de los contratos de Perenco Guatemala, sus objetivos son distintos.

En el caso del Campo Xan, el MEM busca contratar a una empresa especializada para efectuar el cierre técnico, desmantelamiento y abandono de los pozos e instalaciones.

Por el contrario, la licitación del SETH está orientada a conservar y mantener el oleoducto, infraestructura que, según declaraciones del ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, no requiere ser desmantelada porque se encuentra fuera de áreas protegidas.

Barrios explicó entonces que el Ministerio preparaba procesos separados para el oleoducto y la Minirrefinería La Libertad, mientras avanzaba la contratación para el cierre del Campo Xan, situado dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre.

Las visitas técnicas constituyen una etapa relevante en ambos concursos, porque permiten a los potenciales contratistas conocer las condiciones de los activos y dimensionar los trabajos antes de presentar sus ofertas.