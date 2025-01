Clasificación de basura por colores, ¿es necesario comprar botes especiales para separarla?

A partir de 2025, los guatemaltecos deberán separar su basura en tres categorías: orgánica, reciclable y no reciclable. Aunque la medida busca mejorar la gestión de residuos y proteger el medio ambiente, muchos ciudadanos aún tienen dudas sobre cómo implementarla correctamente.

La basura tiene un impacto directo en el entorno. Las calles, los ríos y los barrancos son los lugares más comunes donde se tiran residuos en Guatemala, pero son los peores sitios para hacerlo, pues dañan la naturaleza y afectan a todos.

Además, no tener un buen orden al manejar los desechos está muy relacionado con problemas de salud. Edwin Castellanos, viceministro de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), comenta que expertos han señalado que en la Ciudad de Guatemala las plagas de ratas están aumentando, en gran parte por la existencia de basureros clandestinos.

Pero no solo se trata de la salud física, la limpieza y el orden también influyen en el bienestar emocional. Vivir en un entorno limpio ayuda a las personas a sentirse mejor y más tranquilos.

Por eso, el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes es una buena noticia. Con esta norma, los ciudadanos pueden esperar un ambiente más limpio, y también ayudará a que los guatemaltecos tomen conciencia de la cantidad de residuos que generan día a día.

Muchos guatemaltecos piensan que separar la basura será complicado, pero en realidad no es así. Con algunos principios básicos y buenos hábitos se puede aprender fácilmente a reconocer qué tipo de basura va en cada separación. Además, esta pequeña acción le hará más consciente de cómo sus hábitos afectan al medio ambiente.

¿Qué se considera basura orgánica y cómo clasificarla?

La basura orgánica es la que menos impacto tiene en el medio ambiente, ya que, si se maneja correctamente, pronto regresará al suelo del que provino.

En el hogar, generalmente este tipo de basura se puede reconocer en:

La cocina:

Restos de comida

Cáscaras de verduras, frutas o huevos

Desechos del café molido

Restos de pan o tortillas

Huesos

Restos de té

La correcta gestión de los residuos orgánicos es clave para mantener un entorno limpio y fomentar la sostenibilidad del medio ambiente. Restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, e incluso huesos, pueden ser compostados. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

El resto de la casa:

Ramas

Madera

Hojas

Grama

Flores

Facturas

Recibos de pago

Las hojas secas, flores, madera y césped también forman parte de los residuos orgánicos. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

¿Qué se considera basura inorgánica reciclable y cómo clasificarla?

Es importante saber que para que la basura reciclable pueda utilizarse en el proceso de reutilización debe estar limpia, es decir, no debe estar manchada con restos de comida orgánica o residuos del producto que contenía.

Por ejemplo, si es una botella de bebida, asegúrese de que no quede residuo del contenido. Si es una lata de atún, asegúrese de que esté libre de restos del contenido. Las bolsas plásticas que envuelven algunos alimentos también pueden ser reciclables, siempre y cuando estén limpias.

En el hogar, generalmente este tipo de basura se puede reconocer porque son:

Latas de aluminio de bebidas, comida u otros productos enlatados.

La base de los rollos de papel de baño o servilletas de cocina.

Envoltorios de comida (siempre y cuando estén limpios) u otros, como los de concentrado para mascotas.

Cajas de cereales

Vidrios: botellas, platos, recipientes.

Cajas tipo tetra, es decir, envases con base de cartón, plástico y láminas de aluminio que contienen bebidas, leche y otros alimentos.

Periódicos

Cuadernos

Libros

Envases de yogurt, crema o queso (limpios)

Pajillas

El segundo grupo de separación es la basura reciclable, que incluye botellas de plástico, latas de aluminio, papel y bolsas. Es importante que todos estos materiales estén limpios para poder aprovecharlos en el proceso de reciclaje. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

¿Qué se considera basura no reciclable y como clasificarla?

