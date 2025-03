Después de polémica por las cuotas para pesca de atún, el Maga otorga licencia a buque con bandera guatemalteca ¿Cómo se beneficia el país?

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Maga) otorgó la licencia de pesca comercial de atunes en el Océano Pacífico Oriental a la empresa Atunera Sant Yago, S. A., para operarla con el buque Sant Yago Uno.

La licencia de pesca comercial de túnidos fue aprobada con la resolución ministerial AG-168-2025, para el plazo de 10 años, por la cuota de acarreo propiedad de Guatemala, de 625 metros cúbicos.

Las 25 cláusulas del contrato fueron aprobadas por medio del Acuerdo Ministerio del Maga 35-2025, publicado en el Diario de Centro América el viernes 28 de marzo del 2025, fecha en que inicia la vigencia y el plazo vencerá el 27 de marzo del 2035, según datos de la institución.

El plazo podrá ser prorrogado por el mismo período a solicitud de la empresa concesionaria y el ministerio tendrá la facultad para otorgarla siempre y cuando la compañía lo solicite con al menos dos meses de anticipación del vencimiento del contrato y se encuentre solvente de cualquiera de los pagos que está obligado a realizar al ministerio por concepto de acceso a la pesca.

El contrato fue firmado por el viceministro de Desarrollo Económico Rural del Maga, Nick Estrada Orozco y el gerente general de la compañía Guillermo Alfonso Rodríguez Mahuad.

Las cuotas de acarreo son propiedad del Estado de Guatemala por lo que la firma concesionaria no se constituye como propietario de la cuota, se indica en el contrato divulgado.

La cuota total de acarreo reconocida a Guatemala por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) es de 9 mil 321 metros cúbicos. Los 625 otorgados en esta licencia corresponden a los metros cúbicos que Guatemala tiene libres, pero en la actualidad hay 1 mil 475 metros cúbicos en procesos jurídicos que no se pueden utilizar, hasta que estos finalicen, agregó el ministerio por medio de la oficina de comunicación social.

En febrero pasado el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, explicó que el volumen a otorgarse sería de alrededor de 1 mil 900 metros cúbicos que incluían unos 1 mil 400 que tenía autorizados una licencia vencida y otros 600 que se tenían sin uso.

La empresa es de capital de origen español, y según explicó Rodríguez Mahuad recientemente, el buque es de bandera guatemalteca.

Consultado el Maga acerca de qué beneficios tiene para el país autorizar la licencia de pesca en el Pacífico para un buque con bandera guatemalteca, expuso, por medio de la oficina de Comunicación Social que el propósito es apoyar a la industria nacional pesquera para contribuir con la generación de empleo en él área del Puerto de San José y municipios aledaños.

Añade la institución que tomando en cuenta que barcos con bandera nacional tienen la oportunidad de hacer descargas en puerto nacional, se producirá materia prima que permite apoyar la generación de aproximadamente 600 empleos con que cuenta en la actualidad la firma, que en especial son mujeres del área. Este aspecto, agregó, ayuda a mejorar las condiciones de vida de cada una de las familias, así como la economía local.

Rodríguez Mahuad, es gerente de la empacadora Industria Atunera Centroamericana, y de la Sant Yago, S. A., la cuáles refiere son empresas asociadas.

Explica que son de capital español pero son empresas guatemaltecas registradas, instaladas y operando en el país desde hace años.

El contar ahora con una licencia de pesca para un buque con bandera guatemalteca en el área del Pacífico es beneficioso porque permitirá que el atún se quede en el país, refirió Rodriguez Mahuad. Los planes de la empresa son triplicar las operaciones de su empacadora instalada en Guatemala, pero para ello requieren 4 mil metros cúbicos, y eso les permitirá también triplicar el número de empleos, añadió.

Comentó que empezarán a realizar la pesca con esa licencia, sin embargo, explicó que para operar el buque Sant Yago Uno de forma rentable necesitan unos 2 mil metros cúbicos, pero solo les fueron asignados 625 m3 en esta licencia.

