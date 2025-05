Guatemala espera menos exportaciones de las previstas luego de política arancelaria de EE. UU.

Las exportaciones guatemaltecas fueron revisadas a la baja en abril, por lo que crecerán 2% y no 5%, que era el valor inicial para situarse en US$14 mil 849 millones, unos US$291 millones más que el año pasado, pero menos de lo previsto.

La política arancelaria que implementa el gobierno de EE. UU. hacia otros socios comerciales y la posible reducción de la demanda, que se refleja en el consumo de ese país, son algunos de los factores que tienen incidencia en el comercio internacional, y Guatemala también se verá afectada con la pérdida en el dinamismo.

La revisión del producto interno bruto (PIB) por parte de la Junta Monetaria (JM), en la sesión del pasado miércoles, ahora lo sitúa en 3.8% como valor central, y no 4%. También se revisaron algunos indicadores, y la proyección de crecimiento de las ventas al exterior es de 2%, y no 5%, como se esperaba en las previsiones dadas a conocer en diciembre del 2024. Contrario a ello, el ingreso de remesas familiares fue ajustado al alza en 9%, y no en 6%.

Con la información obtenida durante el primer trimestre del año, más los recientes informes del desempeño de la economía global por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la JM hizo oficial el desempeño de los distintos indicadores, y los más relevantes son las exportaciones y las remesas, por el vínculo externo.

El sector exportador ya había anticipado algún efecto en las exportaciones durante el 2025 y trata la manera de diversificar y ubicar otros espacios para hacer negocios, ante la desaceleración de las ventas hacia EE. UU., que es el mercado natural de Guatemala.

A pesar de la revisión a la baja, las divisas por exportaciones se mantendrán en terreno positivo para este año.

Cuál es el escenario

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), explicó ayer a Prensa Libre que aún no se tienen las cifras del primer trimestre de las exportaciones, pero los datos hasta febrero indican que vienen creciendo a un ritmo del 6.9%.

Este desempeño estaría asociado con el aumento en el volumen, aunque el precio medio ha disminuido.

Aclaró que eso significaría para el primer trimestre de este año un aumento de las exportaciones, y algunos analistas internacionales en Estados Unidos han explicado que se trata de un incremento de las importaciones de ese país, “porque algunos empresarios se anticiparon al conflicto comercial”.

En esa tendencia, apuntó que las exportaciones de Guatemala hacia EE. UU. vienen creciendo ante la advertencia de la imposición de los aranceles durante el primer trimestre, por lo que se anticiparon las compras y por esa misma razón se dinamizó el comercio global

“A febrero, las exportaciones crecieron 6.9% y se espera que en el primer trimestre sea positivo”, reiteró el presidente de la banca central.

Según los datos y la revisión, las exportaciones se contraerán en unos US$468.8 millones y se prevé un cierre de US$14 mil 849 millones para este año. El escenario central dado a conocer en diciembre del 2024 era de un crecimiento del 5%, para situarse en US$15 mil 317 millones.

Notorio efecto

Luego de haber realizado la revisión de las exportaciones de 5% a 2% por la JM, se anticipa una reducción de la participación de Guatemala en los siguientes trimestres de este año.

En el primer trimestre el indicador tiene una evolución positiva, pero para los siguientes tres hay expectativas a la baja dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos, ya que en abril hubo tres correcciones.

En ese sentido, es posible que también se "relajen" las medidas y que no afecten tanto, tal como lo dio a conocer el FMI.

"El primer trimestre es muy positivo y muy seguro que pase lo mismo en el segundo trimestre, y que los efectos comiencen en la segunda parte del año, si se mantienen las restricciones comerciales a Estados Unidos", remarcó González Ricci.

Entonces, se prevé que, en el segundo semestre del 2025, se verán los efectos si se mantienen las políticas de proteccionismo. El titular de la banca central reiteró qué hay demasiada incertidumbre en el mercado internacional.

Productos más sensibles

En los análisis que presentó el Banguat, el comercio exterior está definido por aquellos productos que se cotizan en mercados internacionales de precios, como café, azúcar o banano, precios que son muy dinámicos debido a que todos los días se hacen cotizaciones.

De esos productos Guatemala es muy importante en la canasta de exportación hacia EE. UU., de café, azúcar y banano, pero el comportamiento dependerá de los precios internacionales qué se determinen.

