McKinsey: “En los próximos 10 años Guatemala debe aprovechar su bono demográfico para crecer unos 2 ó 3 puntos más en el PIB anual”

En entrevista con Prensa Libre, Santiago Carbonell, socio senior de Mckinsey & Company, plantea que es un buen momento para el país, sin embargo, considera que hay que capitalizar estos 10 años por el bono demográfico.

La importancia de aprovechar ese periodo se debe a la tendencia que reflejaron algunos países de Suramérica, y ya no se tenga la tasa de natalidad actual, por lo tanto, se tiene que ser muchísimo más productivo para seguir creciendo, recomendó el experto.

Además, la firma trae por primera vez el McKinsey Forum a Guatemala, donde se conocerá información tanto del país, así como las perspectivas de los países de Centroamérica ante una nueva era global, las oportunidades existentes para acelerar un crecimiento sostenible e inclusivo, según da a conocer la compañía.

Entre los temas que discutirán el foro está el de productividad. ¿Cuál es la situación actual?

Está el estudio de Productividad del McKinsey Global Institute, a pesar de que hay cosas buenas, desafortunadamente con la tasa de crecimiento de la productividad y el producto interno bruto (PIB) en Guatemala no nos va a dar para alcanzar a los países desarrollados.

Guatemala está categorizado como uno de los países en una senda media o lenta de crecimiento lo cual es una invitación y una provocación a que tenemos que crecer más la productividad del país, eso viene con infraestructura, mayor inversión, también crear más trabajos de productividad y usar más la tecnología, y esa parte es muy importante.

En Latinoamérica solo hay dos países que están en una senda buena de crecimiento que son Costa Rica y República Dominicana, entonces esa parte es una invitación a los empresarios de tomar en cuenta que hay mucho más por hacer si queremos que el país se siga desarrollando y llegar a una senda de crecimiento.

¿Cuál es la situación de Guatemala en el tema de productividad, según ese estudio, y qué le haría falta hacer al país para mejorar esa condición?

La información del estudio se dará a conocer en el foro. Sin embargo, la perspectiva es que Guatemala un país privilegiado en Centroamérica por una economía con más habitantes, población con un bono demográfico muy bueno, que los próximos 10 años nos va a traer un crecimiento natural derivado de que más gente estará entrando al trabajo y al consumo.

Por lo tanto, hay que aprovecharlo porque para que realmente crezca el país nos toca crecer por lo menos 2 o 3 puntos porcentuales más del PIB anual. Y para hacer eso necesitamos más inversión porque en la actualidad estamos a una tasa de 30% de inversión y necesitamos por lo menos llegar al 50%, son cifras estimadas que son parte de lo que dice el estudio.

Tenemos 10 años únicos para Guatemala por el bono demográfico, por el buen crecimiento, por la estabilidad de la moneda, la evidencia está ahí porque están empresas de afuera viniendo a Guatemala y los empresarios guatemaltecos están comprando muchas empresas afuera como CMI, CBC, Progreso, por mencionar algunas porque han sido empresas robustas y porque tienen la oportunidad.

¿Cómo se puede aprovechar esas condiciones?

Para aprovechar esos años, crear más crecimiento sostenible y meter más personas a la clase media de una forma sostenible, necesitamos lograr que el PIB crezca más rápido y para eso necesitamos invertir más en el país incluyendo en infraestructura.

Si seguimos creciendo a la tasa actual, que está bien, pero hace falta más, el problema es que nunca vamos a llegar a ser un país de altos ingresos y ese es el reto que queda por delante.

Es un buen momento para el país, hay que capitalizar estos 10 años por el bono demográfico, porque si se va a seguir la tendencia de algunos países de Suramérica es posible que en 10 años no tengamos la tasa de natalidad que tenemos hoy en día, como está pasando Colombia y a Brasil y a otros países, y ahí ya no se puede depender simplemente de que más gente nace y entra a la población para el crecimiento porque pierdes ese crecimiento del PIB se tiene que ser muchísimo más productivo para seguir creciendo y que siga creciendo la clase media.

¿Han visualizado si el crecimiento podría mejorar con un presupuesto del Estado como el que se aprobó para 2025 y con las leyes nuevas como la Ley de Competencia, de Infraestructura vial prioritaria y otras?

No sé mucho de este tema y nosotros tratamos de ser neutros. Pero, observamos en la parte de infraestructura, que si se ejecuta, definitivamente es algo que nos va a servir, de las otras cosas no tengo la información suficiente para decir si serán en pro o no del crecimiento que necesitamos.

El mensaje más importante es que debe ser un esfuerzo mancomunado, es decir necesitamos obviamente inversión pública, pero también inversión privada e inversión de afuera y así con esos tres actores y toda la sociedad se generan esos niveles de inversión, que necesitamos un actor no lo puede hacer solo.

