Guatemala lidera en redes móviles, pero requiere más inversión en banda ancha fija, según experto en comunicaciones

Lourenco Lanfranchi, vicepresidente de la firma Ookla para Latinoamérica, visitó recientemente Guatemala y explicó la situación de la penetración del internet en el país, así como las oportunidades y los retos.

La compañía maneja inteligencia de redes móviles y de banda ancha, aplicaciones de prueba y tecnologías relacionadas. En Guatemala se han comparado 65 millones de muestras de datos en las ciudades, carreteras, de todos los operadores.

Con esas mediciones se genera información y cada seis meses la firma otorga premios a los operadores con mejores indicadores en todos los países del mundo, pero también se usa para estudios de organizaciones internacionales, que incluyen análisis de brecha digital, de cobertura, de educación, según el ejecutivo.

¿Cuál es la situación de penetración de internet en Guatemala y en Centroamérica?

Ookla es una empresa estadounidense, más conocida por la aplicación Speedtest, que muchos usuarios del internet descargan en sus teléfonos o computadoras para ejecutar las pruebas de velocidad. En Guatemala hay cerca de 1 millón 600 mil personas que tienen la aplicación, no solo como tal, sino que se tiene el código embebido en más de 500 tipos de aplicaciones, y la cual está generando pruebas y mediciones todo el día.

Recopilamos la información de velocidad de todos los usuarios en las diferentes ciudades, de todos los operadores fijos y móviles, tipo de dispositivo, y la comparamos.

En penetración de internet, hubo una evolución muy grande principalmente en Guatemala. El país ha tenido un camino un poco diferente de lo que vemos en toda la región. La inversión en la región en los últimos 6 años ha sido masiva en banda ancha fija en fibra, mientras que en Guatemala vemos una red móvil más avanzada que la fija.

Eso significa que la penetración de servicios móviles en Guatemala es más grande comparado con otros países de Centroamérica y del resto de la región; sin embargo, vemos que en banda ancha fija se requiere más evolución.

¿Cuál es ese avance de Guatemala?

En redes móviles está muy avanzado con el despliegue de 5G comparado con el resto de países de Centroamérica, y en Latinoamérica está entre los cuatro principales, que incluye al inicio Brasil, Chile y Uruguay.

Se tiene una cobertura más amplia y mejor calidad, en la que no solo se mide la velocidad, sino la experiencia, por ejemplo, cuánto tiempo lleva para cargar un sitio web o en una sesión de video, video streaming o videoconferencia.

¿Qué representan esas condiciones?

En Latinoamérica vemos que hay varias personas que no tienen acceso de banda ancha fija y la única capacidad de acceder a internet es en redes móviles. Es importante porque casi todos tienen un teléfono.

Tener una red de buena calidad es muy importante. En Quiché y en Alta Verapaz tienen una calidad más baja, pero con el despliegue 5G, permitió a muchos guatemaltecos tener mejor calidad.

¿Cómo impacta a una economía el que las empresas de telecomunicaciones tengan un buen servicio en calidad y alta velocidad?

Hay una relación directa entre disminuir la brecha digital y la mejoría en la economía de un país, porque se permite más servicios electrónicos: trabajar y vender desde su casa, telemedicina, aspectos de salud, de educación, servicios de información para agricultura como geolocalización muy precisa, y otros. Según información del Banco Mundial, cada 10% en disminución de la brecha digital hay un crecimiento cercano al 2 por ciento en el PIB del país.

¿Qué factores pueden afectar la calidad?

Uno es la geografía, porque en la región con más montaña o selva es más difícil llegar con cobertura y con la fibra para poner la red móvil.

También la infraestructura; es un tema importante en Latinoamérica. En ocasiones hay demanda, hay población que quiere y que puede pagar por servicios, pero no llega la infraestructura. Sin energía los operadores no pueden llevar la infraestructura móvil o fija.

Otro son los dispositivos que pueden limitar el servicio. Hay dispositivos en Guatemala que permiten alcanzar una velocidad en promedio de 400 megabits por segundo; hay otros que, incluso cuando están en la red, no llegan a 10 megabits por segundo, es decir, la diferencia es 40 veces.

También la educación. A menudo vamos a eventos de Cepal, Banco Mundial, entre otros, a conocer los estudios, porque hay muchas personas que aunque llega la cobertura o internet de buena calidad a su comunidad, tiene dispositivos muy buenos, pero no tiene la educación mínima necesaria para acceder a servicios. No saben cómo acceder a sus cuentas bancarias, hacer una inversión o acceder a servicios de gobierno. Entonces no pueden aprovechar la capacidad que ofrece el internet y ahora la inteligencia artificial.

Otro punto importante en los análisis es que hay una limitación de género. Este dato no es generado por la aplicación, pero hemos visto informes en que, en general, los hombres tienen más capacidad y más acceso a servicios del internet comparado con las mujeres.

¿Cuáles son los factores positivos que se han detectado?

Algo muy positivo que vimos es que los servicios móviles en Guatemala, con el avance de 5G, son muy estables. Entonces, la calidad es igual y consistente en todo el país. No importa el departamento, hay una diferencia muy pequeña entre Quiché o Alta Verapaz y la capital. Mientras comparamos con países como Perú, Colombia y México, la diferencia regional es grande.

Mencionaba que el país no ha tenido mucha inversión en redes fijas…

Eso se retrasó un poco en Guatemala, comparado con países como Panamá o Costa Rica, Ecuador o Perú. Los que empezaron primero fueron Chile y después Brasil; han avanzado mucho, y lo que vemos es que Guatemala está alcanzando ahora la evolución en fibra y puede tener una relación, porque para tener una red móvil tan buena como la que alcanzó hay que desplegar fibra por todo el país. La infraestructura creo que ya existe ahora, entonces está más fácil para Guatemala avanzar.

También tiene mucho que ver con demanda: en casa tenemos solo un teléfono fijo, pero tenemos varios teléfonos móviles. Además, depende de inversión, pero también de la expectativa de los usuarios, porque la experiencia que los guatemaltecos tienen con banda ancha móvil es muy buena, y ellos esperan tener la misma experiencia en banda ancha fija.

La evolución puede ser rápida. Basado en lo que vimos en Ecuador y en Perú, creo que en un año se podrá ver una evolución muy grande en Guatemala.

Otro punto muy importante de observar es que la demanda está creciendo también en servicios satelitales. Uno piensa que van a comprar ese tipo de servicios solo en regiones más lejanas donde no existe ningún servicio, pero no solo ha sido así.

Datos

El ejecutivo brindó datos para Guatemala de las mediciones que han efectuado:

En evolución de banda ancha fija, en el último año hubo un crecimiento de 60% del promedio de velocidad.

En estabilidad de servicios, en el 2023 un 68% de la población de Guatemala, en servicios de banda ancha fija, tenían lo que se denomina la calidad mínima para acceder a cualquier tipo de servicio, y en la actualidad está en 80%.

En latencia mejoró 20% en los últimos 2 años, disminuyendo los retrasos en la red de banda ancha fija.

