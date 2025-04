Exportadores estiman un recargo adicional de US$1.2 millones diarios por aranceles de Trump

La Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales (CENCIT) y exportadores continúan monitoreando los efectos de los nuevos impuestos para importar a Estados Unidos.

En promedio se estima que el incremento del arancel del 10% puede representar alrededor de US$1.2 millones diarios adicionales al valor de las exportaciones guatemaltecas, explicó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro).

Solo en sectores como la exportación de banano se estima unos US$400 mil diarios, añadió.

Consultada acerca de cuánto tiempo más pueden continuar las empresas absorbiendo esos costos y cómo les afectan actualmente, la ejecutiva expuso que el caso de cada exportador es diferente ya que depende de la negociación con su comprador o importador en Estados Unidos, las condiciones de su contrato y otros factores, y de eso depende cómo y quién asume el 10% del arancel.

La capacidad de poder seguir absorbiendo ese gasto también depende de cada empresa, ya que para todas es una carga adicional lo cual afecta márgenes y capacidad financiera para mantenerse o ampliar.

Sin embargo, considera que será más difícil para las pequeñas y medianas empresas operar con esta carga adicional que se suma a los altos costos de operar en Guatemala debido al mal estado de las carreteras, la saturación en puertos, entre otros.

Diferentes reacciones

En tanto, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de Vestuario y Textiles (Vestex), explicó que el sector ha encontrado diferentes reacciones al nuevo arancel. Unos clientes han pedido a los exportadores asumir la carga del 10% del arancel, otros compradores la han asumido ellos y por lo que se prevé que aumentarán los precios de las prendas en su país, y en otros casos se está asumiendo de forma compartida entre ambos, explicó.

Ante los pedidos que ya estaban en marcha los fabricantes y exportadores están aceptando las condiciones para no perder lo que representaría todo el pedido, pero en ese sector no se tiene mucho margen de maniobra y no se podrá soportar la carga por mucho tiempo porque son los clientes (importadores a Estados Unidos) quienes establecen los precios, se agregó.

La última semana ha sido difícil, afirmó el directivo, porque las empresas podrán aguantar unas semanas porque ya tiene los pedidos, pero algunos están trabajando con pérdidas al sumarle ese nuevo cargo porque en esa industria no hay mucho margen, y continúa la incertidumbre.

Elevar el diálogo político más allá de lo comercial

La Cencit ha estado trabajando en conjunto con el Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Economía (Mineco) en busca de soluciones. Además, indica que ha preparado con el equipo de técnicos de todas las cámaras y ministerio, la matriz de propuestas que corresponde a cada una de las barreras comerciales señaladas en el Reporte de USTR.

Se planteó también durante la reunión con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, la necesidad de atender cinco puntos, indicó Caballeros.

Entre estos, elevar el nivel del diálogo político y que sea más allá del comercio, lo cual a criterio de los empresarios pasa por la gestión directa por parte del presidente ante la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

En segundo lugar, que el presidente instruya a todos ministros que tienen a su cargo acciones concretas para facilitar las operaciones de las empresas y resolver los problemas señalados como barreras al comercio, que los resuelvan, pero estableciendo plazos específicos, además que para ello se asignen los recursos provenientes del presupuesto actual, se prioricen las acciones y se cumpla la ejecución y los plazos que se establezcan.

“Guatemala es el mejor aliado que Estados Unidos puede tener en la región. Por eso la solución pasa por elevar el nivel político del diálogo”, añadió Caballeros.

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), refirió, que Gobierno de Guatemala y el sector privado abordaron recientemente, estrategias para negociar con Estados Unidos la reducción o eliminación del 10% de aranceles impuesto a los productos de Guatemala, y se llegó al acuerdo de hacerlo en dos ejes:

Uno es el eje técnico, el cual es liderado por el Mineco, y en estrecha colaboración con el sector privado, para encontrar soluciones a la problemática manifestada por el informe del Gobierno estadounidense de barreras arancelarias. Para ello se establecieron mesas técnicas público-privadas, que comenzaron a trabajar desde el pasado jueves 10 de abril, se agregó.

Y el otro es el eje diplomático: Liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha mantenido abierta la comunicación con la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) por medio del cual se manifiesta la voluntad del Gobierno de Guatemala de negociar la medida.

Las soluciones a los problemas expresados por el Gobierno de Estados Unidos es uno de los factores más fuertes de negociación, agregó la Cámara.

Se considera que es importante que se implementen acciones a corto y mediano plazo que faciliten el comercio, añaden.

Indicando que las acciones incluyen la simplificación de trámites, el uso intensivo de plataformas electrónicas, la eficiencia en las operaciones y despachos portuarios, mejoras en procesos y procedimientos, mejoras en infraestructura e incluso cambios en la legislación que garanticen la solución de la problemática que afecta a los importadores y exportadores, evidenciada por la actual crisis de los aranceles.