Este tipo de residuos no tiene valor para el reciclaje y, por lo tanto, debe enviarse a los basureros o rellenos sanitarios.

En el hogar, generalmente este tipo de basura se puede reconocer porque son:

Servilletas de papel manchadas con restos de comida

Papel higiénico utilizado

Pañales desechables

Toallas sanitarias

Colillas de cigarro

Curitas

Jeringas

Gasas

Bolsas plásticas manchadas de comida (a menos que se limpien)

Duroport

Vasos o platos de plástico vítreo, vidrioso, (como los que se usan para vender bebidas como smoothies o helados)

El tercer grupo de separación que deben considerar los guatemaltecos son los residuos no reciclables, que van directamente al basurero. Entre ellos se encuentran el duroport, bolsas de plástico sucias, papel higiénico y pañales desechables. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

¿Cuándo entra en vigor el Acuerdo Gubernativo 164-2021?

En una reciente entrevista, Edwin Castellanos explicó que el acuerdo entró en vigor el 11 de agosto de 2021. Este proceso de clasificación se implementará en dos etapas.

La primera fase comenzó el 11 de agosto de 2021 y finalizará el 10 de febrero de 2025. Durante este período, todos los guatemaltecos deben implementar la clasificación primaria, es decir, separar los desechos en orgánicos e inorgánicos.

A partir del 11 de febrero de 2025, entrará en vigor la segunda fase, que consiste en separar la basura en tres tipos: orgánica, reciclable y no reciclable.

¿Es necesario comprar botes o bolsas especiales para separar la basura?

No es necesario comprar botes o bolsas especiales. Se puede utilizar cualquier tipo de bolsa, costales o cajas. La ley no exige colores específicos para la separación.

Por lo tanto, puede usar las mismas bolsas plásticas que dan al momento de comprar —aunque lo ideal sería reducir el uso de bolsas de plástico— o las bolsas en las que viene el concentrado de tu mascota. También puede usar las bolsas de basura común.

No es necesario que los guatemaltecos inviertan dinero en bolsas o botes especiales para separar la basura. Pueden utilizar lo que ya tienen en casa, como botes, bolsas o cajas de cartón. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

¿Se debe clasificar la basura en 7 tipos y por colores?

Tras un análisis, se consideró que clasificar la basura en 7 tipos sería excesivo para la población. Así que, en el año 2023 se realizó una enmienda al acuerdo gubernativo 164-2021. Ahora, los ciudadanos solo deben separar los desechos en 3 grupos.

Con la reforma al Acuerdo Gubernativo 164-2021, se establece que la clasificación de los residuos ya no es responsabilidad de los guatemaltecos. Ahora, solo se requiere separar la basura en tres grupos: orgánica, reciclable y no reciclable.

Es posible que en el futuro se considere que la clasificación se realice desde el hogar, oficina o cualquier otra entidad que genere basura, pero en este punto solo se debe separar por las tres categorías segundarias: orgánico, reciclable y no reciclable.

¿Hay que quitar las tapaderas a las botellas?

El viceministro Castellanos explica que, con las enmiendas al reglamento, ya no es necesario quitar las tapaderas a las botellas. Aunque durante el proceso de reciclaje sí se hace una clasificación más minuciosa, no será necesario realizarlo en casa.

Por ejemplo, una botella de bebida puede tener una etiqueta de papel, un tipo de plástico en el envase y otro para la tapadera; pero serán las municipalidades las que deberán encargarse de esta clasificación durante el proceso de reciclaje.

¿Qué hacer si no sabe si la basura es reciclable o no reciclable?

El viceministro recomienda que si no está seguro de si la basura es reciclable o no, lo mejor es incluirlo en la categoría de reciclables. Los encargados de la municipalidad o las empresas encargadas de la recolección deberán hacer la clasificación necesaria. Si no es reciclable, lo enviarán al relleno sanitario.