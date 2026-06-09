Combustibles en Guatemala: precios de gasolina y diésel reflejan leve alza del 9 al 15 de junio

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la tabla de precios de referencia de los combustibles en Guatemala para la semana del 9 al 15 de junio. Los precios reflejan leve alza. Además, continúa vigente en el país el subsidio por el alza en los costos de los carburantes.

El Decreto 11-2026, referente a la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, establece que el subsidio tendrá una duración de tres meses o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada, lo que ocurra primero.

El 28 de abril, el MEM publicó el acuerdo que establece el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia de venta en terminal y los precios de referencia al consumidor final, con el fin de implementar adecuadamente el apoyo social temporal para los consumidores de diésel y gasolinas.

El objetivo es amortiguar el alza internacional de los combustibles con Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina superior y regular.

De acuerdo con la actualización, los precios de referencia en terminal (ExRack) quedaron establecidos en Q31.30 para el galón de gasolina superior, Q30.30 para la gasolina regular y Q29.45 para el diésel.

Mientras tanto, los precios de referencia para el consumidor final en las estaciones de servicio de la ciudad de Guatemala son de Q34.07 para el galón de gasolina superior, Q33.07 para la gasolina regular y Q32.22 para el diésel.

En comparación con los precios de la semana pasada, el galón de gasolina superior aumentó Q0.16; la gasolina regular también incrementó Q0.16 por galón, mientras que el diésel subió Q1.58 por galón en la ciudad de Guatemala.

El MEM añadió que para el autoservicio y el servicio completo se establece una diferencia de Q1.00 por galón entre ambas modalidades.

Para V-Power y gasolina superior se establece una diferencia de Q0.50 por galón entre ambos productos.

El MEM explicó que la tabla de referencia para los municipios incluye un rango de referencia para la variación de los precios al consumidor final.

Para leer más: Pago del subsidio a combustibles en Guatemala supera Q800 millones y entra a fase de evaluación

Tabla de precios de referencia

Compartimos la tabla de precios de referencia por cabecera departamental y municipios.

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