Expuso que esto se debe a que la empresa que tenía asignados los 1 mil 475 m3, entabló medidas administrativas y luego judiciales, ya que el plazo de dicha licencia se venció en el 2024 y el Maga decidió no renovarla.

“El barco requiere de 2 mil metros cúbicos y con esta licencia solo tenemos 25% de nuestras necesidades. Lo que se tendrá que hacer es que se cierran las cubas que en donde se deposita el pescado y solo se va a poder pescar en una cuba, lo que quiere decir que estaremos parcialmente haciendo pesca, pero todo el pescado va a venir para Guatemala”.

Entre los planes está traer el otro buque que tienen en el Atlántico, también para pesca en el pacífico por lo que el requerimiento sería de otras 2 mil m3 más, se añadió.

Las licencias vigentes en el 2025

Según un listado de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, proporcionado por el Maga, así están las licencias para el Pacífico:

Mollitiam Insulae, Sociedad Anónima, embarcación Emilio, cuota de 1,488 m3, licencia vence en maro del 2033.

Pesquera Reina de la Paz, S.A. con tres buques: Reina de la Paz, 2,100 m3, vence en marzo del 2027; así como los buques Diva María con 1,633 m3, y Ljubica, con 2,000 m3, que vencen en mayo del 2027.

Atunera Sant Yago, S. A.: buque Sant Yago Uno, 625 m3, vence en marzo del 2035.

Además de los 1,475 m3 sujetos a resultados del trámite del proceso judicial de lo contencioso administrativo, cuya licencia estaba asignada al buque La Peña de la empresa Mayapesca, S. A., que venció en septiembre del 2024, según la información del Maga.

El ministerio agrega que se continúa con los procesos de cobro de las sanciones por incumplimiento de los cuatro desembarques anuales que deben hacer los buques en el país aunque sean de bandera extranjera, ya habían incumplido con esa obligación. Las sanciones varían y van desde Q233 mil hasta 854 mil por buque por año.

Polémicas

En medio de los procesos para las licencias entre octubre del 2024 y febrero del 2025 surgieron denuncias públicas de señalamientos, favoritismo o entorpecimiento para aprobación de los permisos.

En octubre del 2024 se informó en una citación de la bancada Vos en el Congreso, que de la cuota que corresponden a Guatemala según al Ciat hace años se había otorgado las licencias a siete empresas pero que ninguna embarcación tenía bandera guatemalteca, por lo que la especie que se captura en la zona económica se destinaba hacia Panamá y Ecuador.

Según se indicó en esa citación, que el Maga por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, y que estas tienen la obligación de hacer cuatro entregas de producto en Guatemala, pero que algunas no lo cumplían. En esa ocasión la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no habían realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con multas, cuyos procedimientos datan de entre el 2021 y el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

En tanto a finales de febrero del 2025 el Maga informó en un boletín que la viceministra renunció al cargo por razones personales, cuya renuncia se hizo efectiva el 24 de ese mes.

Días después, el 27 de febrero, circuló un documento supuestamente emitido por Montepeque, donde se señala que dicha renuncia no fue voluntaria, sino que el ministro Estrada, la forzó a presentarla porque no accedió a la petición de él, ya que junto a otros funcionarios querían quitarle la licencia a una empresa para otorgarla a otra. Consultado sobre las razones de la renuncia de la exviceministra, refirió que son cuestiones muy personales y situaciones particulares cercanas a su entorno familiar.

Montepeque no respondió en esa ocasión a las llamadas, mensajes y solicitud de información para confirmar si emitió el documento con los supuestos señalamientos. Sin embargo, Estrada declaró ese día que no emitiría opinión acerca del contenido porque se trata de un documento anónimo, que no tiene firma. Añadió que la exviceministra le habló ese día y le aseguró que no había participado en la elaboración de ese documento y no tiene relación a este.