Empresario textil Carlos Arias Bouscayrol asume presidencia del Cacif para el periodo 2026-2027

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Empresario textil Carlos Arias Bouscayrol asume presidencia del Cacif para el periodo 2026-2027

Este lunes 13 de abril se llevó a cabo la rotación en la presidencia del Cacif y asumió Carlos Roberto Arias Bouscayrol, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), para el periodo 2026-2027. Tendrá a su cargo la observación del proceso de elecciones generales del próximo año.

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Carlos Arias Bouscayrol, vicepresidente de Agexport, releva a Charles Bland, presidente de la Cámara del Agro (Camagro), quien concluyó su periodo este lunes al frente del Cacif. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Este lunes se efectuó la asamblea anual del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), en la que se realizó el cambio de junta directiva.

Para el periodo 2026-2027, la presidencia del Cacif estará a cargo de Carlos Arias Bouscayrol, vicepresidente de Agexport, quien releva a Charles Bland, presidente de la Cámara del Agro (Camagro), quien concluyó su periodo este lunes.

Como primer vicepresidente del Cacif quedó Francisco Ralda, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), y Luis Fernando Castillo Leal, como segundo vicepresidente, en representación de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

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Agenda privada incluye elecciones y leyes clave

Entre las tareas que deberá brindar seguimiento el sector privado organizado están la preparación y organización de las elecciones generales del 2027, así como la convocatoria al evento que llevará a cabo el Tribunal Supremo Electoral en enero del próximo año.

Además, se dará seguimiento a la implementación de leyes que están en discusión en el Congreso de la República, como la Ley Portuaria y la Ley Antilavado, así como a la expectativa sobre la futura designación de autoridades monetarias y de la Superintendencia de Bancos (SIB).

También se dará seguimiento a varias iniciativas para mejorar la infraestructura crítica en Guatemala y a las diferentes etapas que lleva a cabo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el país.

En el contexto externo, figuran temas como la política arancelaria y migratoria de Estados Unidos, así como los posibles efectos en la economía global por el conflicto geopolítico internacional, que ha encarecido el precio del barril de petróleo y otros insumos.

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ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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