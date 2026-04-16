Sector construcción pide más inversión en infraestructura; crecimiento lo impulsan vivienda, industria y comercio

Sobre infraestructura, el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC), Juan Pablo Estrada, expuso que se requiere avanzar en un marco que facilite la inversión, fortalecer las alianzas público-privadas, mejorar los sistemas de contratación y consolidar las capacidades institucionales para la planificación y ejecución de proyectos.

Respecto al comportamiento en general Estrada dio a conocer que se proyecta un crecimiento del sector de la construcción de 4.7% para el 2026, cifra por encima del 4.1% estimado para la economía nacional, según el Banco de Guatemala (Banguat).

La proyección para el presente año supone una moderación frente al fuerte dinamismo estimado para el 2025, cuando el sector creció más del 8.4%, pero confirma que la construcción seguirá entre las actividades con mejor desempeño relativo, señaló el directivo.

Este comportamiento se respalda en la inversión y en la continuidad de proyectos públicos y privados, además, a nivel regional, Guatemala mantiene una posición relevante en el comercio de materiales de construcción, particularmente hacia Centroamérica, donde estos productos figuran entre los principales rubros de exportación manufacturera, expuso Estrada. Agregó que el año pasado el país registró un crecimiento de 7.1% en sus exportaciones totales, y los materiales de construcción generaron alrededor de US$495 millones.

Entre los factores que inciden en el crecimiento del sector se menciona la creciente demanda, tanto en la construcción en general como en vivienda. Esta última es impulsada por el proceso de urbanización, uno de los más altos de la región, el bono demográfico y una edad promedio de 29 años, lo cual incrementa la población en edad de incorporarse al mercado laboral.

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Otro aspecto es la ubicación geográfica de Guatemala, donde el nearshoring y el friendshoring representan oportunidades que impulsan el crecimiento empresarial y la demanda de construcción industrial y comercial, como oficinas, bodegas, plantas de producción y áreas comerciales.

Estrada explicó que también hay construcción municipal en diversas áreas del país.

Industria

En industria mencionó que hay siete millones de metros cuadrados de proyectos industriales en operación o en proceso de autorización bajo figuras como la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic) y las Zonas de Desarrollo Económicas Especiales Públicas (ZDEEP), además de múltiples fábricas fuera de esos regímenes.

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Comercio

En el caso del comercio, este es impulsado por la instalación de centros comerciales en el interior del país. “En todas las ciudades intermedias ya están empezando a tener centros comerciales al nivel de lo que solía verse solo en la ciudad de Guatemala, unas décadas atrás”, agregó el directivo.

Vivienda

En vivienda, según Estrada, el mercado no logra atender el crecimiento de la demanda, pues los proyectos de casas y edificios que salen al mercado se venden con rapidez y persiste una demanda rezagada. El segmento es impulsado por el auge demográfico y por la población que entra en una etapa de vida en la que surge la oportunidad de adquirir vivienda. En las últimas décadas el mercado ya no se da abasto ante la demanda.

El déficit habitacional es de alrededor de un millón de unidades, mientras Guatemala produce entre 20 mil y 25 mil viviendas al año, por lo que no se cierra la brecha, indicó Estrada, quien considera que en los próximos tres años crecerá la construcción de vivienda.

Respaldó su comentario con datos del mercado FHA: en el 2025 se aprobaron alrededor de seis mil unidades; para este año se proyectan 7 mil 500, y estiman que en los próximos tres años se llegará a unas 10 mil.

El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Juan Pablo Estrada, inaugura la 7a. Edición de Construfer.

Se prevé que el sector de la construcción crecerá 4.7% en el 2026, impulsado por segmentos de vivienda, industria, comercio e infraestructura @prensa_libre pic.twitter.com/TGYkaSoXIU — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) April 16, 2026

En los últimos años ha crecido la demanda y la oferta de vivienda vertical, principalmente en zonas urbanas densas como la ciudad de Guatemala y el área metropolitana, donde cada vez hay menos tierra disponible para construir. También comienzan a desarrollarse proyectos de vivienda vertical en centros urbanos densos del resto de los departamentos.

