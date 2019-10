Estos sectores encabezaron el Índice de Actividad Industrial del primer semestre del 2019 (y los que bajaron)

Según la CIG la tendencia es favorable para el crecimiento de la actividad de la industria en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

De acuerdo con el Índice de Actividad Industrial, elaborado por Central American Business Intelligence (Cabi) y presentado por Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el primer semestre del año mantuvo una contracción del -1.8%, aunque negativa, esta cifra muestra una recuperación del crecimiento comparado con el -5% presentado en el primer trimestre del 2019.

Para los directivos esta recuperación es positiva. “De acuerdo al análisis, vemos una tendencia favorable para el crecimiento de la actividad de la industria en Guatemala, definitivamente será importante ver cómo cierra el año para poder tener una mejor perspectiva de lo que nos espera para el 2020”, dijo Eduardo Girón, presidente de Cámara de Industria de Guatemala.

Paulo de León Director de Inteligencia de Cabi, encargado del estudio resaltó que desde que se estableció el índice en el 2012, se reportaron entre 4 y 6 años bastante favorables con un crecimiento ininterrumpido cuando el país también crecía de manera sostenida, pero a partir del 2017 se evidenció un estancamiento en los últimos dos años.

El 85% del resultado del índice tiene relación con aspectos macroeconómicos, es decir, influenciado por lo que sucede con la economía del país, y el otro 15% tiene que ver con temas de la industria o bien microeconómicos.

De las 14 industrias que componen el índice lo encabezaron los siguientes sectores:

Ropa y calzado (10%)

Servicios de salud (9.3)

Hoteles y restaurantes (8%)

El informe destacó el crecimiento que mostró el sector de alimentos y bebidas quienes el trimestre pasado se encontraban como uno de los segmentos más afectados de la industria, actualmente reportan un crecimiento del 2.7%.

“La rotación de sectores es normal cuando hay cambios de ciclos, normalmente los que son líderes en un ciclo anterior no lo son en el siguiente”, explicó De León.

Una teoría por la que el sector de ropa y calzado creció a ese ritmo se debió a temas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mayor poder adquisitivo de las personas y la crisis política y económica en Nicaragua, agregó el analista de Cabi.

Factores que influyeron en la leve mejora

La respuesta de las empresas ante el contrabando puede ser una de las razones a las cuales se les atribuya este repunte.

“Sabemos que varios sectores que eran fuertemente afectados por este ilícito, han fortalecido sus estrategias y esto mismo les ha permitido retomar el crecimiento. Sin embargo, ante este tema aún queda mucho por hacer, el involucramiento del Estado y la voluntad política es indispensable para erradicar entre todos este flagelo y evitar que siga afectando a la industria del país”, comentó Girón.

La reducción del precio de la gasolina también ha permitido un mayor nivel de disponibilidad en efectivo para los consumidores nacionales.

Otra razón para las condiciones favorables del índice, es el resultado de las elecciones presidenciales, el cual ha mantenido un periodo de transición normal y sin sobresaltos, lo cual favorece el clima de negocios.

Los sectores que lideraron la caída son:

Metales y minería (-15.7%)

Industria química y farmacéutica (-12.5%)

El sector de telecomunicaciones (-9%).

Según De León, “A pesar de que ya pasaron más de 12 meses del cierre de la Mina El Escobal, desapareciendo el efecto anual de caída de crecimiento, la contracción del sector de metales y minería tiene que ver con cierres de otras minas y caídas de precios de algunos metales”.

Lo que influyó a una baja con la industria química y farmaceútica se debe a un aumento en el ingreso de medicamentos de contrabando, y un aumento en falsificaciones, dijo el analista.

En el tema de telecomunicaciones se contrajo por el tema de una baja de consumo en tiempo de aire de llamadas por parte de los usuarios, hay una transición a consumo de más datos y esto hace que la facturación baje, explicó De León.



Factores que influyeron en la caída de algunos sectores

CIG también identifica como factores negativos el mal estado de las carreteras, la excesiva tramitología y el salario mínimo en dólares más alto en relación a otros países.

“La pérdida de competitividad en el país se ha visto permeada por la falta de certeza jurídica, especialmente con los dictámenes que la Corte de Constitucionalidad continúa emitiendo. El más reciente de ellos, la suspensión a los fragmentos del reglamento del Convenio 175 de trabajo de tiempo parcial. El actuar de la CC ha afectado a la industria y por supuesto a la economía del país, pero ahora también pone en riesgo las oportunidades de empleo formal de los guatemaltecos.” concluyó Girón.

Aspectos técnicos del Índice de Actividad industrial

¿Qué es el Índice de Actividad Industrial CIG?

Es un índice volumétrico de la actividad económica de las industrias del país.. El índice se inicializó en enero del 2012 con un valor de 100, y se calcula con datos mensuales desde entonces. La metodología usada puede ser modificada en el futuro para atender dinámicas nuevas en el país, es por ello por lo que la base cambiará cada cierto tiempo como es normal en todos los indicadores calculados a nivel mundial.

¿Cómo se interpreta?

Al igual que cualquier tipo de índice, números mayores se interpretan como un aumento de la actividad industrial. Al contar con su construcción mensual, se puede calcular el crecimiento anual de cada mes con relación al mismo mes del año anterior. Eso permite de manera más sencilla no sólo quitar el efecto estacional de un mes, sino también conocer la velocidad de crecimiento con que se desempeña la actividad industrial.

¿Cómo se compone?

Está compuesto por 14 sub índices. Estos sub índices resultan de un ejercicio de agrupar a las más de 50 gremiales de la Cámara en 14 sub sectores. Para la creación del índice agregado CIG fue necesario asumir un peso para cada uno de ellos en base a los datos y conocimiento de los personeros de la Cámara y miembros de CABI. Se considera que estos pesos pueden cambiar en el futuro a medida que un sub sector se expande o madure, y como todo índice se podrá re calcular en el futuro.

¿De dónde salen los datos para su cálculo?

Se usaron diferentes fuentes oficiales como la SAT, Banguat, INE, SIECA. Como son indicadores proxy, es decir, que replican la actividad, están sujetos a cierta incertidumbre. Esta metodología proxy es utilizada en la mayoría de los indicadores económicos que se construyen en los países.