Por otro lado, hay productos como artículos de vestuario que también Guatemala tiene una cuota importante en el país del norte, no tiene un mercado internacional, sino que los precios se definen entre oferta y demanda en el mercado estadounidense. Este rubro podrá verse más afectado, al igual que las frutas y legumbres de exportación que no tienen un mercado como café o azúcar.

Contexto global

Al consultarle cuál sería la posición de Guatemala con respecto a otros países ante el impacto en las exportaciones por la política arancelaria, explicó que se tiene una característica de que el impacto es general a todos los países, porque en un inicio se habló de un arancel alto para ciertos países y eso significaba que podía haber oportunidad cuando se trataba de un competidor importante. Pero al ponerles aranceles a todos, hace más difícil determinar la afectación y el impacto en los costos para el consumidor.

En EE. UU. se reduce el consumo, lo que impacta en la demanda de las exportaciones. Además, hay una desaceleración económica, que disminuye las oportunidades comerciales a nivel general, por lo que el comportamiento de los mercados dependerá de las capacidades de negociación entre proveedores y compradores.

Para el 2026 las exportaciones se mantendrán en un crecimiento entre 6% y 8% y, según González Ricci, "normalmente cuando hay un año difícil, la actividad económica se logra recuperar durante el siguiente año, pero se seguirá observando de manera cuidadosa los cambios que puedan darse".

Más remesas

La JM también revisó al alza el ingreso de divisas por remesas familiares. El valor central de las transferencias se incrementó a 9% desde una tasa prevista del 6%. Se espera que para diciembre próximo el monto se sitúe en US$23 mil 446 millones.

La autoridad monetaria explicó que solo en marzo el crecimiento fue del 20%, y con datos al 24 abril el indicador muestra un alza del 16.7%. “Ese incremento por encima de lo que venía observando es por motivos de precaución, ante la posibilidad de una deportación. Se tiene la precaución de tener ahorros y eso hará que el ritmo de crecimiento llegue a 9%”, señaló.

Ya se esperaba

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), indicó que se presentan ciertas condiciones en el mercado mundial, sobre todo con el estadounidense —con el que existe una relación superior al 30% de las exportaciones—, de incertidumbre, lo que puede hacer que reduzca el porcentaje de los montos de ventas.

“En las perspectivas, el ajuste a la baja era similar al que se presentó. Entonces, los actores en este momento tienen demasiados temas que resolver para tener más certeza, como la inflación o posible recesión en Estados Unidos. El consumo se reduce, y en cuanto al aumento del 10% a la cuota arancelaria, habrá productos que lo puede absorber y otros que no. Mientras que las personas nuevas que quisieran exportar volúmenes adicionales van a tener que replantearlo antes de poder hacerlo y la actitud del exportador también podría verse afectada”, explicó.

El directivo apuntó que la temporada alta de agricultura no incidió mucho porque está por concluir en junio, pero que sí puede afectar otros productos manufacturados.

Como medidas emergentes se adoptan medidas como la diversificación de destinos como a Centroamérica y Sudamérica, la adaptación de la normativa europea para poder despachar más volumen y "en esta crisis vemos que Europa pueda asumir algo de lo que se enviaba a Estados Unidos".

Aclaró que los tiempos para la diversificación son largos porque significa desarrollar mercados, encontrar las rutas logísticas y para algunos productos contar con el etiquetado, así como negociaciones y riesgos de pago, pero “es la alternativa”.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), comentó que las expectativas del sector para este año se han visto impactadas por los cambios en las políticas arancelarias que el Gobierno estadounidense ha implementado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés).

“El sector ha crecido en últimos años a un ritmo entre el 4% y 6%, lo cual consideramos que para el presente año se verá mermado por la incertidumbre que se está teniendo el cambio de aranceles y el tiempo que están tomando los compradores para evaluar en qué países colocan sus órdenes”, aseguró.

“Nos vemos con desventaja frente a México y Canadá, porque los productos originarios no tienen un arancel del 10%, como lo tenemos los países del DR-CAFTA, sin embargo, recibimos a clientes que están viendo a Guatemala y a la región como países emergentes para ser productores alternativos de lo que se produce en China, principalmente”, añadió Ceballos.