Con apoyo internacional lanzan en Guatemala programa de competitividad para empresas del sector textil y de confección. Estos son los requisitos

El plazo del programa es de tres años. Cuenta con cooperación técnica de la Unión Europea y de Suecia que asciende a US$4 millones y se prevé beneficiar a 70 empresas de diferentes segmentos del sector.

Incluirá empresas de confección, textileras, proveedores de servicios y empresas lideradas por emprendedores indígenas, así como el fortalecimiento de instituciones del ecosistema del sector, como centros de formación, asociaciones empresariales y organizaciones de apoyo, informaron los organizadores.

Se trata de dos proyectos financiados por la Unión Europea y la Embajada de Suecia en el marco de la Iniciativa Team Europe Alianza para el crecimiento sostenible y el empleo. Está orientado a fortalecer la competitividad, sostenibilidad y el acceso a mercados internacionales del sector, y a aumentar las exportaciones de las empresas guatemaltecas.

Por ejemplo, dentro de las 70 empresas se prevé contar con 40 fabricantes de confección que incluirían proveedores de paquetes completos y maquila; cinco fabricantes de textiles y proveedores de servicios, como tintorerías y lavanderías, y 25 empresas lideradas por empresarios indígenas.

Por el momento aún hay 35 espacios para participar, por lo que los interesados pueden comunicarse con el programa para obtener más información y conocer los requisitos, se agregó.

En el evento de lanzamiento se dio a conocer que se efectuó una alianza con la Red Global de Empresarios Indígenas de Guatemala.

Ángel Pacheco, responsable de programas de la UE, dijo que el proyecto busca apoyar a las empresas en temas de competitividad y sostenibilidad, con formación especializada, asesoría técnica y vinculación con mercados internacionales.

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Los objetivos de la iniciativa son:

Aumentar la productividad y reducir los costos a lo largo de todas las cadenas de valor

Adoptar prácticas sostenibles y de producción circular en las cadenas de valor, como reducir el consumo de energía, agua y químicos, así como valorar los residuos

Acceder a mercados nuevos y tradicionales, a través de mejor mercadeo, fortalecimiento de marca y ventas en línea, y cumplir con certificaciones sociales y ambientales reconocidas internacionalmente

En este caso, los mercados priorizados por el proyecto de la Embajada de Suecia son los tradicionales, como Estados Unidos, y mercados emergentes. Mientras que el proyecto de la UE prioriza el mercado europeo y el mercado regional centroamericano.

Matthias Knappe, jefe de la Unidad de Fibras, Textiles y Confección del ITC explica la Iniciativa conjunta de la Unión Europea y Suecia para el apoyo del sector textil y de la confección de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

En tanto, Matthias Knappe, jefe de la Unidad de Fibras, Textiles y Confección del ITC, en Ginebra, refirió que el sector enfrenta diversos desafíos mundiales para los cuales debe prepararse.

Con el proyecto se busca un enfoque de implementación de diversos factores en las empresas, según explicó el ejecutivo:

Identificación de los principales desafíos a nivel empresarial y agrupación de empresas frente a desafíos comunes

Establecer un plan de trabajo que responda a las necesidades de la empresa

Formación y capacitación grupal, seguida de entrenamientos individuales de los asesores hacia la empresa

Las empresas que sean capacitadas y cumplan los diferentes pasos serán invitadas a unirse a actividades del mercado y conocer compradores; sin embargo, su participación en eventos o ferias deberá ser financiada por cada empresa

Uso de experiencia local e internacional

Para ello, las empresas deberán firmar con el ITC una carta de compromiso. Se trabajará un plan que deberá ser aprobado por la empresa, entre otros requisitos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En el evento participaron ejecutivos de REI y de empresas privadas que se desarrollan en el sector de vestuario y textiles.

Las empresas interesadas en participar deben llenar la información en la encuesta disponible en el siguiente enlace y cumplir con las condiciones que ahí se explican: https://surveys.intracen.org/response/G2tIYnZfTwYAYFZ2X1FyS0d0cXk

Para información se pueden comunicar a la dirección de correo hlinares@intracen.org con la coordinación nacional del proyecto.