El sector privado no puede solo, el sector público no puede solo y también necesitamos inversión extranjera.

¿Existen en la actualidad esas condiciones para atraer esa inversión nacional y extranjera y qué necesita mejorar el país?

Existe alguna parte de las condiciones, diría que hay dos o tres componentes más que son importantes como infraestructura y certeza jurídica, que se va a ver como parte del estudio y que también es un trabajo que está haciendo la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Hay un buen ambiente de inversión, hay que seguir trabajando esas cosas para traer la cantidad de capital que se necesita.

¿A qué sectores le debe apostar Guatemala?

La agricultura, el turismo, los servicios y la manufactura son sectores importantes.

Para los servicios hay oportunidad en especial en Guatemala y Xela debido a la buena base capital humano.

La manufactura es un sector con el que se está desarrollando posibles ejes de crecimiento.

Seguimos creyendo que la agricultura es un gran motor para la economía guatemalteca, vemos empujes muy importantes, y el crecimiento del aguacate después de que se pueda exportar.

Estos son los que se ven con mayor potencial, además de los otros que son la base de crecimiento de Guatemala.

En el caso de perspectivas para 2025 el Banco de Guatemala ha dado a conocerlas, con 4% de crecimiento en el escenario medio influido por el flujo remesas exportaciones, y una inflación similar. ¿Cómo observan esas proyecciones?

No analizamos y tampoco cuestionamos la parte del Gobierno. Nuestra perspectiva es que vemos una ruta similar a la del año pasado, la única incertidumbre que mencionaría es en el tema de inflación porque mucha parte de la inflación en Guatemala es importada y dependemos de productos y dólares importados. El crecimiento económico por esas cifras me parece que sí podría darse, un poco más o menos, eso nos pone en la senda media, pero como lo decía necesitamos crecer un poco más.

¿Qué efecto podría tener el país con el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y las decisiones que está tomando?

Lo que podemos decir es que, como todo el mundo, estamos a la espera de cómo empieza este gobierno, el talante que van a tener, obviamente Estados Unidos ejerce una gran influencia sobre la región, pero aún es muy temprano para decir cómo nos afectará positivamente y negativamente.

Sentimos que Guatemala está resiliente, con una base empresarial muy comprometida. El compromiso de los empresarios guatemaltecos con el país es por encima del promedio de algunos países Latinoamericanos, que invierten, que creen, eso nos da una base resiliente para poder acomodar a la expectativa de los cambios que puedan venir por cosas que no van a estar en nuestras manos.

En resumen ¿Cómo observan el 2025 en temas de economía y desarrollo de sectores para mejorar las condiciones en el país?

Le respondería con más bien algo anecdótico. Vengo a Guatemala desde hace unos cuatro años y he visto el país evolucionar y crecer muy bien y muy impresionado, por eso me vine a vivir aquí. Diría que en los últimos dos años la cantidad de personas que me han llamado, ejecutivos e inversionistas, que quieren venir y mudarse a Guatemala cada vez va incrementando.

Esto no es un estudio perfecto, pero eso es lo que me hace sentir es la gente sigue viendo Guatemala como una gran opción, le sigue apostando a Guatemala como inversionista y como profesionales, apostando su carrera para venir a trabajar aquí en empresas guatemaltecas y mudar toda su familia, puede ser una indicación de que estamos mejor que el resto porque el resto no está tan bien, pero para mí es una indicación de que la estabilidad del país, la estabilidad monetaria, el ambiente empresarial y todo va por buen momento y a mí personalmente es una confianza.

También, por eso es que hacemos esto este tipo de foros, no los hacemos en todos nuestros países, sino que es como una celebración de nuestra operación en Guatemala, del empresariado guatemalteco y es como un momento donde McKinsey llega a decir miren, eso es lo que está pasando en el mundo, eso es lo que está pasando en Guatemala y se vuelve como un encuentro donde sacamos lo mejor de del conocimiento local y el que el conocimiento global.

El McKinsey Forum en Guatemala

La actividad se realizará el jueves 30 de enero de 2025 en el hotel Westin Camino Real de la Ciudad de Guatemala.

Busca constituirse como un espacio de encuentro entre referentes locales e internacionales para conocer las principales tendencias que están transformando los negocios, analizar las perspectivas para Guatemala y Centroamérica ante una nueva era global, y las oportunidades existentes para acelerar un crecimiento sostenible e inclusivo.

Se hablará, entre otros temas, de las discusiones durante el foro económico de Davos, oportunidades para el país, oportunidades agrícolas, y el estudio sobre productividad en mención, tendencias de productividad en manufacturas, estrategias, e infraestructura.

Participarán más de 20 expositores como:

Marisol Argueta, directora para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF).