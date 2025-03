Efecto Trump: Conflicto comercial y migratorio obliga análisis en recaudación y gasto público en Guatemala

Los posibles efectos en la economía mundial y local por la política comercial y migratoria por Estados Unidos, ya comienza a generar diferentes análisis y los integrantes de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP), la cual comenzó a realizar las primeras recomendaciones técnicas.

Para este ejercicio se mantiene -de momento- el monto de recaudación tributaria por Q108 mil 737 millones que servirán para financiar el presupuesto estatal, según el acta 01-2025 de mencionada comisión que lo integran representantes del Banco de Guatemala (Banguat), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Ministerio de Finanzas (Minfin).

Sin embargo, ya se lanzan los primeros mensajes claves que se muestran en el documento publicado.

Recomendaciones quedan en un acta

En una de las recomendaciones del acta expone lo siguiente: “Persiste la incertidumbre respecto de posibles modificaciones de la política comercial y migratoria de los Estados Unidos”.

Destaca la importancia de realizar el seguimiento continuo a la evolución de los mercados internacionales y a las principales variables económicas internas.

Al respecto una de las preocupaciones que han surgido durante en el primer trimestre, es por el desempeño de las remesas familiares asociado a la política migratoria de Estados Unidos en el corto y mediano plazo, sumado el comportamiento de las exportaciones en un contexto de turbulencia internacional por las decisiones arancelarias.

En palabras sencillas se dice que estas situaciones externas pueden impactar la recaudación y el gasto público.

Efectos directos o indirectos

Prensa Libre consultó a Érick Echeverría Mazariegos, intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quien participó en dicha sesión técnica y brindó su posición.

Echeverría dijo que la sugerencia técnica está orientada al seguimiento de factores externos que pueden influir en la recaudación y afectar el gasto público -ejecución del presupuesto-.

"No se trata de una advertencia, sino de una sugerencia técnica orientada al seguimiento de factores externos que pueden influir en la recaudación y afectar el gasto público" Érick Echeverría Mazariegos, intendente de Recaudación

Remarcó que es importante recordar que la recaudación tributaria depende, en gran medida, del comportamiento de la actividad económica. Y en este sentido, las políticas migratorias y arancelarias adoptadas a nivel internacional pueden en alguna medida generar efectos directos o indirectos en el comercio mundial y terminar afectando la economía nacional.

Al consultar ¿Qué nos dice esta nota técnica? Echeverría Mazariegos reiteró que la CTFP debe mantenerse atenta a la evolución de la economía mundial, sobre todo ante cambios en las políticas arancelarias y migratorias, ya que no existen antecedentes recientes de transformaciones de esta magnitud.

“Aunque Guatemala no es parte directa de estas medidas, es posible que se presenten efectos indirectos que podrían influir en algunos sectores de la economía. Por ello, es importante realizar un seguimiento constante y anticipar sus posibles consecuencias”, puntualizó el intendente.

Sobre las metas proyectadas de cobranza de impuestos para este ejercicio, el intendente concluyó que, se ratifican los ingresos tributarios previstos en la meta de recaudación a lo establecido en el convenio de las metas.

Interpretación

El economista Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la CTFP hace bien en argumentar que persiste la incertidumbre, porque las autoridades de Estados Unidos han sido bastante variables en la toma de decisiones de la política comercial.

A ese respecto aclaró que Guatemala no está a un nivel de mayor incertidumbre que tiene México, que está mucho más integrado con EE. UU., y las cifras de intercambio comercial benefician más al vecino país en términos del balance de importaciones y exportaciones.

En ese sentido Guatemala es más pequeño “para ser una preocupación de índole comercial, pero después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio en febrero pasado, los acuerdos que se llevaron con el gobierno actual y compromisos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos más los compromisos migratorios suponen que se está con una buena relación con las autoridades estadounidenses”.

"Guatemala no está a un nivel de mayor incertidumbre que tiene México, que está mucho más integrado con EE. UU., y las cifras de intercambio comercial benefician más al vecino país en términos del balance de importaciones y exportaciones" Hugo Maul, analista Cien

“Mientras eso se mantenga no veo que podría haber un efecto negativo. En caso ocurre que hay un evento que afecte esa relación, habría que ver”, sostuvo.

En la parte de recaudación hay pilares básicos que es la importación de EE. UU., y no se proyecta que exista una caída importante este año, en cuanto el valor porcentual de las remesas se mantenga al año anterior con un leve crecimiento (US$21 mil 510 millones) y la incertidumbre es el comportamiento del indicador como una fuente de financiamiento de las importaciones, ya que la economía está creciendo a su nivel promedio.

“Estoy partiendo que no se va a perjudicar a Guatemala en materia de remesas en una política muy drástica de retornados y las exportaciones no están sujetas al pago de ningún impuesto que no contribuyen a la recaudación”, concluyó el representante del Cien.

Rebaja en la previsión

Esta semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado sus previsiones de crecimiento económico a la baja por el efecto que está provocando la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y con las medidas arancelarias que han anunciado los grandes damnificados serán Canadá y, sobre todo México, además de los propios Estados Unidos.