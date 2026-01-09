¿Cuántas planillas IVA-FEL se han presentado y cuántos días quedan para entregarla?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que del 1 al 8 de enero de 2026 se han presentado 165 mil 181 planillas IVA-FEL, correspondientes al periodo fiscal 2025, un avance que según la entidad refleja un alto interés de los trabajadores asalariados por acceder a este beneficio fiscal.

En comparación, durante 2025 la SAT recibió 203 mil 148 planillas IVA-FEL correspondientes al periodo fiscal 2024.

Para este 2026, cuando se presenta la planilla del periodo fiscal 2025, la entidad proyecta un aumento del 20 % en la cantidad de planillas ingresadas, impulsado por el uso generalizado de la Factura Electrónica en Línea (FEL) y la facilidad del trámite.

Eso significaría que faltarían 78 mil 600 planillas para llegar a la meta estimada por la SAT.

Los contribuyentes tienen hasta el viernes 16 de enero del 2026 para presentar la planilla. Quienes no lo hagan dentro del plazo pierden automáticamente la posibilidad de optar a una devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

¿Por qué les interesa a los trabajadores?

La planilla IVA-FEL permite reducir la renta neta anual y, en algunos casos, acceder a una devolución del ISR mediante la acreditación del IVA pagado durante el año.

El monto máximo de IVA acreditable es de Q12 mil, equivalente a facturas por aproximadamente Q112 mil, y la devolución máxima que puede recibir el contribuyente es de hasta Q600, dependiendo del ISR retenido durante el año.

Este beneficio aplica únicamente para trabajadores que ganan más de Q4 mil mensuales y están inscritos en el régimen asalariado.

Lea más detalles: Planilla IVA-FEL 2025: fechas, requisitos y cómo calcular el reembolso

Errores que pueden hacer perder el beneficio

La SAT recuerda que algunos errores frecuentes impiden acceder a la devolución, entre ellos:

No estar inscrito en el régimen asalariado

Tener datos desactualizados en el RTU Digital

Presentar la planilla fuera del plazo

No solicitar factura con NIT durante el año

durante el año Confiar el trámite a terceros sin verificar la presentación

Trámite gratuito y en línea

La presentación de la planilla IVA-FEL:

Es gratuita

Se realiza en Agencia Virtual

No requiere ingresar facturas, ya que el sistema carga automáticamente los documentos electrónicos

los documentos electrónicos Es un trámite personal, sin necesidad de intermediarios

¿Sabías que❓



La #PlanillaIVA_FEL puedes presentarla a un solo clic desde #AgenciaVirtual



Recuerda: el último día es el 16 de enero de 2026



Te explicamos cómo hacerlo y algunos aspectos a considerar 👇 pic.twitter.com/ZLUCtg1QgI — SAT Guatemala (@SATGT) January 9, 2026

No olvidar antes de presentar

Hacerlo antes del 16 de enero de 2026

Contar con acceso a Agencia Virtual

Mantener datos actualizados en el RTU Digital

Estar registrado en el régimen asalariado

Solicitar factura con NIT en todas las compras

Lea también: Impuesto de circulación Guatemala 2026: Tabla de valores, formas de pago y fecha límite