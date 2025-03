Mineco afirma que Guatemala no ha sido notificada sobre aranceles y actualiza estado del TLC con Estados Unidos

Ante los anuncios constantes de aplicación de aranceles a las importaciones de productos hacia Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas refieren que no tiene información oficial de varios de estos.

Los aranceles que el presidente Donald Trump impulsa se enfocan hasta el momento en países que son grandes proveedores de una amplia gama de bienes para Estados Unidos y con superavit en la balanza comercial. Por esa razón, Guatemala podría no estar en la mira para aplicarle esas medidas y hasta ahora no hay una notificación oficial.

La ministra de Economía, Gabriela García, aseguró en el Congreso el 5 de marzo que Guatemala no ha recibido ninguna notificación de parte de ese país y consideró que el Triángulo Norte es un socio comercial clave para ese país.

García añadió que han analizado varios escenarios, aunque evitó dar detalles, y que se está revisando el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA.

Aún no hay información oficial de parte de las autoridades de ese país respecto de los aranceles anunciados para importación de productos agrícolas a ese país, por lo que no se cuenta detalles sobre cómo se va a implementar esta medida, indicó el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco), Héctor Marroquín.

Mientras que referente al impacto que podrían tener Guatemala por las medidas recíprocas, también anunciados por el gobierno del presidente Donald Trump, el viceministro expuso que, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) ya se tiene libre comercio entre ambos países, por lo que no se pagan derechos arancelarios por las importaciones.

El funcionario mencionó que el gobierno de Estados Unidos estableció un plazo de 180 días para hacer la evaluación para las medidas recíprocos, y aún no se ha recibido una notificación oficial al respecto.

El TLC y los nuevos aranceles recíprocos o por producto

Consultado acerca de qué sucederá con el TLC con Estados Unidos, que ya tiene una desgravación del 99% de productos, de implementarse nuevos aranceles como los anunciados el viceministro explicó que según el memorando publicado por la casa Blanca el 13 de febrero del 2025,se ordena a las autoridades de ese país el desarrollo de un plan integral para restaurar la equidad en las relaciones comerciales de Estados Unidos y contrarrestar los acuerdos comerciales no recíprocos.

Al respecto,Guatemala y Estados Unidos, bajo el marco del DR-CAFTA, gozan de libre comercio en el intercambio comercial de mercancías, agregó Marroquín.

Reciprocidad incluye los impuestos o tributos internos

El viceministro guatemalteco explica el tema de las medidas de reciprocidad, que no solo alcanza los aranceles sino otras cargas.

El memorando del Gobierno estadounidense expone que la medida de reciprocidad incluye los impuestos o tributos internos de los países.

Marroquín añade que estas cargas no están reguladas por el derecho internacional y son ajenas al principio de no-discriminación que promulga la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el caso de Guatemala aplica el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos (nacionales e importados), su aplicación no discrimina por origen ya sea por procedencia del producto o de la materia prima, y cumple con normas internacionales. También, adicionalmente el país, aplica impuestos específicos a una lista de productos.

“Guatemala valora su alianza comercial con EE. UU. y confía en que, mediante el diálogo, se fortalecerá una relación basada en beneficios mutuos, respeto a las políticas internas y crecimiento compartido”, por lo que se trabajará juntos para encontrar soluciones que promuevan el incremento de las exportaciones, y que protejan a nuestros productores y consumidores, expresó Marroquín.

La situación actual del TLC

Con el TLC, el 100% de las exportaciones estadounidenses ingresan a Guatemala sin aranceles.

Mientras que Guatemala eliminó aranceles para el 99.9% de los productos originarias de los Estados Unidos.

El maíz blanco y el azúcar son las dos mercancías para las que Guatemala no eliminó el arancel de importación, y en este caso para ambos productos negoció una cuota de importación como trato preferencial para las importaciones de origen estadounidense. Para el año 2025 el contingente de importación de maíz blanco tiene una cuota de 28 mil Toneladas Métricas (TM) y para el azúcar se tiene un contingente de exportación hacia Estados Unidos de 54 mil 520 TM.

El miércoles 26 de febrero, el viceministro respondió en una reunión con periodistas que aplicación de medidas recíprocas está en evaluación por las autoridades de comercio de ese país como la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Comercio.

Agregó en esa oportunidad que es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos y, la evaluación, será en función de las capacidades y de las competencias que tenga cada una de las agencias o departamentos de ese país para llevarlo a cabo.

“Creo que lo importante aquí es que conozcamos oportunamente el resultado de la evaluación cuando esto corresponda y en función de eso poder actuar”, añadió el viceministro.

¿Qué impacto podría tener?

Según explica Enrique Lacs, exministro de Economía, y actual director de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, la reciprocidad es la base de las relaciones comerciales internacionales y define el balance de ventajas y poder en estas relaciones.

Sin embargo, agregó, con la actual administración del gobierno de Trump se está gestando por Estados Unidos una nueva modalidad de reciprocidad, ya que al hablar de medidas recíprocos no incluye solo aranceles, sino otros aspectos que el derecho internacional comercial no regula o no ha sido de su competencia, como son los tributos internos, las medidas comerciales y disposiciones económicas aplicadas por cada país sin discriminación, por razones de su política económica, fiscal o de desarrollo.

Tomando en cuenta esto, la reciprocidad de ese país se aplicaría a todo lo que ponga en desventaja a los productos y empresarios de Estados Unidos, con el fin no solo de igualar aranceles de importación, sino otros tributos, entre estos el impuesto al valor agregado (IVA), impuestos específicos, medidas de regulación de importaciones, exenciones fiscales, programas de subvenciones y otros agregó.

Lacs mencionó algunos ejemplos, si se llegaran a concretar hacia Guatemala disposiciones de reciprocidad comercial como la mencionada por Estados Unidos: se le aplicaría una tasa del 12% referentes al IVA interno, a todos los productos que ingresen al mercado de dicho país norteamericano, y de forma selectiva las bebidas alcohólicas tendrían que pagar otro porcentaje más por el impuesto a la distribución que existe en Guatemala, entre otros casos.

Puede ser que los aranceles de importación no cambien porque ya están eliminados en forma recíproca por el TLC pero las medidas más amplias de reciprocidad provocarían un reajuste generalizado de las relaciones comerciales, con implicaciones aún no medidas que incluiría no solo flujos comerciales y de capital, las cadenas de suministro, ingresos fiscales y programas de desarrollo industrial y de atracción de inversiones, que se tendrían que redefinir.

Rubén Morales, exministro de Economía y parte del equipo de negociadores del TLC, considera que los aranceles recíprocos no se le impondrían a Guatemala porque el presidente de Estados Unidos está siendo muy selectivo respecto de a qué países se les aplicaría, además, entre otras razones menciona que la mayoría de los aranceles para los diversos productos están en cero; aunque sí se paga el IVA considera que no es relevante, y que el país no tiene superávit comercial con Estados Unidos.

Según Morales ese país ha mencionado que lo aplicarían a la Unión Europea, porque los aranceles de importación en esa región son más altos que los de ellos para sus productos de comercio mutuo.

“Lo que busca Trump, según lo que transmite en su discurso es reducir su déficit comercial porque, por ejemplo, la Unión Europea tiene superávit respecto de EE. UU.”, indicó.

Guatemala importó de Estados Unidos durante el 2024, bienes por US$10 mil 544.4 millones, mientras que las exportaciones fueron de US$4 mil 650.3 millones.