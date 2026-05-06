Manos a la Obra transforma pymes y abre convocatoria para segunda temporada

El programa busca fortalecer la funcionalidad, la productividad y la imagen de pequeños y medianos emprendimientos en Guatemala, con intervenciones que serán transmitidas en horario estelar a partir de agosto.

La segunda temporada del programa Manos a la Obra abrió oficialmente su convocatoria del 1 de mayo al 15 de junio para pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus espacios de trabajo y mejorar su productividad, funcionalidad e imagen.

En esta nueva edición, el proyecto seleccionará a 10 emprendimientos —ocho ubicados en la capital y dos en los departamentos— cuyos negocios serán intervenidos como parte de un proceso de acompañamiento estratégico orientado a impulsar su crecimiento.

La iniciativa también busca resaltar la importancia de oficios como electricidad, carpintería, plomería y pintura, considerados fundamentales para la dinámica económica del país y el desarrollo de infraestructura y servicios.

José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, destacó el impacto del programa en la valorización del sector construcción.

“Es por eso que proyectos como Manos a la Obra se encargan de dignificar y resaltar la importancia que tiene la construcción para el país. Como Cámara estamos muy contentos de formar parte de este proyecto, con aliados como Prensa Libre y Guatevisión”, expresó.

Zapatería Belmont fue uno de los pequeños negocios que participó durante la primera temporada de Manos a la Obra y a través de un espacio renovado y moderno lograron atraer nuevos clientes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Impacto positivo

Por su parte, María José Paiz, de Corporación Banco Industrial, afirmó que este tipo de iniciativas genera un impacto positivo en el desarrollo económico y empresarial del país.

“Para nosotros, apoyar esta segunda temporada es de suma importancia. Vimos que la primera fue muy exitosa, donde esos sueños se construyeron en realidades. Posteriormente vemos cómo los participantes crecen en clientes, ventas y posicionamiento en el mercado, indicadores claros del impacto del proyecto”, indicó.

Gunther Wellman, gerente de Audiencias y Mercadeo de Grupo Prensa Libre, resaltó el enfoque social del reality y su aporte al fortalecimiento de las pymes.

“Para Grupo Prensa Libre es muy elocuente sumarse y producir un reality que no es solo entretenimiento, sino que tiene un trasfondo social. Apoyar a las pymes en la transformación de su capacidad instalada les permite acceder a mejores oportunidades y nos da la posibilidad de visibilizar esas historias”, señaló.

Wellman explicó que la segunda temporada estará integrada por 10 capítulos de una hora de duración, que serán transmitidos en horario estelar a partir del próximo 3 de agosto. Cada episodio mostrará las historias de los emprendedores, el proceso de transformación de sus negocios y las remodelaciones realizadas.

El programa es impulsado mediante una alianza entre el sector privado, medios de comunicación y gremiales, entre ellos Banco Industrial, Cementos Progreso, Grupo AG, Cemaco, Pinturas Paleta, Prensa Libre, Guatevisión y la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

Para los pequeños y medianos empresarios interesados en participar pueden inscribirse en el enlace de manosalaobra.prensalibre.com y ser uno de los beneficiados con la remodelación de sus instalaciones.