Primer empleo: estudio revela cómo disminuyen las oportunidades para jóvenes sin experiencia según su edad

Conseguir el primer empleo puede convertirse en un desafío cada vez mayor conforme aumenta la edad de los jóvenes que no cuentan con experiencia laboral. Aunque las empresas continúan contratando personal en América Latina, la disposición a incorporar candidatos sin trayectoria disminuye del 52.6% entre los 18 y 21 años al 23% entre los 26 y 29 años.

Este es uno de los principales hallazgos de la cuarta edición del estudio Talento joven y empresas 2026: De la desconexión a las oportunidades, elaborado por ManpowerGroup y Junior Achievement Americas, con la participación de 7 mil 465 jóvenes y 641 empresas de la región.

La investigación revela una contradicción en el mercado laboral: mientras el 69.7% de los jóvenes encuestados busca empleo, el 84.9% de las empresas contrató personal durante los últimos 12 meses y el 73% prevé efectuar nuevas contrataciones o reemplazos.

Sin embargo, la disponibilidad de plazas no necesariamente se traduce en oportunidades para quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

El estudio identifica que el 54.8% de los jóvenes que buscan trabajo considera la falta de experiencia como una de sus principales dificultades, mientras que el 48.7% de los empleadores señala problemas relacionados con este requisito al contratar talento joven.

La edad reduce las oportunidades del primer empleo

Uno de los resultados más relevantes de la investigación es que la disposición empresarial a contratar personas sin experiencia disminuye conforme aumenta la edad de los candidatos.

Entre los jóvenes de 18 a 21 años, el 52.6% de las empresas muestra disposición a incorporar personal sin trayectoria laboral. Sin embargo, ese porcentaje se reduce al 23% cuando los aspirantes tienen entre 26 y 29 años.

La diferencia de 29.6 puntos porcentuales evidencia una barrera adicional para quienes llegan a edades más avanzadas sin haber conseguido su primera experiencia laboral.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM, explicó que la experiencia previa continúa siendo un factor determinante en los procesos de selección.

“La experiencia previa continúa teniendo un peso importante en las decisiones de contratación. Para ampliar las oportunidades de ingreso, las empresas pueden revisar qué requisitos son realmente indispensables para cada puesto y cómo identificar capacidades que todavía no se han desarrollado dentro de un empleo formal”, señaló Flores.

El planteamiento apunta a revisar los criterios utilizados por las empresas para evaluar a los candidatos, particularmente cuando se trata de puestos que podrían desempeñarse sin experiencia laboral previa.

Certificaciones no garantizan conseguir empleo

La investigación también evidencia que acumular estudios o certificaciones no es suficiente para conseguir trabajo.

Entre los jóvenes que buscan empleo, el 39.7% de quienes cursaron o completaron una certificación está empleado, frente al 36.5% de quienes no cuentan con ella.

La diferencia es de apenas 3.2 puntos porcentuales, lo que muestra que las certificaciones, por sí solas, no garantizan una mayor inserción laboral.

Los resultados destacan la importancia de complementar la formación académica y técnica con experiencias prácticas que permitan demostrar conocimientos y habilidades ante los empleadores.

En ese contexto, las organizaciones consideran necesario fortalecer la vinculación entre los centros educativos y las empresas, con el propósito de que los jóvenes tengan oportunidades de aplicar lo aprendido antes de incorporarse formalmente al mercado laboral.

Inteligencia artificial aún no cierra la brecha laboral

El uso de inteligencia artificial (IA) también ocupa un lugar importante entre las nuevas exigencias del mercado laboral.

Según el estudio, el 91% de los jóvenes encuestados utiliza herramientas de inteligencia artificial al menos ocasionalmente, mientras que el 88.6% de las empresas reporta algún grado de adopción de estas tecnologías.

Aunque ambas cifras reflejan un uso extendido, el desafío ya no consiste únicamente en acceder a estas herramientas, sino en desarrollar habilidades para aplicarlas en situaciones concretas de trabajo.

La investigación identifica una asociación entre los usos más avanzados y prácticos de la inteligencia artificial y mejores resultados laborales. No obstante, aclara que esta relación no permite establecer que el uso de estas tecnologías sea la causa de una mayor empleabilidad.

Por ello, las organizaciones destacan la importancia de que la formación digital incluya ejercicios prácticos, resolución de problemas y aplicaciones relacionadas con las necesidades de las empresas.

Empresas y centros educativos pueden cerrar brechas

Los resultados muestran que las condiciones de acceso al empleo juvenil varían entre los países latinoamericanos.

Mientras en algunos mercados los jóvenes encuentran mayores obstáculos para obtener su primera oportunidad laboral, en otros una proporción más alta ya trabaja, pero necesita desarrollar nuevas competencias para avanzar profesionalmente.

Ante este escenario, el estudio plantea que las empresas revisen sus requisitos de contratación y amplíen las oportunidades para candidatos sin experiencia, mientras que las instituciones educativas fortalezcan la formación práctica.

Noël Zemborain, presidente de Junior Achievement Americas, señaló que la preparación académica necesita complementarse con oportunidades para demostrar las capacidades adquiridas.

“El estudio nos deja una reflexión central: preparar a los jóvenes es fundamental, pero no suficiente. Las habilidades que desarrollan necesitan espacios donde ponerse en práctica, ser reconocidas y convertirse en experiencia. Cuando la trayectoria previa es un requisito para acceder al primer empleo, el potencial queda fuera de consideración”, señaló Zemborain.

El desafío consiste en transformar la formación y las capacidades de los jóvenes en oportunidades reales de contratación, especialmente para quienes todavía no han conseguido su primer empleo.

La investigación reúne respuestas de 7 mil 465 jóvenes y 641 empresas de América Latina. Sus resultados identifican patrones y asociaciones entre los participantes, pero no constituyen estimaciones representativas de toda la población ni permiten establecer relaciones causales.