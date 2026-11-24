Guatemala se prepara para contar con una nueva medición diferenciada de la inflación según los estratos socioeconómicos de los hogares, como parte de las mejoras metodológicas y tecnológicas que impulsa el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Sistema Integral de Precios (SIP).

Actualmente, el índice de precios al consumidor (IPC) nacional promedia el gasto de los hogares, lo que puede no reflejar las diferencias en el comportamiento de la inflación que experimenta cada estrato socioeconómico.

Con la nueva metodología se busca estimar el costo de la canasta que efectivamente consume cada grupo de hogares, mediante la aplicación de ponderaciones diferenciadas, aunque se mantendrán la estructura y la lista de variedades del IPC nacional.

Werner Salguero, director de Precios e Índices de Referencia del INE, explicó que el desarrollo del indicador se encuentra en su primera fase y que los avances fueron presentados este martes 24 de noviembre, durante la cuarta reunión del Comité de Usuarios del Sistema Integral de Precios.

¿Por qué medir la inflación por estratos socioeconómicos?

La propuesta del INE se encuentra en consonancia con el Manual del IPC 2020 y busca proporcionar información más específica sobre el comportamiento de los precios de los productos y servicios que consumen los hogares.

Un incremento en el precio de los alimentos, el transporte o los servicios básicos, por ejemplo, no necesariamente tiene el mismo impacto en todas las familias, debido al peso que cada uno de estos gastos representa en su presupuesto.

De esta manera, la medición diferenciada permitirá conocer las variaciones de precios que enfrenta cada estrato socioeconómico, las cuales pueden ser distintas del promedio nacional.

Salguero explicó que en una segunda fase se contempla la identificación del IPC por componentes, así como de los factores exógenos y endógenos que inciden en el comportamiento del indicador.

Esta herramienta complementaria propone reorganizar los productos que integran la Canasta General de los Hogares según sus características económicas comunes, con el propósito de profundizar en el análisis de la inflación.

INE moderniza la recopilación de precios en 39 municipios

Otro de los avances presentados por la institución es la implementación de un nuevo sistema tecnológico diseñado para fortalecer la trazabilidad y exactitud de los datos durante todo el proceso de producción estadística.

Entre las innovaciones destaca la automatización del estudio de precios por gramo, procedimiento que anteriormente se efectuaba de manera manual.

Salguero indicó que el IPC tiene una cobertura de alrededor de 44 municipios del país, de los cuales en 39 se efectúa dicho estudio.

Como parte de este procedimiento, el personal del INE acude a los mercados para adquirir los productos y posteriormente los traslada a las instalaciones de la institución, donde se efectúan el pesaje, el registro de la información y otros procedimientos metodológicos.

Salguero explicó que anteriormente al personal encargado de recopilar la información en la región metropolitana le tomaba aproximadamente un día completar ese proceso. Sin embargo, con el nuevo sistema, implementado en octubre del 2026, el tiempo se redujo a dos horas.

La herramienta informática también permite optimizar la captura, administración y control de la información, así como mejorar la precisión de los datos utilizados para elaborar los indicadores económicos.

Nuevos indicadores para conocer el comportamiento de los mercados

Como parte de la actualización de sus productos estadísticos, el INE también presentó los avances preliminares del índice de precios al por mayor (IPM), un indicador económico que permitirá conocer con mayor precisión las variaciones de precios en la etapa de comercialización mayorista.

Asimismo, se dieron a conocer las modificaciones metodológicas de la Hoja de Balance de Alimentos 2025, entre las que destacan:

La incorporación de un nuevo grupo alimentario.

La inclusión de nuevos productos en su estructura.

La actualización de los porcentajes de rendimiento de los productos cárnicos.

La reorganización de las partidas arancelarias de productos lácteos.

Estos cambios forman parte de los esfuerzos institucionales para actualizar las metodologías y disponer de información confiable y oportuna que permita comprender mejor la dinámica de los precios en la economía nacional.

Observatorio permitirá analizar los precios de las compras estatales

Entre las herramientas presentadas por el INE también figura el Observatorio de Precios Estatales, un sistema tecnológico diseñado para recopilar, estandarizar y analizar información sobre los bienes y servicios adquiridos por las instituciones públicas.

El observatorio utiliza como principal fuente de información el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).

De acuerdo con el INE, esta herramienta constituye un avance estratégico para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad del gasto público.

La información recopilada permitirá analizar los precios de los bienes y servicios que adquieren las instituciones estatales.

Durante la cuarta reunión del Comité de Usuarios del Sistema Integral de Precios, el INE presentó los avances metodológicos y tecnológicos de sus indicadores económicos. (Foto Prensa Libre: Cortesía INE).

Estadísticas para el diseño de políticas públicas

El Comité de Usuarios del Sistema Integral de Precios reúne a representantes de entidades públicas, privadas, del sector académico, medios de comunicación y otros usuarios de la información estadística.

El propósito de este espacio es contribuir al mejoramiento continuo de los procesos de producción estadística y procurar que la información responda a las necesidades del país, bajo estándares de calidad, pertinencia y transparencia.

El INE señaló que la actualización de sus indicadores y metodologías busca proporcionar información que contribuya al diseño de políticas públicas y programas que beneficien a la población guatemalteca.