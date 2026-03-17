PayPal en Guatemala: habilita envíos internacionales más económicos a través de su moneda digital

PayPal anunció la expansión de su criptomoneda estable PayPal USD (PYUSD) a 70 mercados a nivel mundial, incluidos Guatemala, con el objetivo de facilitar los pagos internacionales y reducir costos en transacciones digitales.

La compañía explicó que este nuevo servicio, integrado directamente en las cuentas de PayPal, permitirá a los usuarios comprar, enviar, recibir y mantener fondos en PYUSD, una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense.

¿En qué consiste el servicio?

PYUSD es una moneda digital cuyo valor se mantiene estable, afirma la compañía, ya que está respaldada por activos como depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos y equivalentes de efectivo. Esto significa que cada unidad equivale a un dólar, lo que busca ofrecer mayor previsibilidad frente a otras criptomonedas más volátiles.

Con esta herramienta, los usuarios podrán:

Enviar dinero a otros países de forma más rápida.

Reducir costos frente a métodos tradicionales.

Transferir fondos entre cuentas PayPal o billeteras digitales externas.

Convertir el saldo a moneda local al momento de retirarlo.

Además, en algunos casos, los usuarios podrán recibir recompensas por mantener saldos en PYUSD dentro de la plataforma.

“Habilitar PYUSD en las cuentas de usuarios en 70 mercados brinda un acceso más rápido a fondos, formas más económicas de enviar dinero a través de fronteras y una vía más directa para participar en la economía global, y de esa forma, impulsa el comercio para todos”, expresó May Zabaneh, vicepresidenta senior y gerente general de Crypto en PayPal.

Impacto para usuarios y empresas

Según la empresa, el servicio busca responder a las limitaciones del sistema financiero tradicional, que suele implicar altas comisiones y tiempos de espera prolongados en transferencias internacionales.

Para las empresas, la principal ventaja será la rapidez en la disponibilidad de fondos, ya que los pagos podrán liquidarse en minutos, en lugar de días o semanas. Esto permitiría mejorar la liquidez, gestionar mejor el capital de trabajo y facilitar operaciones transfronterizas.

"Este es un paso significativo para América Latina. Al hacer que PYUSD esté disponible directamente dentro de la billetera confiable de PayPal, estamos brindando a consumidores y empresas de toda la región una forma más rápida, accesible y eficiente de participar en la economía global. Esto significa menos barreras, mayor previsibilidad y más oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más conectado,” agregó Juan Bordes, vicepresidente y gerente general para América Latina en PayPal.

Expansión en América Latina

PayPal destacó que la llegada de PYUSD representa un avance relevante para América Latina, al ofrecer una alternativa más accesible y eficiente para integrarse al comercio global digital.

En esta primera fase, el servicio ya está disponible en varios países de la región, entre ellos Guatemala, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, mientras que otros mercados se incorporarán en las próximas semanas.

Un paso hacia el comercio digital global

La expansión de PYUSD forma parte de la estrategia de PayPal para impulsar un sistema de pagos más rápido, inclusivo y con menores costos, en un contexto en el que el comercio electrónico y las transacciones internacionales continúan en crecimiento.

PayPal habilitó en Guatemala su stablecoin PYUSD, con la que usuarios pueden realizar transferencias internacionales más rápidas y con menores costos. (Foto Prensa Libre: Cortesía PayPal).

PayPal está disponible en Guatemala

PayPal respondió a Prensa Libre preguntas específicas sobre su funcionamiento en el país.

¿Por qué PayPal decidió incluir a países como Guatemala, Honduras, Panamá o Perú en esta expansión inicial de PYUSD?

A medida que el comercio global se digitaliza cada vez más, tanto particulares como empresas necesitan formas más rápidas y sencillas de realizar transacciones transfronterizas. Esta expansión es un paso fundamental para lograr la liquidez, la utilidad y la ubicuidad necesarias para un sistema de comercio global más inclusivo y de menor coste. PayPal priorizó los mercados en regiones donde su marca de confianza y su base de clientes existente pueden contribuir a acelerar la adopción y el uso real de PYUSD.

Este servicio es solo para envío de remesas, dado que en el caso de Guatemala no se cuenta con la plataforma, es decir, incluye todos los servicios de PayPal o es exclusivo para remesas.

En Guatemala, PayPal está disponible tanto para consumidores como para comerciantes, permitiéndoles enviar, recibir y retirar fondos internacionalmente. Los usuarios guatemaltecos pueden abrir cuentas de PayPal, recibir pagos del extranjero, pagar en plataformas en línea globales y retirar fondos para usarlos en su vida diaria.

Este servicio no se limita a las remesas. Además de las transferencias entre personas, tanto usuarios individuales como empresas en Guatemala ahora tienen acceso a PayPal USD (PYUSD). Los usuarios pueden comprar, mantener, enviar y recibir PYUSD directamente desde su cuenta de PayPal, pueden ser elegibles para obtener recompensas por sus tenencias de PYUSD, transferir fondos instantáneamente a amigos y familiares a través de PayPal o billeteras digitales de terceros, y convertir PYUSD a moneda local al retirar fondos para sus gastos cotidianos.

¿Cómo podría PYUSD cambiar la forma en que los latinoamericanos envían remesas o realizan pagos internacionales?

PYUSD es una compañía fiduciaria regulada por el gobierno federal de EE. UU., totalmente respaldada por reservas de alta calidad denominadas en dólares estadounidenses y profundamente integrada en el ecosistema global de PayPal. Combina la velocidad y el menor costo de la tecnología de las stablecoins con la confianza, los programas de cumplimiento y la experiencia de usuario de primer nivel de un proveedor líder de pagos.

PYUSD complementa los productos de pago existentes de PayPal, ofreciendo a los clientes más opciones para transferir y administrar sus fondos. Esta expansión representa un paso fundamental para lograr la liquidez, la utilidad y la ubicuidad de PYUSD, necesarias para crear un ecosistema de comercio global escalable y más inclusivo. Además, el uso de PYUSD puede reducir significativamente las comisiones, ya que las stablecoins no requieren tantos participantes en la transacción, a diferencia de los pagos transfronterizos tradicionales, donde los intermediarios pueden aumentar los costos.

¿Habrá costos o comisiones específicas para usuarios en América Latina al comprar, enviar o convertir PYUSD?

No hay comisiones por comprar o vender PYUSD con USD, ni por enviar o recibir PYUSD entre cuentas de PayPal. Si los usuarios compran o venden PYUSD con una moneda distinta al USD, se aplicarán los tipos de cambio y las comisiones correspondientes. Las transferencias de PYUSD a una billetera de criptomonedas fuera de PayPal están sujetas a las comisiones de la red blockchain.