Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7.5% más alto que el de este año

proyecto del gasto

Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7.5% más alto que el de este año

La propuesta preliminar contempla un crecimiento del gasto de 8%, mantiene la meta de no crear nuevos impuestos y destina inversiones extraordinarias para carreteras, Puerto Quetzal, vivienda, transporte y el sistema ferroviario.

Paula Carranza

y

|

time-clock

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, presentan la propuesta preliminar del presupuesto para el 2027, que prioriza infraestructura, seguridad y programas sociales. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

El Gobierno presentó este miércoles el techo presupuestario preliminar para el 2027, que asciende a Q181 mil 563 millones, equivalente al 16.6% del producto interno bruto (PIB). La propuesta prioriza la inversión en infraestructura, seguridad ciudadana y desarrollo social, mientras proyecta un crecimiento económico del 4% y descarta la creación de nuevos impuestos.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que la planificación busca mantener finanzas públicas sostenibles mediante un aumento de los ingresos superior al crecimiento del gasto. La propuesta prevé que los ingresos totales aumenten 8.7%, impulsados principalmente por un incremento de 9.9% en la recaudación tributaria, mientras que el gasto crecería 8% respecto del presupuesto vigente.

El funcionario agregó que el financiamiento mediante bonos, créditos y otras fuentes aumentaría 5.5%, en tanto que el déficit fiscal se proyecta en 3.7% del PIB, por debajo del 3.8% previsto para este año. Además, indicó que el saldo de la deuda pública cerraría el 2027 en 27.9% del PIB.

LECTURAS RELACIONADAS

El Estado de Guatemala efectuó un segundo desembolso de US$10 millones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace) para los estudios de factibilidad e ingeniería del tren de carga entre Puerto Quetzal y Escuintla. (Foto Prensa Libre: Empresa Portuaria Quetzal)

Presupuesto del 2027 contempla fondos para avanzar en proyectos de infraestructura crítica

chevron-right
Walter Figueroa Chávez, viceministro encargado del área de administración financiera, presentó el desglose de los techos indicativos para la formulación del presupuesto del 2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía Minfin)

Presupuesto 2027 alcanzaría Q181 mil 563 millones y prioriza infraestructura y metas presidenciales

chevron-right

Inversión en proyectos estratégicos

Una parte importante del presupuesto corresponde a inversiones extraordinarias equivalentes al 1.8% del PIB para ejecutar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del país.

Entre ellos destacan Q4 mil 800 millones para la segunda fase de modernización de Puerto Quetzal; Q3 mil 517 millones para proyectos viales prioritarios; Q1 mil 200 millones para el fondo de apoyo a la primera vivienda, y alrededor de Q8 mil 700 millones para el cumplimiento de las metas presidenciales.

El proyecto también incorpora recursos para un fondo de innovación tecnológica, la modernización del transporte metropolitano, puertos, aeropuertos y el sistema ferroviario, con el objetivo de ampliar la inversión pública y mejorar la prestación de servicios estatales, indicó Menkos.

En cuanto a la distribución del gasto, el Ministerio de Educación concentraría la mayor asignación presupuestaria, seguido del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio de Gobernación, responsable de la seguridad ciudadana.

"No habrá nuevos impuestos"

Menkos aseguró que el incremento previsto en los ingresos provendrá de una mayor productividad y del fortalecimiento de las acciones para combatir la evasión tributaria, sin necesidad de crear nuevos impuestos.

"El presupuesto público de Guatemala continúa siendo el más pequeño de Centroamérica y uno de los más pequeños del mundo, pero le estamos sacando el mejor provecho", afirmó el ministro.

También sostuvo que el Gobierno mantiene un uso "estratégico, racional y con objetivos claros de desarrollo y bienestar" de la deuda pública.

LECTURAS RELACIONADAS

Según la Conred, las mayores preocupaciones por la prolongación de la sequía se concentran en enero, febrero y marzo del 2027, debido a que el fenómeno de El Niño podría presentarse en septiembre de este año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala gestiona préstamo por Q3 mil 289 millones para responder a desastres naturales y emergencias climáticas

chevron-right
La previsión de la recaudación tributaria para 2027 será de Q131 mil 635 millones, lo que supondría un incremento de Q11 mil 817 millones respecto de la recaudación vigente, según la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP). (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

SAT proyecta recaudar Q131 mil millones en 2027 con nuevas medidas contra la evasión fiscal

chevron-right

Arévalo destaca la transparencia

Durante la presentación, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el presupuesto debe entenderse como una herramienta al servicio de la población y destacó que el proceso se divulgue antes de su presentación oficial al Congreso.

"Los presupuestos del Estado no le pertenecen al Gobierno; le pertenecen a la nación, le pertenecen al pueblo", expresó el mandatario, quien aseguró que la administración busca transformar los recursos públicos en oportunidades de desarrollo mediante una gestión transparente y eficiente.

Menkos añadió que presentar con anticipación el techo presupuestario permite que distintos sectores conozcan y analicen la propuesta antes de que sea enviada al Congreso. La fecha límite para recibir el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado es el 2 de septiembre, conforme a la legislación vigente.

ESCRITO POR:

Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

Lee más artículos de Paula Carranza
NOTA POR EFE

NOTA POR EFE

Lee más artículos de NOTA POR EFE

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Economía en Guatemala Infraestructura en Guatemala Inversión Jonathan Menkos Ministerio de Finanzas Presupuesto 2027 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM