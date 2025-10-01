Exportadores analizan impacto de tributos de EE. UU. sobre la madera y los muebles

El Gobierno estadounidense informó el martes 30 de septiembre que impondrá un tributo del 10% a las importaciones de madera blanda y uno del 25% a los muebles. Este último ya había sido anunciado con anterioridad.

Ambos entrarán en vigencia el 14 de octubre próximo.

La implementación del cobro del tributo a los muebles fue aplazada, ya que inicialmente se había previsto para el 1 de octubre.

Respecto de la madera blanda, la tasa será del 10%.

En cuanto a los muebles, según un documento oficial divulgado por la Casa Blanca, todos estos productos tendrán un tributo inicial del 25% a partir del 14 de octubre.

Para los muebles tapizados, este subirá al 30% y, en el caso de gabinetes de cocina, tocadores y otros, aumentará al 50% a partir del 1 de enero del 2026, según detalla la agencia EFE.

Los detalles fueron compartidos por la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump anunciara que, a partir del 1 de octubre, su país aplicaría tributos del 30% a algunos muebles tapizados y del 50% a los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos relacionados, se añade.

Sector exportador analiza alcance

Jacobo Pieters, jefe de la Unidad de Inteligencia de mercados de Agexport, respondió que hasta que no haya un comunicado especial con las implicaciones de aranceles según el código arancelario no es viable profundizar en el análisis o determinar si las partes de muebles se encuentran sujetas a dichas disposiciones.

Las exportaciones del sector guatemalteco de madera y muebles, hacia EE. UU. en el 2023 el fueron de US$37.7 millones, y en el 2024, US$34.6 millones.

Este último año se divide en: manufacturas de madera por US$30.9 millones; así como muebles para el hogar, oficina y otros, US$3.7 millones.

El experto en mercados de exportación, expresó lo que se conoce hasta la fecha, de los nuevos aranceles:

Entrarán en vigor a partir del 14 de octubre de 2025.

Las importaciones a EE. UU. de madera blanda (softwood timber & lumber) estarán sujetas a un arancel adicional del 10% sobre el valor de la partida correspondiente

Productos derivados (muebles de madera tapizados, gabinetes de cocina y vanities, partes de estos artículos) estarán sujetos a aranceles mayores que inicialmente son de 25%.

Sin embargo, se prevé que estos últimos aranceles mencionados aumenten a partir del 1 de enero de 2026 si no hay acuerdos con los países exportadores: los muebles tapizados podrían subir a 30%, y gabinetes y vanities hasta 50%.

Reino Unido, Unión Europea y Japón contarán con tarifas más favorables o límites máximo.

El sector de muebles y madera en Guatemala

Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el sector está compuesto por unas 2,500 empresas, de las cuales alrededor de 300 realizan exportaciones, y 105 están afiliadas a la entidad.

Entre los productos exportados figuran tarimas, pisos, puertas, muebles, madera aserrada y en troza, tableros y ataúdes, entre otros.

Guatemala exporta a 35 mercados más de 22 productos y la cadena de valor del sector genera más de 34 mil empleos.

En el 2024 se exportaron US$218 millones en muebles, madera y sus derivados, según datos del Banco de Guatemala (Banguat), citados por Agexport.

Estados Unidos es uno de los principales mercado de estos productos, además de El Salvador, Honduras y otros países de Centroamérica; también se envía a países del Caribe, México, los Países Bajos e India, según estadísticas de VUPE e Inab compartidas por la asociación.

En cifras:

• Exportaciones totales anuales del sector de madera y muebles guatemaltecos, por montos:

2019: US$176 millones

2020: US$159 millones

2021: US$230 millones

2022: US$231 millones

2023: US$210 millones

2024: US$218 millones

• Principales productos exportados (proporción respecto del total):

Puertas: 23%

Madera: 16%

Tarimas: 14%

Pisos: 8%

Troza: 7%

Tableros: 5%

Otros (ataúdes, ventanas, escobas): 3%

Tributos a otros países

El gobierno de EE. UU. también informó que el Reino Unido, la Unión Europea y Japón recibirán un trato más favorable debido a sus acuerdos comerciales con Washington.

Las tasas para la importación de madera no superarán el 10% para Londres, mientras que el tope será del 15% para Bruselas y Tokio.

Desde su regreso a la presidencia, para su segunda mandato, Trump ha impulsado una guerra comercial con aranceles que van del 10% al 50%, este último aplicado a India y Brasil.

A Guatemala le mantienen un arancel del 10% en general, salvo en productos específicos como el aluminio y el acero que es más alto. Actualmente, el sector analiza cómo quedarán y se aplicarán las tasas para los productos de madera y muebles fabricados en el país.

El Gobierno guatemalteco mantiene abierto el proceso de negociaciones con EE. UU., en busca de reducir los tributos del 10% impuestos desde abril. La fase técnica ya concluyó y se prevé continuar con la segunda fase.

Según el anuncio inicial de Trump, el cobro a los muebles entraría en vigencia el 1 de octubre, pero fue aplazado al 14. No obstante, se espera que sí se imponga el 100% a los medicamentos fabricados fuera de EE. UU. y el 25% a los camiones pesados.