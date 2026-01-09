Economía
¿Cuántas planillas IVA-FEL se han presentado y cuántos días quedan para entregarla?
Para este 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) proyecta un aumento del 20 % en la presentación de planillas para recibir el beneficio fiscal.
Una contribuyente consulta el portal de la SAT para presentar la planilla IVA-FEL y optar a una posible devolución del ISR. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que del 1 al 8 de enero de 2026 se han presentado 165 mil 181 planillas IVA-FEL, correspondientes al periodo fiscal 2025, un avance que según la entidad refleja un alto interés de los trabajadores asalariados por acceder a este beneficio fiscal.
En comparación, durante 2025 la SAT recibió 203 mil 148 planillas IVA-FEL correspondientes al periodo fiscal 2024.
Para este 2026, cuando se presenta la planilla del periodo fiscal 2025, la entidad proyecta un aumento del 20 % en la cantidad de planillas ingresadas, impulsado por el uso generalizado de la Factura Electrónica en Línea (FEL) y la facilidad del trámite.
Eso significaría que faltarían 78 mil 600 planillas para llegar a la meta estimada por la SAT.
Los contribuyentes tienen hasta el viernes 16 de enero del 2026 para presentar la planilla. Quienes no lo hagan dentro del plazo pierden automáticamente la posibilidad de optar a una devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
¿Por qué les interesa a los trabajadores?
La planilla IVA-FEL permite reducir la renta neta anual y, en algunos casos, acceder a una devolución del ISR mediante la acreditación del IVA pagado durante el año.
El monto máximo de IVA acreditable es de Q12 mil, equivalente a facturas por aproximadamente Q112 mil, y la devolución máxima que puede recibir el contribuyente es de hasta Q600, dependiendo del ISR retenido durante el año.
Este beneficio aplica únicamente para trabajadores que ganan más de Q4 mil mensuales y están inscritos en el régimen asalariado.
Errores que pueden hacer perder el beneficio
La SAT recuerda que algunos errores frecuentes impiden acceder a la devolución, entre ellos:
- No estar inscrito en el régimen asalariado
- Tener datos desactualizados en el RTU Digital
- Presentar la planilla fuera del plazo
- No solicitar factura con NIT durante el año
- Confiar el trámite a terceros sin verificar la presentación
Trámite gratuito y en línea
La presentación de la planilla IVA-FEL:
- Es gratuita
- Se realiza en Agencia Virtual
- No requiere ingresar facturas, ya que el sistema carga automáticamente los documentos electrónicos
- Es un trámite personal, sin necesidad de intermediarios
No olvidar antes de presentar
- Hacerlo antes del 16 de enero de 2026
- Contar con acceso a Agencia Virtual
- Mantener datos actualizados en el RTU Digital
- Estar registrado en el régimen asalariado
- Solicitar factura con NIT en todas las compras