En el interior del país el crecimiento es principalmente de vivienda tradicional, es decir, horizontal. Según datos de FHA, en el interior el 70% de los créditos es para vivienda tradicional y el 30% para vivienda vertical; en el área metropolitana el 70% corresponde a vivienda vertical y el 30% a tradicional. Además, existe compra de vivienda mediante crédito bancario, de contado o a través de cooperativas, citó el directivo.

Infraestructura, tarea pendiente

La baja inversión en infraestructura sigue siendo una debilidad del país, indicó el presidente de la Cámara.

Expuso que los gobernantes deben entender que la infraestructura es la única forma de hacer más competitivo al país, impulsar el crecimiento económico, el empleo y ampliar la cobertura de servicios.

Por ejemplo, al conectar el país surgen industrias especializadas en distintas áreas, ya que no dependen de estar cerca del comprador o del puerto de exportación.

Agregó que existe un rezago de años, pero hay oportunidades para resolver los problemas en puertos, carreteras, desarrollar los tres anillos metropolitanos del área urbana y aliviar el tránsito. Además, refirió que se trata de un asunto de voluntad política para impulsarlo.

“El crecimiento del sector construcción es interdependiente. El sector inmobiliario solo puede mantener un crecimiento sostenido en la medida en que se cuente con infraestructura de movilidad que permita el tránsito seguro y eficiente de bienes y personas”, dijo Estrada.

Añadió que para cerrar la brecha de infraestructura Guatemala requiere elevar de forma sostenida su inversión.

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“El tema del tráfico y la movilidad es una emergencia nacional que requiere un compromiso a todos los niveles por el Estado y las municipalidades del país”, expresó durante la inauguración de Construfer. Señaló que distintos análisis plantean incrementar la formación bruta de capital fijo —que incluye infraestructura, construcción y otros activos productivos— hacia niveles cercanos al 24% del PIB.

Indicó que esto debe combinar una mayor participación del sector público, en torno al 6%, con una movilización significativa de inversión privada, cercana al 18%.

Reglamentos municipales

El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, quien participó en la inauguración de Construfer 2026, afirmó que el sector está en crecimiento y que en los próximos 10 años la construcción y la cadena económica asociada tendrán un impacto significativo, aunque no precisó cifras.

Indicó que el crecimiento de la ciudad debe desarrollarse con base en un plan de ordenamiento territorial, que brinda certeza jurídica para la construcción con normas y regulaciones claras.

Al ser consultado sobre la reducción en el tiempo para aprobar licencias municipales, respondió que sí se ha logrado y que se ha trabajado en varias vías. Entre estas, la creación de nueva normativa que incluye nueve reglamentos para agilizar las licencias de construcción, especialmente el plan de ordenamiento territorial.

Refirió que este tiene más de 10 años de vigencia y es el que establece dónde se puede o no construir, lo cual ha generado confianza.

En la actualidad, el crecimiento del sector construcción es impulsado no solo por la actividad propia del sector, sino también por lo que generan en empleos y negocios el que existan más viviendas, comercio y servicios.

Parte de ese crecimiento se refleja en que hay en construcción alrededor de 34 edificios en el municipio, se agregó.

Construfer 2026

Del 16 al 19 de abril se celebra la décima séptima edición de Construfer.

Se trata de la feria regional del sector, que reúne a más de 100 empresas expositoras, 130 estands y prevé la llegada de más de cuatro mil visitantes, entre empresarios, profesionales técnicos y público en general. Es organizada por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

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Este año combina exhibición comercial de productos y servicios vinculados a materiales de construcción, acabados, maquinaria, tecnología, automatización, diseño y soluciones especializadas con otras acividadaes.

Entre estas, competencias y un programa académico de cuatro días con conferencistas que abordarán el panorama económico del sector, la sostenibilidad, la implementación de buenas prácticas y la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y herramientas digitales como BIM (software de modelado -Building Information Modeling-), informaron los organizadores. El sector financiero e industrial compartirá su visión sobre oportunidades de inversión, desafíos y tendencias.

El evento se realiza en Fórum Majadas, de 10.00 a 20.00 horas. El ingreso es gratuito, previo registro en www.construfer.info según informó la entidad organizadora.