Qué es el BRT, el sistema de buses rápidos que proponen para unir Mixco y el Obelísco y costaría US$333 millones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene publicado un estudio de prefactibilidad del Sistema de Transporte Público Masivo (STPM) para el eje oriente–occidente del área metropolitana de Guatemala.

El análisis técnico evaluó la demanda proyectada, la viabilidad financiera y socioeconómica, así como los aspectos legales, urbanos y prediales. El corredor seleccionado fue el tramo San Juan–Liberación–Próceres, considerado estratégico por su alto flujo vehicular y concentración de usuarios.

Un corredor clave para la movilidad

El sistema tipo BRT (Bus Rapid Transit), Bus de Tránsito Rápido, recorrería aproximadamente 14 kilómetros, conectando Mixco con la ciudad de Guatemala, desde la Calzada San Juan hasta el bulevar Los Próceres, aunque el informe no detalla los puntos exactos de la ruta el informe indica que tendría 23 estaciones en todo el recorrido.

LECTURAS RELACIONADAS AeroMetro funcionará como carrusel continuo y podrá mover más de 5 mil pasajeros por hora

Según el estudio, antes de la pandemia este eje movilizaba alrededor de 327 mil pasajeros diarios, lo que evidencia la necesidad de un sistema de transporte más eficiente, integrado y sostenible.

La propuesta busca articular la oferta de transporte existente y futura, reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios en el área metropolitana.

¿Qué contempla el proyecto?

De acuerdo con el informe, el diseño incluye infraestructura especializada para garantizar mayor velocidad y seguridad en el servicio. Entre los principales componentes destacan:

Carriles segregados exclusivos para el BRT

Estaciones seguras y accesibles

Unidades biarticuladas de alta capacidad

Sistema de pago integrado inteligente

Cruces peatonales seguros y accesibilidad universal

Además, se prevé la construcción de un patio y taller para mantenimiento de las unidades, así como un sistema de control de tráfico con prioridad para peatones y buses.

Inversión y modelo de financiamiento

El proyecto, impulsado por la Municipalidad de Guatemala, se plantea bajo un esquema cofinanciado, es decir, con participación pública y privada.

El informe detalla que la inversión estimada asciende a US$333 millones, mientras que el costo anual de operación sería de US$15 millones, con un plazo contractual proyectado de 30 años. Los ingresos provendrían principalmente de las tarifas de transporte, complementadas con otras fuentes asociadas al sistema.

No obstante, aunque el estudio establece el modelo de financiación compartida, no precisa si actualmente existe interés formal del sector privado para participar en la ejecución o financiamiento del proyecto.

LECTURAS RELACIONADAS Cuenta regresiva para implementar el limitador de velocidad: transportistas individuales aseguran que no lograrán cumplir a tiempo

Los datos financieros contemplan:

Inversión estimada: US$333 millones

Costo de operación: US$15 millones

Plazo de contrato: 30 años

La evaluación realizada por la ANI concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y socioeconómico, y que podría generar impactos positivos en la reducción de la congestión vehicular, la mejora de la seguridad vial y la promoción de una movilidad sostenible.

De avanzar a su fase de ejecución, el STPM representaría uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para el transporte público en Guatemala en las próximas décadas.

23 estaciones del BRT de la ruta San Juan-Boulevard Liberación-Obelisco

De acuerdo con el informe publicado por ANI, las estaciones se ubican en puntos clave del corredor, permitiendo conexiones con otros modos de transporte y facilitando el acceso de los usuarios, con un diseño que incluye plataformas elevadas para un abordaje más rápido y accesible, especialmente para personas con discapacidad.