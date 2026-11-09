Agexport anuncia feria de empleo con más de mil plazas y 300 becas de inglés: cómo participar

Salarios mensuales de entre Q6 mil y Q8 mil, contratación con prestaciones laborales y oportunidades para personas sin experiencia forman parte de la oferta de más de mil plazas que estarán disponibles durante la segunda edición de la Call Center Job Fair 2026, organizada por el Sector de Contact Center & BPO de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

La feria se realizará el próximo 19 de noviembre, en la zona 13 de la capital, con la participación de 15 empresas que buscan contratar personal para distintas posiciones dentro de la industria de centros de llamadas y servicios empresariales.

Andrea Méndez, coordinadora de Reclutamiento del Sector Contact Center & BPO de Agexport, explicó que los salarios oscilan entre Q6 mil y Q8 mil mensuales, dependiendo del puesto, la empresa contratante y el perfil del candidato.

La posición con mayor demanda es la de agente de servicio al cliente, para la cual se requiere contar con título de nivel diversificado y un dominio del inglés del 70% o superior.

Una de las características de estas oportunidades es que no es indispensable tener experiencia laboral previa, lo que abre posibilidades de contratación para personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

¿Cuáles son los salarios y las condiciones de contratación?

De acuerdo con Méndez, las empresas participantes ofrecen contratación en planilla, con las prestaciones y los beneficios establecidos por la legislación laboral guatemalteca.

Además, los trabajadores pueden acceder a bonificaciones e incentivos adicionales, según las políticas de cada compañía.

Los salarios ofrecidos varían de acuerdo con las responsabilidades del puesto, las competencias del aspirante y las condiciones de contratación de cada empresa.

Entre las compañías que participarán en la feria figuran Everise, Alorica, Allied Global, 24/7.AI, Sling Shot by Pronto BPO, HCL Tech, TELUS Digital, IDT Guatemala, VXI, Conduent, Capgemini, Concentrix, KIVO, Lean Solutions Group y Atento.

Durante la actividad, los interesados podrán visitar los espacios de reclutamiento, conocer las vacantes disponibles y presentar sus postulaciones directamente a las empresas.

Ofrecerán 300 becas de inglés con formación de hasta 11 meses

Además de las oportunidades de empleo, Agexport promoverá 300 becas para fortalecer el dominio del inglés, dirigidas a personas que todavía no alcanzan el nivel requerido para incorporarse a la industria.

Las becas forman parte del Programa Trabajo Decente de la Unión Europea, mediante la subvención Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad, implementada por Agexport.

Méndez detalló que los participantes podrán optar a dos modalidades de capacitación:

Tiempo completo: ocho horas diarias de formación, durante cinco meses y medio.

ocho horas diarias de formación, durante cinco meses y medio. Medio tiempo: cuatro horas diarias de formación, durante 11 meses.

Ambas modalidades buscan mejorar las competencias lingüísticas de los participantes y facilitar su acceso a oportunidades laborales en el sector de centros de llamadas y servicios empresariales.

Para solicitar una beca, los interesados deberán ser mayores de edad, contar con título de diversificado y tener al menos un 25% de dominio del inglés hablado, escrito y leído.

También deberán disponer de tiempo para recibir las clases y contar con acceso a internet.

La formación se impartirá mediante los programas Finishing School, en modalidad intensiva, y After Work English Program, con jornadas de cuatro horas diarias.

¿Cuándo será la feria y cómo participar?

La segunda edición de la Call Center Job Fair 2026 se realizará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15 horas, en el parqueo anexo de Combex-im, ubicado en la 15 calle 10-28, colonia Aurora I, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Para asistir, los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en el enlace https://bit.ly/4yNdHG1.

Una vez registrados, recibirán un correo electrónico de confirmación que deberán presentar el día del evento.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las oportunidades laborales disponibles, postularse a las plazas que se ajusten a su perfil o solicitar una de las becas de formación en inglés.

La actividad ofrecerá dos alternativas para quienes buscan incorporarse a esta industria: acceder a una plaza laboral con prestaciones o mejorar sus conocimientos de inglés para ampliar sus posibilidades de contratación.