Expocasa 2026 reúne a más de 57 empresas con 81 proyectos habitacionales

La XXII edición de la feria Expocasa 2026, que se lleva a cabo del 24 al 26 de julio, presenta al público más de 81 proyectos habitacionales y la participación de 57 empresas del sector.

Según la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), organizadora del evento, se prevé recibir a más de seis mil visitantes durante estos tres días.

Entre las 57 empresas participantes hay desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras, constructoras y empresas proveedoras del sector, indicó la Cámara.

La feria, que se realiza en Fórum Majadas, fue inaugurada la mañana de este viernes y permanecerá abierta al público del 24 al 26 de julio.

Los visitantes interesados en adquirir vivienda podrán conocer información sobre los proyectos, opciones de financiamiento, asesoría especializada y proyectos adaptados a diferentes necesidades y capacidades de pago.

Sector pide garantizar continuidad de la Ventanilla Ágil

Juan Pablo Estrada, presidente de la Junta Directiva de la CGIC, expuso que el sector construcción continúa siendo uno de los principales motores del desarrollo económico nacional y que durante el 2025 creció 8.3%, cifra superior al promedio nacional, según el ejecutivo.

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Refirió que es una de las actividades económicas de mayor dinamismo del país, que genera empleo directo e indirecto e inversión, y que el impacto del sector trasciende las obras físicas.

La entidad estima que la huella económica del sector supera los Q111 mil millones, lo cual equivale a alrededor de uno de cada diez quetzales que produce la economía nacional.

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Sin embargo el presidente de la Cámara hizo un llamado para garantizar la continuidad de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC). Su plazo finaliza el 12 de agosto próximo, según el acuerdo gubernativo que le dio origen en el 2021, y su renovación está en manos del Ministerio de Economía (Mineco).

Estrada explicó que esta herramienta ha permitido reducir, en promedio, 37 días los tiempos de aprobación de trámites, lo que agiliza la inversión, disminuye costos y favorece el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

En la inauguración participó la viceministra de Inversión y Competencia del Mineco, Valeria Prado, quien resaltó la importancia de dicha Ventanilla Ágil, refirió que el proyecto se trabaja de manera conjunta y anunció que próximamente será renovado.

La funcionaria indicó que el desarrollo de vivienda exige coordinación. Añadió que las familias necesitan información clara, alternativas de financiamiento y proyectos que respondan a sus necesidades, mientras que las empresas requieren certeza, reglas claras y condiciones que les permitan invertir con una visión de largo plazo.

Expocasa 2026 reúne a más de 57 empresas con 81 proyectos habitacionales, estará abierta al público del 24 al 26 de julio. (Foto, Prensa Libre: Esbin García).

Prado agregó que la compra de una casa se toma con mucha ilusión, pero también representa una enorme responsabilidad.

Explicó que Expocasa permite que las personas conozcan distintas opciones, comparen proyectos, encuentren alternativas de financiamiento y cuenten con información para tomar una de las decisiones más importantes de su vida.

Respecto de las cifras del sector, refirió que detrás de cada vivienda existe una amplia cadena de trabajo, inversión y oportunidades. Citó que, según datos del Banco de Guatemala, el sector de la construcción representó el 5.9% del PIB en el 2025 y que, entre el 2019 y el 2024, generó más de 36 mil nuevos puestos de trabajo, mientras que los ingresos laborales en el sector crecieron.

El alcalde Ricardo Quiñónez también participó en la inauguración y afirmó que Expocasa representa para las personas y las familias la posibilidad de adquirir su primera vivienda.

Refirió que a la Ciudad de Guatemala "muchas personas vienen a buscar su primer empleo, a lograr su primer emprendimiento, a tener esa primera oportunidad que les abre las puertas para poder avanzar en la vida y estar mejor", y añadió que se impulsa un modelo de distritos de oportunidad en el que se conectan la vivienda, el empleo y la movilidad, como una forma de ordenar el desarrollo urbano de la ciudad.

"Expocasa es parte de ese ordenamiento, es parte de ese plan a mediano y largo plazo, es el impulso para que la Ciudad de Guatemala pueda tener distritos donde el empleo esté más cerca de la vivienda, la educación más cerca del trabajo y complementar ese modelo con nuevos sistemas de transporte, como el Aerómetro, el autobús y, por supuesto, el Transmetro y el anuncio que ha hecho el Gobierno central sobre el Metro Riel", añadió el alcalde.

Hugo Bosque, presidente del Comité Organizador de Expocasa 2026, resaltó que la feria representa mucho más que un espacio comercial y que este año incorpora nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los visitantes. Entre ellas figuran un pasaporte digital para optimizar el recorrido por la feria, talleres impartidos por instituciones financieras sobre acceso al crédito y toma de decisiones, conferencias especializadas en seguros para el hogar e innovación aplicada al financiamiento inmobiliario, además de una agenda de actividades familiares y recreativas.

Expocasa fortalece el acceso a la vivienda en Guatemala, un desafío nacional, si se considera que únicamente el 38.1% de los hogares cuenta con condiciones de vivienda adecuada, añadieron los ejecutivos del sector.