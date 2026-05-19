Cómo obtener el nuevo billete conmemorativo de Q100

El nuevo billete conmemorativo de Q100, emitido por el Banco de Guatemala (Banguat) por los 80 años de fundación de la banca central, comenzará a circular el próximo 25 de mayo. Ante el interés de coleccionistas y ciudadanos, las autoridades explicaron cuáles serán las opciones para obtener uno de estos ejemplares.

Álvaro González Ricci indicó que la distribución del nuevo billete se realizará bajo el mismo mecanismo utilizado con emisiones anteriores, por lo que serán los bancos del sistema quienes recibirán los ejemplares, según las cantidades solicitadas.

1. Agencias bancarias

La primera forma de obtener el nuevo billete será a través de los bancos del sistema. El Banco de Guatemala entregará los ejemplares conforme a los requerimientos de cada entidad bancaria y posteriormente serán distribuidos en distintas agencias del país.

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Cada banco decidirá en qué sucursales estarán disponibles y la cantidad que enviará a cada punto.

2. Canjear billetes en el Banco de Guatemala

Como segunda opción, el Banguat habilitará desde el 25 de mayo un total de 10 cajas en la biblioteca de la institución para que las personas puedan realizar el canje de billetes.

Los guatemaltecos podrán entregar un billete actual de Q100 y recibir a cambio uno de la edición conmemorativa. Las autoridades aclararon que no habrá límite de cambio para quienes deseen obtener los nuevos ejemplares.

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3. Recibirlo en transacciones cotidianas

La tercera alternativa será a través de la circulación normal del dinero en el país. Según explicó González Ricci, el billete de Q100 representa cerca del 90% de la circulación monetaria, por lo que eventualmente los nuevos ejemplares llegarán a las manos de los ciudadanos durante compras, pagos o cualquier transacción comercial.

Las autoridades también aclararon que el nuevo billete conmemorativo no tendrá un costo adicional para la población. A diferencia de algunas monedas conmemorativas de colección, este billete es de curso legal, por lo que su valor seguirá siendo de Q100 y no será necesario pagar más dinero para obtenerlo.

El nuevo diseño no reemplaza al billete actual

Las autoridades aclararon que tanto el diseño tradicional como el nuevo billete conmemorativo de Q100 tendrán el mismo valor legal y podrán utilizarse sin restricciones.

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Esto significa que el nuevo diseño no sustituirá al actual, sino que ambos coexistirán dentro de la circulación monetaria nacional.

Se imprimirán 15 millones de billetes

El Banco de Guatemala informó que para esta emisión conmemorativa se imprimirán 15 millones de billetes de Q100, equivalentes a Q1 mil 500 millones en circulación.

El nuevo diseño incluye elementos históricos, imágenes conmemorativas y medidas de seguridad avanzadas para facilitar su autenticación.