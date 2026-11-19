Los precios internacionales del petróleo y sus derivados podrían registrar una disminución gradual durante el 2027, según las proyecciones incluidas en la reforma a la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, aprobada por el Congreso de la República el pasado 17 de noviembre.

Los escenarios contemplados en la normativa sitúan el precio internacional del petróleo entre US$67 y US$73 por barril, mientras que el diésel podría cotizarse entre US$2.87 y US$3.34 por galón y la gasolina entre US$2.40 y US$2.80.

Estas estimaciones forman parte de los argumentos para ampliar por seis meses la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP), que actualmente está vigente desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2026.

Con la reforma al Decreto 22-2026, los combustibles continuarán exentos de ambos impuestos del 1 de enero al 30 de junio del 2027, mientras se produce una eventual normalización de los precios internacionales.

La normativa establece que los tributos volverán a aplicarse a partir del 1 de julio del 2027, salvo que el Congreso apruebe una nueva modificación legal.

¿Cuánto podrían bajar los precios internacionales?

Las proyecciones incluidas en la reforma establecen los siguientes rangos de referencia para el 2027:

Petróleo: entre US$67 y US$73 por barril.

entre US$67 y US$73 por barril. Diésel: entre US$2.87 y US$3.34 por galón.

entre US$2.87 y US$3.34 por galón. Gasolina: entre US$2.40 y US$2.80 por galón.

Estos valores corresponden a escenarios de precios internacionales y no necesariamente a los precios de venta al consumidor en las estaciones de servicio de Guatemala.

La reforma sostiene que mantener la exoneración durante el primer semestre permitiría evitar incrementos derivados de la reactivación de los impuestos, mientras se produce una eventual disminución de las cotizaciones internacionales.

Los diputados argumentan que, de no ampliarse la medida, el precio del diésel podría registrar un incremento aproximado de Q1.70 por galón a partir de enero del 2027.

Los proponentes también advierten que restablecer los impuestos podría elevar los costos del transporte, los alimentos, la producción y otros bienes y servicios.

Los precios internacionales de los combustibles podrían disminuir gradualmente durante el 2027, según las proyecciones contempladas en la reforma al Decreto 22-2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Exoneración costará Q5 mil 836 millones

La ampliación de la exoneración tendrá un costo fiscal estimado de Q5 mil 836.28 millones durante los primeros seis meses del 2027, según los cálculos incluidos en la reforma.

El monto corresponde a los ingresos tributarios que el Estado dejaría de percibir por la suspensión del cobro del IVA y del IDP.

La estimación se distribuye de la siguiente manera:

IVA a las importaciones: Q2 mil 536.83 millones.

Q2 mil 536.83 millones. IVA del mercado interno: Q646.47 millones.

Q646.47 millones. IDP: Q2 mil 652.98 millones.

Para elaborar estas estimaciones, la normativa considera un consumo anual aproximado de 550 millones de galones de diésel, 300 millones de galones de gasolina regular y 200 millones de galones de gasolina superior.

Al considerar los últimos tres meses del 2026 y los primeros seis del 2027, el costo fiscal acumulado de las exoneraciones podría alcanzar los Q10 mil 300 millones durante nueve meses, correspondientes a dos ejercicios fiscales.

¿Cuándo volverán a cobrarse los impuestos?

El Congreso de la República aprobó el martes 17 de noviembre la ampliación de la vigencia de la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.

La reforma contempla mantener la exoneración del IVA en la importación y comercialización de los combustibles incluidos en la normativa, así como la suspensión del IDP.

Entre los combustibles beneficiados figuran la gasolina superior, la gasolina regular, el diésel, el gas oíl y el alcohol carburante, según las disposiciones legales.

La medida permitirá mantener la exoneración hasta el 30 de junio del 2027, sin necesidad de aprobar nuevas prórrogas mensuales.

A partir del 1 de julio, ambos impuestos volverán a aplicarse, salvo que se apruebe otra modificación legal.

La reforma aún está pendiente de publicación y de su entrada en vigor.

SAT deberá ajustar sus sistemas de recaudación

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de la Intendencia de Recaudación, analiza los resultados del primer mes de vigencia de la exoneración, que comenzó el 1 de octubre del 2026.

Al 19 de noviembre, la intendencia aún no había publicado las cifras de recaudación correspondientes a octubre, por lo que no se disponía de información actualizada sobre el impacto de la medida en los ingresos tributarios.

Con la ampliación aprobada por el Congreso, la SAT deberá ajustar sus sistemas de recaudación para mantener la exoneración durante el primer semestre del 2027 y preparar la aplicación de los impuestos a partir de julio.