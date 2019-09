Clasiferia del empleo: Los puestos más demandados por las empresas en el 2019

17 empresas formaron parte de la novena edición de la Clasiferia del Empleo de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Paula Ozaeta)

Por novena ocasión, Prensa Libre llevó a cabo la Clasiferia del Empleo, un evento que todos los años recibe a miles de guatemaltecos que están en busca de un empleo.

Sergio Leal llegó a la Clasiferia del empleo junto a su esposa Gloria Espinoza, de origen ecuatoriano, y sus dos pequeños hijos.

Ambos están en busca de un empleo en Guatemala, pues Sergio trabaja proyectos de construcción por temporadas en Sudamérica, esto los obliga a viajar constantemente y ahora buscan algo más tranquilo para sus pequeños.

“Ya tengo aproximadamente 15 años de trabajar fuera, de hecho, mi esposa es ecuatoriana, he trabajado en el ecuador, pero mis hijos ya necesitan una estabilidad, ya no puedo andar de un lugar a otro trabajando y pues estoy acá en Guatemala ahora esperando que me asignen otra obra en la empresa que yo trabajo fuera y quisiera ver si Guatemala me da una oportunidad para yo quedarme acá trabajando con mi familia” dijo Leal.

Su esposa es chef, especialista en comida mediterránea, y espera poder encontrar también un trabajo en el sector de hoteles y restaurantes.

Ellos son solo dos de los miles de aspirantes que llegaron este año a la Clasiferia del empleo, en donde 17 empresas de varios sectores ofrecieron plazas de trabajo.

“Tenemos Call Centers, bancos, empresas de Retail, tenemos un par de empresas de seguridad, también hay industria automotriz o agencias de vehículos y algunas empresas reclutadoras de personal, entonces hay una diversidad de industrias representadas” mencionó Gunther Wellman, gerente de mercadeo de Prensa Libre.

Las plazas vacantes que las empresas ofrecían en la Clasiferia y que llamaron la atención de los asistentes, era de pilotos, vendedores, atención al cliente y cajeros en bancos.

Paola Higueros, de Chimaltenango, tuvo su primera experiencia en una feria de empleo. Ella tiene 28 años y le gustaría obtener un empleo en servicio al cliente. Ella empezó a buscar este año y son sus papás quienes la están ayudando económicamente mientras consigue un empleo con el cual pueda pagarse sus estudios universitarios.

“Desde hace tiempo estoy buscando trabajo y no he encontrado y pues aquí hay más oportunidades. Me gustaría encontrar en servicio al cliente, trabaje un poco en ventas y entonces me gusta interactuar con los demás” dijo Higueros.

Baja escolaridad es un impedimento

Las empresas participantes recibieron cientos de curriculums, sin embargo, desde que los aspirantes se acercan a los stands y hablan empiezan a ser analizados, esto para identificar si llenan el perfil de las plazas que tienen disponibles.

“En este caso requerimos, en algunas posiciones, experiencia, pero también nos fijamos en la personalidad, en la actitud, en las ganas que ellos muestran al momento de venir acá con nosotros y de solicitar la posición de trabajo” dijo Josué Herrera de Recursos Humanos de Unicomer.

Muchas veces la poca preparación académica, el manejo de otro idioma y la edad pueden ser impedimentos para obtener ese trabajo tan deseado.

“Puede ser que la gente si tenga su nivel diversificado, pero en sí, la experiencia o el conocimiento que ellos tienen, ha sido muy por debajo de esto entonces eso nos dificulta un poco el hecho de tomarlos en cuenta, tratamos de hacer lo posible, pero hay ocasiones en donde el nivel de estudios no ha sido el mejor” agregó Herrera.

Es importante que como aspirante analicemos las plazas vacantes y que identifiquemos si tenemos las habilidades y el conocimiento para desarrollarnos con éxito en dicho puesto.

Contenido relacionado:

> Talento Humano: 6 de cada 10 guatemaltecos cree que es más fácil cambiar de empleo que ascender en su trabajo

> ¿Por qué no consigo trabajo? Lo que necesitan las empresas de los jóvenes (y no lo encuentran)

> Los 6 sectores que requerirán más trabajadores en los próximos meses en Guatemala