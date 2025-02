Diaco mantiene vigilancia de precios en la canasta básica luego de hacerse efectivo el vigente pliego salarial

A pesar del incremento vigente al salario mínimo, la Diaco reporta que no hay incremento de precios en los bienes de la canasta básica, aunque se reportaron quejas relacionadas al comienzo de la actividad escolar.

El viernes 31 de enero se hizo efectivo el primer mes para el pago del salario mínimo de 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas y 6% para las actividades de exportación y maquila por decreto presidencial.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) adscrita al Ministerio de Economía, informó que en los meses de enero y febrero se han atiendo quejas relacionas al sector escolar por el comienzo de las clases, así como la vigilancia de precios de al menos 66 productos que integran la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

El vocero de la Diaco, Carlos Velásquez, explicó este sábado que han observado el comportamiento de estabilidad de precios sobre todo de las frutas y verduras y otros productos que tuvieron un incremento en diciembre por mayor demanda, en estas semanas han mostrado una estabilidad.

Lo mismo ha ocurrido para las carnes blancas, rojas y granos básicos, también reportan estabilidad de precios.

Velásquez indicó que solo por el comienzo del ciclo escolar se han recibido 600 quejas de padres de familia en centros educativos públicos y privados.

“En el tema escolar la queja que ha predominado es el incremento de precios en la inscripción y en las cuotas escolar. Se han gestionado las quejas y en la conciliación se encuentra el establecimiento tiene la autorización del Ministerio de Educación para ajustar cada tres años que no sobrepase el 15%. El mecanismo que utilizaron para informar a los padres de familia no fue el correcto, a última hora y no aclararon las razones del incremento”, remarcó el vocero de la Diaco.

Paga mínima

El salario mínimo en Guatemala subió 10% en el 2025 para las actividades agrícolas y no agrícolas y en actividades de maquila y exportación el aumento fue de 6%.

Para la circunscripción económica 1 (CE1), que constituye el departamento de Guatemala el salario mínimo vigente para las actividades agrícolas queda en Q3 mil 843.50 que equivale a Q118.14 diarios y no agrícolas quedan entre Q3 mil 973, o sea Q122.40 diarios.

Para la actividad de maquilas y actividades exportadoras, queda en Q3 mil 528.29, es decir Q107.79 al día. En estas tres se incluye la bonificación de ley de Q250.

Para la circunscripción económica 2 (CE2), que conforma el resto de los departamentos, para las actividades agrícolas queda en Q3 mil 686.86, es decir Q112.99 diarios, y las actividades no agrícolas Q3 mil 800.60 mensuales o sea Q116.73, mientras que para la exportación y maquila en Q3 mil 347, equivalente a Q101.83 diarios. En todos los casos ya incluye los Q250 de ley.