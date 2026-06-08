Corredor Xochi: Comuna de Mazatenango se pronuncia sobre la licencia; empresa llama al diálogo

La negativa a autorizar una prórroga de la licencia al Corredor Xochi para culminar su construcción en el tramo de Mazatenango, Suchitepéquez ha estado en el centro de atención. En ese sentido, la Municipalidad de Mazatenango brindó una conferencia de prensa e hizo un recorrido por el proyecto que, según su gerente general, será habilitado el 14 de junio porque ha cumplido los requisitos.

Carlos Estuardo Villagrán López, alcalde de Mazatenango, y su Concejo expusieron la mañana de este lunes 8 de junio sus argumentos sobre por qué no han extendido la prórroga de la licencia.

El jefe edil afirmó que en los últimos meses han recibido quejas de pobladores y líderes comunitarios por el paso de maquinaria y vehículos de carga del proyecto por algunas colonias.

El jefe edil afirmó que el Concejo visitó el área del proyecto y observó “diferentes situaciones”, como las barreras de protección y la erosión en los bordos de contención.

“Quiero dejar claro que la suspensión temporal de la obra no obedece a estas quejas”, afirmó el alcalde.

Recordó que, durante una reunión del Concejo, el ingeniero representante de la empresa, Luis Pedro Batres, indicó que hicieron modificaciones relacionadas con la carpeta de rodadura de un tramo del proyecto en Mazatenango.

Dijo que la Unidad de Licencias de Construcción verificó el expediente y estableció que dichos cambios no estaban reportados en las licencias ya otorgadas, por lo que el Juzgado de Asuntos Municipales “actuó conforme a lo que le corresponde”.

Afirmó que “no están en contra del desarrollo”, pero piden que este vaya acompañado de seguridad y responsabilidad, pues quieren evitar accidentes.

Añadió que la función del Concejo “es actuar, velar por la seguridad, prevenir y defender” los intereses de los vecinos.

En la conferencia se afirmó que no se busca recurso alguno para la comuna y que los inversionistas de Xochi tienen “certeza jurídica” en el municipio. Agregaron que buscan una declaración jurada que afirme que la empresa ha cumplido con los requerimientos técnicos establecidos y que se les respalde para que el proyecto pueda funcionar.

Se informó que la comuna pretende negociar con la empresa para reducir la tarifa de peaje para los usuarios, aunque la propuesta aún está en análisis.

También se indicó que el Juzgado de Primera Instancia Civil, Económico y Coactivo de Suchitepéquez no ha otorgado amparo a la empresa; únicamente dio trámite a la solicitud.

Luego se efectuó un recorrido por el tramo del Corredor Xochi en Mazatenango, donde el alcalde afirmó que la idea no es “pelear” con ningún sector.

Ana Luisa Martínez, representante de Xochi y quien atendió a la comitiva edil, indicó que están dispuestos al diálogo y que debe primar la buena comunicación.

Para las 16 horas de este lunes se informó que estaba prevista una sesión del Concejo y en la que estaría la representante de Xochi para tratar el tema.

En entrevista en Prensa Libre Radio este lunes, Luis Pedro Batres, gerente general del proyecto Corredor Xochi, indicó: “Nosotros sí tenemos contemplada la apertura del 14 y estamos bastante seguros de que esto, en el transcurso de estos días, se va a resolver. Estamos abiertos al diálogo y a poder resolverlo de la manera que, por supuesto, cumpla la ley, pero nosotros estamos muy positivos de que en estos días esto se va a resolver”.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.