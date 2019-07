CNEE contradice a su vocero de tarifas sobre cargos por robo de energía y conflictividad

La CNEE es el ente regulador de la energía en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El comunicado responde a la nota publicada en Prensa Libre el mismo día titulada “Nuevas tarifas incluyen pérdidas por robo de energía”. El comunicado indica que “en los pliegos tarifarios aprobados no existe ningún reconocimiento adicional por pérdidas no técnicas ni por robo de energía”.

Sin embargo, el comunicado de la Comisión es contradictorio con la entrevista que Néstor Herrera, gerente de Tarifas de la CNEE, concedió a Prensa Libre.

Herrera, en la entrevista divide las pérdidas reconocidas a Energuate en técnicas, que según indicó, corresponden a las cantidades de energía y potencia perdidas por temas ingenieriles o técnicos la red y a las no técnicas, que se deben “a otros factores entre los cuales está la no lectura, deficiencia en los sistemas de facturación y otros actos asociados como por ejemplo el consumo de energía que no se paga”, indicó.

Cuando se le preguntó si entre las pérdidas no técnicas se reconoce el robo y conflictividad, textualmente respondió que: “Se indicó que la distribuidora estaba pidiendo el reconocimiento de esos fondos, pero en el quinquenio anterior ya existe un componente de pérdidas no reconocidas, es decir que la distribuidora ya estaba recibiendo una remuneración por ese concepto -robo y conflictividad- y seguirá recibiendo un porcentaje igual. Para Deocsa lo reconocido es 4.49% y para Deorsa 3.93% sobre la red de media tensión”.

Continuó en la siguiente pregunta, siempre en el contexto de robo y conflictividad: “En la tarifa ya se está pagando un porcentaje de esas pérdidas y a partir de ahora adicionalmente la distribuidora puede recuperar la inversión de un plan para combatir esas pérdidas ya que aparte de los valores de pérdidas no técnicas, para este quinquenio se ha dejado la posibilidad (a las distribuidoras) de reconocimiento de todos los costos de un plan específico para combatir las pérdidas no técnicas”.

De manera que, la misma Comisión a través de su gerente de Tarifas, admite en la entrevista en mención que históricamente el componente de conflictividad y robo de energía se ha “reconocido” dentro de los pliegos tarifarios, en el momento en que Herrera asocia las pérdidas por ese concepto, al rubro de “pérdidas no técnicas”.

La Comisión se contradice entre su comunicado y las declaraciones de su vocero sobre si los costos de las distribuidoras de Energuate específicamente por las acciones de robo y conflictividad, son parte de las pérdidas no técnicas, que se incluyen en la tarifa que pagan los usuarios.

Contenido relacionado

> Usuarios de Energuate tienen nuevo cobro para combatir pérdidas por robo de energía

> Cómo podría impactar el cambio en la tarifas de Energuate a las pequeñas y medianas empresas e industrias

> Conflictividad podría pasar factura a usuarios en la provincia