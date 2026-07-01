Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7.5% más alto que el de este año

El Gobierno presentó este miércoles el techo presupuestario preliminar para el 2027, que asciende a Q181 mil 563 millones, equivalente al 16.6% del producto interno bruto (PIB). La propuesta prioriza la inversión en infraestructura, seguridad ciudadana y desarrollo social, mientras proyecta un crecimiento económico del 4% y descarta la creación de nuevos impuestos.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que la planificación busca mantener finanzas públicas sostenibles mediante un aumento de los ingresos superior al crecimiento del gasto. La propuesta prevé que los ingresos totales aumenten 8.7%, impulsados principalmente por un incremento de 9.9% en la recaudación tributaria, mientras que el gasto crecería 8% respecto del presupuesto vigente.

El funcionario agregó que el financiamiento mediante bonos, créditos y otras fuentes aumentaría 5.5%, en tanto que el déficit fiscal se proyecta en 3.7% del PIB, por debajo del 3.8% previsto para este año. Además, indicó que el saldo de la deuda pública cerraría el 2027 en 27.9% del PIB.

Inversión en proyectos estratégicos

Una parte importante del presupuesto corresponde a inversiones extraordinarias equivalentes al 1.8% del PIB para ejecutar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del país.

Entre ellos destacan Q4 mil 800 millones para la segunda fase de modernización de Puerto Quetzal; Q3 mil 517 millones para proyectos viales prioritarios; Q1 mil 200 millones para el fondo de apoyo a la primera vivienda, y alrededor de Q8 mil 700 millones para el cumplimiento de las metas presidenciales.

El proyecto también incorpora recursos para un fondo de innovación tecnológica, la modernización del transporte metropolitano, puertos, aeropuertos y el sistema ferroviario, con el objetivo de ampliar la inversión pública y mejorar la prestación de servicios estatales, indicó Menkos.

En cuanto a la distribución del gasto, el Ministerio de Educación concentraría la mayor asignación presupuestaria, seguido del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio de Gobernación, responsable de la seguridad ciudadana.

"No habrá nuevos impuestos"

Menkos aseguró que el incremento previsto en los ingresos provendrá de una mayor productividad y del fortalecimiento de las acciones para combatir la evasión tributaria, sin necesidad de crear nuevos impuestos.

"El presupuesto público de Guatemala continúa siendo el más pequeño de Centroamérica y uno de los más pequeños del mundo, pero le estamos sacando el mejor provecho", afirmó el ministro.

También sostuvo que el Gobierno mantiene un uso "estratégico, racional y con objetivos claros de desarrollo y bienestar" de la deuda pública.

Arévalo destaca la transparencia

Durante la presentación, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el presupuesto debe entenderse como una herramienta al servicio de la población y destacó que el proceso se divulgue antes de su presentación oficial al Congreso.

"Los presupuestos del Estado no le pertenecen al Gobierno; le pertenecen a la nación, le pertenecen al pueblo", expresó el mandatario, quien aseguró que la administración busca transformar los recursos públicos en oportunidades de desarrollo mediante una gestión transparente y eficiente.

Menkos añadió que presentar con anticipación el techo presupuestario permite que distintos sectores conozcan y analicen la propuesta antes de que sea enviada al Congreso. La fecha límite para recibir el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado es el 2 de septiembre, conforme a la legislación vigente.