Concluyen reuniones entre Mineco y empresarios

Ministerio de Economía (Mineco) no respondió directamente acerca de la petición del sector empresarial de elevar el nivel del diálogo más allá del comercio y que participe en forma directa el mandatario guatemalteco con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Sin embargo, el Mineco explicó que las reuniones bilaterales entre empresarios y el ministerio se han concluido, de acuerdo con la hoja de ruta presentada en la reunión por presidente Arévalo, el 8 de abril con los empresarios representantes de cámaras, asociaciones y gremiales del sector privado.

Refiere que entre las organizaciones participantes el Cacif, Asazgua, APIB, Grepalma, Agexport, Ancafé, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara del Agro, Fundesa, Vestes, y la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas.

Con dichas entidades se abordó cada una de las barreras no arancelarias que pudieran aplicar a su sector. Además, se tuvo reuniones bilaterales con viceministros de los ministerios clave para este proceso (como el de Ambiente, de Agricultura, de Salud), con el Superintendente y los Intendentes de Aduanas y de Asuntos Jurídicos de la SAT. Los cuales desempeñan un rol estratégico en los procesos identificados como barreras no arancelarias.

Aunque Mineco indicó que ya se tiene identificados los procesos e intervenciones para atender las observaciones de la USTR, y que como resultado de dichas reuniones “se están implementando acciones con cada uno de los actores para solventar las observaciones para atender de forma inmediata las barreras identificadas para Guatemala, y definir las acciones dirigidas hacia aquellos procesos que podrán atenderse en el corto y mediano plazo”, aunque se solicitó ampliar la información, Mineco dijo que por el momento no brindarían detalles.

Sigue efecto de incertidumbre en exportaciones de algunos productos

El efecto de incertidumbre en exportaciones de algunos productos continuó en febrero, pero también incluyen otros factores.

El total de exportaciones de Guatemala a todo el mundo es de US$2 mil 500.3 millones acumulado a febrero del 2025, con un crecimiento de 6.9% comparado con mismo plazo del año anterior, según los datos del Banco de Guatemala (Banguat).

A pesar de los resultados positivos generales, dentro de los 15 productos más exportados, ocho reportan crecimiento en montos, pero siete registran caídas.

El café ha exportado US$220.3 millones, en donde el monto creció 80.1% más que el mismo plazo del año anterior, y el volumen en 14.2%.

Sin embargo, artículos de vestuario, con exportaciones por US$218.1 millones, reflejan una caída de -10.7% en monto y de forma similar en prendas. El azúcar creció 89.7% y el banano 4.1% y las frutas frescas, secas o congeladas, 7.5%. En tanto en aceites y grasas comestibles se reportó una caída de -9.8%; cardamomo con -48%; productos farmacéuticos de -11.4%.

Ceballos explicó que en el sector de vestuario y textiles se refleja es principalmente el impacto del aumento del salario mínimo, el cual aumentó 6% para el 2025. Derivado de ello, se detectó que en enero y febrero se sacaron de operación unas 4 mil máquinas, agregó.

La directora de Camagro dijo que algunas variaciones a la baja, como el caso de los productos del agro mencionados están relacionadas con precio, además con variaciones en contratos con algunos compradores de Europa.

Desventaja con México y costo del transporte, otros riesgos

Uno de los mayores riesgos actuales, es que Guatemala está en desventaja con México, ya que los productos de ese país siguen entrando con cero aranceles bajo el tratado de libre comercio que tiene junto a Estados Unidos y Canadá, insiste Camagro. Y a eso se añade los costos de logística en el país, refiere mencionando como ejemplo que desde los estados del sur de México hasta la frontera de McCallen en Estados Unidos un exportador puede hacerse entre 24-28 horas de tránsito, pero en cambio en Guatemala un productor requiere, por el mal estado de la carretera ese mismo tiempo pero solo para ir desde Quetzaltenango hasta Puerto Santo Tomás y en ocasiones a Quetzal, y a ellos se le debe añadir los días del transporte del barco.

Importaciones

La Cámara de Comercio expone que, por el momento, no se ha observado un impacto en las importaciones desde Estados Unidos debido al incremento de aranceles. Se añade que esta medida fue unilateral y no respetó lo acordado en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, que por parte del Gobierno de Guatemala, se sigue respetando este instrumento de 19 años.

Según la organización de comerciantes, es importante destacar que muchas mercancías producidas en Estados Unidos utilizan materias primas importadas, así como material de empaque y otros suministros, por lo que el aumento de aranceles impuesto a cerca de 180 países incrementará los precios de los productos que exporten y en consecuencia, los importadores guatemaltecos tendrán que pagar más por esos productos de darse estas condiciones.