Guatemala cierra el 2025 con superávit de Q3 mil 227 millones en recaudación tributaria

Guatemala alcanzó una recaudación total por Q112 mil 302 millones en el 2025, superior a la del 2024, cuando se obtuvieron Q102 mil 757 millones, informó este lunes 26 de enero una fuente oficial.

Durante una citación en el Congreso de la República, se informó que la recaudación del Gobierno Central fue de Q112 mil 529.8 millones, superior a los Q109 mil 302.6 millones, según reportó la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Este dato significa que, al cierre del ejercicio fiscal del 2025, se logró un ingreso de Q3 mil 227 millones por encima de lo proyectado como recaudación neta.

En cuanto a la recaudación a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se informó que se obtuvieron Q3 mil 243.9 millones adicionales a la meta, que se había situado en Q108 mil 737 millones.

Gobierno no ajustó recaudación para el 2025

El 23 de mayo del 2025, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP), conformada por el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), acordó una meta de recaudación de Q109 mil 302 millones para el Gobierno Central y de Q108 mil 737 millones para el administrador tributario.

Es decir, no se revisó la programación y se mantuvieron intactas las metas.

Uno de los argumentos fue la incertidumbre económica global y la revisión a la baja del crecimiento económico para el 2025. Las autoridades confirmaron que el pronóstico de recaudación tributaria permanecerá sin cambios.

Además, reconocieron que el entorno internacional podría impactar la economía nacional, sobre todo por la política arancelaria y migratoria de los Estados Unidos.