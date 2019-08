“Para mí la palabra jubilación no existe”, el emotivo discurso de Diego Pulido en la transición del BI

El Consejo de Administración del Banco Industrial (BI) rindió un homenaje a Diego Pulido Aragón, director corporativo y gerente general de BI, de izar el Pabellón Nacional en la plaza cívica Ramiro Castillo Love en la zona 4, por el Día Nacional de la Bandera. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Pulido Aragón, 74, oficializó ayer que dejará el cargo el próximo 31 de diciembre, luego de izar el Pabellón Nacional con motivo de la celebración del Día de la Bandera, en la plaza cívica Ramiro Castillo Love, en el complejo financiero en la zona 4 de la capital.

El Consejo de Administración del BI rindió el homenaje al director por su trayectoria de 52 años en la industria bancaria y 47 de carrera en la institución bancaria.

“Mi ciclo termina el 1 de enero del 2020, pero quiero decirles que estoy empezando otro en mi vida profesional. Yo pienso que mi próximo escritorio tendrá una bandeja a la izquierda que dice memorias y a la derecha documentos que digan: “proyectos””, expuso el ejecutivo.

Explicó que está por iniciar nuevos proyectos y ayudar a las personas que en este país “tanto lo necesitan”.

Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer, presidente del Consejo, entregó un pergamino al homenajeado.

En la actividad participaron familiares, empresarios de diversos sectores y personal de la institución, así como estudiantes de diferentes escuelas que apoya la Fundación Ramiro Castillo Love.

Nueva etapa

Pulido Aragón recordó que cuando ingresó a la institución había US$25 millones en activos y hoy cuenta con US$17 mil millones, 15 mil empleados y 500 con maestría.

El mensaje para los jóvenes es que estudien y se preparen sobre todo por la tecnología artificial en cómputo y sistemas porque el futuro viene con cambios muy rápidos.

Sobres sus planes, dijo que están para la familia, proyectos para la industria, construcción, así como la edición de un libro.

“Para mí la palabra jubilación no existe, no hay que pensar en el pasado, si no en el futuro y el proyecto de nuevas cosas (…) El crecimiento del banco se debe al esfuerzo de muchas manos, a un equipo de trabajo y a una gran cultura”, precisó el banquero.

El balance de la Superintendencia de Bancos (SIB) al 31 de julio último, señala que el BI cuenta activos por Q95 mil 28 millones; una cartera de créditos por Q51 mil 239 millones e inversiones por Q29 mil millones.

Las estadísticas señalan que es la institución más grande en el país.

El banco de Centroamérica

Pulido Aragón confirmó que su relevo será Luis Lara Grojec, quien en la actualidad es el gerente del BI y pasará como gerente general.

El cambio se hará efectivo el 1 de enero del 2020 y según Lara, la transición ejecutiva empezó ayer y reconoció que la institución ha crecido a doble dígito en los últimos años.

“Es importante ampliar la cobertura en Centroamérica y ahora que vienen los desarrollos tecnológicos, un reto importante es ofrecer a los clientes productos a nivel mundial”, afirmó.

El objetivo, explicó Lara Grojec, es continuar fortaleciendo las instituciones que cuentan en la región, ya que muchas empresas ven a Centroamérica como una región (económica) y la idea es ser el banco de los centroamericanos.

La institución cubre el Triángulo Norte de Centroamérica. Tiene operaciones con BI El Salvador y en Honduras con Banpaís.

Apuesta tecnológica

Con la tecnología “no se sabe qué pasará el siguiente año”, dijo el ejecutivo al preguntarle sobre los nuevos productos financieros que estarán ofreciendo a sus clientes, pero lo importante, remarcó, es que se pueda operar de manera eficiente, segura y ágil.

Además, dijo que, con el desarrollo de las tecnologías, ya no es importante la presencia física si no que hay competidores en otras partes del mundo que ya mueven recursos de un continente a otro.

El ejecutivo, agregó que el sector financiero es importante para la economía y dentro de los retos es seguir atendiendo a las empresas en condiciones competitivas para motivar la inversión, generar empleos y aquellas personas que se incluyen a la masa laboral y el sector financiero deben ser un pilar para empezar hacer negocios y generar esa empresarialidad o expansión de las empresas.

Impacto por precios

Tanto Torrebiarte Lantzendorffer, como Lara Grojec, reconocieron que hay una desaceleración en la actividad, que es el resultado de los bajos precios de los principales productos que Guatemala exporta al mercado internacional.

“Es algo duro y creemos que ya no van a bajar más los precios. La parte más dura ya se vivió y ahora empezará a recuperarse”, dijo Lara, quien aseguró que uno de los retos es expandirse y buscar nuevos mercados y servicio.

Las exportaciones en el primer semestre del año crecieron 0.3% con US$5 mil 666 millones, pero se empezó a observar una mejora en algunos sectores agrícolas.

Reconoció que un impacto es el tema de la minería y que Guatemala debe observar temas como lo aplica Chile que se explota de manera responsable y adecuada.

Por otro lado, resaltó que Guatemala debe de reactivar el tema de infraestructura, con inversiones en el sector público y privado para mejorar la movilidad y que este en estándares internacionales.

