Cómo afecta la pugna legal por los ajustes a las tarifas de energía eléctrica

Los dos amparos se han presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la CNEE, debido a resoluciones en las que se modifica la forma de aplicar el cargo por distribución de energía. entre otras también piden que se suspendan los ajustes trimestrales a la tarifa social y no social que entró en vigencia el 1 de noviembre y que cubriría hasta el 31 de enero del 2020.

Los ajustes estarían afectando al usuario con alzas, en opinión de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la bancada legislativa UNE.

Ambas entidades refieren que con las resoluciones 219-2019 y 220-2019, de la CNEE, se estarían violando 12 artículos de la Constitución, 4 de la Ley General de Electricidad y uno del reglamento, referentes a los procedimientos legales y la defensa del consumidor.

Con estas se aprobó en octubre pasado una metodología para unificar criterios para el cálculo de las tarifas eléctricas, pero según denuncias de la UNE, y el posterior amparo presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), se estaría modificando la aplicación del Valor Agregado de Distribución (VAD), además de que representan alzas para los usuarios.

“Se estima violación constitucional porque se obliga a pagar por un ajuste que no consta que se haya hecho conforme la ley”. PDH, en amparo ante la CC.

Ese cambio solo se puede hacer cada cinco años, han expuesto, aunque cuestionan que con esas resoluciones se han hecho modificaciones fuera del plazo y del proceso que establece la ley.

Según la bancada de la UNE, se mantenían escondidas hasta que se empezaron a hacer averiguaciones y su denuncia la centran en que se ha tratado de favorecer a las distribuidoras de Energuate (Deocsa y Deorsa).

El diputado Carlos Barreda expuso que no solo se busca la suspensión de tales resoluciones, sino que quede sin efecto el ajuste trimestral de la tarifa de energía —social y no social— correspondiente al 1 de noviembre del 2019 a enero del 2020, tomando en cuenta que ya se basaron en la nueva metodología.

Piden suspensión de 6 resoluciones:

Resoluciones 219-2019 y 220-2019 de la CNEE que incluyen la metodología para unificar criterios para el cálculo de las tarifas eléctricas.

Además, las resoluciones 247, 248, 248 y 250 del año 2019 que contienen la aprobación de la documentación de soporte para el ajuste trimestral que estaría en vigencia para el trimestre de noviembre 2019 a enero del 2020 para los usuarios de tarifa social y no social de Deocsa y Deorsa.

La Une también pide que se compense en la factura siguiente tanto al usuario como al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) el cobro extra realizado, según el documento de amparo.

El Inde es el ente que cubre el costo del subsidio de energía para los usuarios de 1 a 100 kilovatios hora al mes que son parte de la Tarifa Social.

Defendieron su postura

“Deben quedar sin efecto las resoluciones (impugnadas) y el ajuste trimestral a la tarifa, porque se basa en esas resoluciones”. Carlos Barreda, diputado

Los directores de la CNEE, en una reciente reunión sostenida en el Congreso durante la primera semana de diciembre negaron los señalamientos e indicaron que no han modificado ni subido el VAD, por lo que aseguran que no han caído en ilegalidades. Este 9 de diciembre no han respondido a la nueva solicitud de información.

Los comisionados explicaron que al menos US$21 millones se empezaron a trasladar a la factura de energía de usuarios de Energuate derivados de la nueva metodología, aunque Barreda mencionó que el nuevo cobro sumaría US$35 millones.

Entre los cambios se establece que varios cargos por inversiones que la empresa deberá hacer en el plazo de cinco años que establece el VAD serán reconocidos como inversiones efectuadas.

Según los comisionados, son obras que ya se reconocieron en el VAD quinquenal, pero el cambio se refiere a que ya no se esperará a que las ejecuten para incluirlas en la factura a los usuarios, sino que se trasladarán cada mes.

Se necesita certeza jurídica

El expresidente de la CNEE Carlos Colom explicó que, aunque no conoce los ajustes recientes, la estructura del VAD —cargo máximo que se cobra por la distribución de energía— solo se puede modificar cada cinco años. Además, refirió, está diseñado de esa manera por varias razones de fondo, como la certeza jurídica, tanto para el consumidor como para el propietario de la red.

“Habrá que ver si se modificó la estructura del VAD y definir sus efectos”, agregó.

Sin embargo, dijo que suspender el ajuste trimestral también es difícil porque podría traer problemas al sistema de electricidad, ya que los ingresos por el cargo del VAD son lo que sostienen a las distribuidoras de energía.

Más detalles

Se cuestionó en septiembre del 2019 la destitución de los directores Minor López, Julio Campos y Miguel Santizo porque el Presidente de la República Jimmy Morales no presentó los argumentos en los que se basó para dicha decisión.

En su lugar fueron nombrados Rodrigo Fernández, quien la preside, Rafael Argueta y Ángel García.

Los primeros dos directores mencionados explicaron a Prensa Libre la semana pasada que las resoluciones en mención (por las cuales se presentó amparo en la CC), abarcan a cinco distribuidoras.

Según las resoluciones 219-2019 y 220-2019 de la CNEE, los criterios que componen la nueva metodología para calcular las tarifas deben ser aplicados de forma obligatoria por las distribuidoras cuyos pliegos tarifarios del VAD fueron aprobados durante el año 2018 a la fecha.

Estas son:

Deocsa

Deorsa

EEGSA

Empresa Eléctrica Municipales de Zacapa

Empresa Eléctrica Municipales de Retalhuleu

La Une se ha concentrado en denunciar alzas en tarifas en Deocsa y Deorsa, VAD que fue aprobado en el segundo semestre del 2019.

Barreda declaró que los aumentos para el usuario son de Q0.07 centavos por kilovatio hora (kWh) al mes en Deorsa, alrededor del 14%, ya que los cargos aplicados a octubre del 2019 eran de Q0.50 y subió a Q0.57.

En tanto para Deocsa era de Q0.54 por kWh y en noviembre subió a Q0.63 por kWh, (17%)

Los cargos fijos que se cobran en la factura a cada usuario también aumentaron, criticó el parlamentario.

Energuate impugnó el VAD

Energuate declaró en julio del 2019 su desacuerdo por el pliego tarifario y VAD aprobado para el período 2019-2024 debido a que no se reconocen todas las pérdidas solicitadas incluyendo las derivadas de la conflictividad.

Además, argumentaron que hubo una baja adicional en el tarifario por el monto de US$35 millones (unos Q262.5 millones) solo para el 2019.

