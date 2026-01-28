¿Se pueden construir edificios de más de 40 pisos en Guatemala?

Luego de la derogación de la resolución RES-DS-84-2020, que ampliaba el límite de construcción de los edificios hasta 100 metros de altura, se volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de hasta dónde pueden crecer los edificios en Guatemala sin comprometer la seguridad aérea.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estableció límites de altura para las edificaciones ubicadas en áreas cercanas al Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), en especial en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, como medida preventiva mientras se desarrolla un estudio técnico actualizado que respalde dicha normativa. Una mesa técnica determinó que permitir estructuras más altas, sin criterios claros, podría reducir el espacio para maniobras visuales de las aeronaves y afectar las rutas de aproximación de los pilotos.

Pese a ello, autoridades, desarrolladores y urbanistas coincidieron en un foro convocado por Guatevisión para Guatemala No Se Detiene —donde se abordó una pregunta central: ¿hasta dónde pueden crecer los edificios de vivienda?— en que la construcción vertical, incluso de más de 40 niveles, sí es viable en el país, siempre que se base en estudios técnicos, planificación territorial y una adecuada ubicación.

Fernando Suriano, viceministro de Transporte, considera que la vivienda vertical es fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades, especialmente frente a los problemas de movilidad. A su criterio, concentrar población en zonas con servicios cercanos permite reducir desplazamientos largos y aliviar el tráfico. No obstante, subrayó que desde la DGAC la prioridad seguirá siendo la seguridad operacional: “Quien venga en un avión a Guatemala tenga la certeza de que operamos en un entorno seguro”, afirmó.

Desde el sector constructor, Juan Pablo Estrada, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi), aseguró que levantar edificios de más de 40 pisos es factible y que el factor determinante es la ubicación. Explicó que Ciudad de Guatemala cuenta con zonas ya consolidadas, con servicios, comercios, colegios y empleo, donde resulta más eficiente crecer hacia arriba en lugar de expandir la mancha urbana.

“La ciudad de Guatemala es bastante grande y tiene bastantes puntos de mucha densidad donde hay todos los servicios que también necesitan mejor crecer hacia arriba para que las personas que viven allí no tengamos que empezar a darle vivienda haciendo la mancha urbana más amplia”, comentó.

Estrada señaló que muchas de estas áreas se encuentran fuera de la influencia directa del aeropuerto, y que incluso dentro de esa zona es posible construir, siempre que exista el respaldo técnico. “Nadie quiere un aeropuerto inseguro, y ese es un tema que el sector toma con absoluta seriedad”, recalcó.

Añadió que la tecnología aeronáutica ha avanzado de forma significativa en los últimos años y que el AILA ha incorporado nuevos criterios operativos que permiten una mejor convivencia entre infraestructura aérea y desarrollo urbano. A su juicio, este es un momento clave para definir reglas claras y permanentes, similares a las del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital.

“Eventualmente podamos tener un mapa que defina desde qué vamos a hacer una inversión en un terreno, donde hay cierto nivel de demanda y se puede construir vivienda vertical, ya saber exactamente cuál es la altura máxima que se puede construir en ese predio, para no tener expectativas falsas”, puntualizó.

¿Dónde sí se podría construir?

De acuerdo con Estrada, los edificios de más de 40 pisos aún podrían construirse en la zona 11 y, mientras más se alejan, mejor. Además, explicó que la zona de influencia del aeropuerto se extiende entre tres y cuatro kilómetros desde la pista central, y a partir de los cuatro kilómetros, la altura permitida puede incrementarse gradualmente en un 5%.

“La ventaja es que la topografía de la ciudad de Guatemala no es una mesa de billar, tenemos variabilidad de alturas significativas. Sí hay puntos en las zonas principales donde se pueden hacer, ya sea en los laterales del aeropuerto, pero entre más nos alejamos del aeropuerto empiezan a aparecer esos puntos donde vamos a ver edificios de 40 pisos”, comentó.

Luis Dávila, investigador del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo (Unis), coincidió en que la viabilidad de este tipo de proyectos depende de una planificación integral. Explicó que deben superponerse capas de información como la topografía, la seguridad aérea, la densidad, los usos del suelo y la cercanía a empleos y servicios.

“Es allí donde se pueden crear nodos de densidad, pero eso debe planificarse en conjunto: sector privado, sector público, gobiernos locales, gobierno central y academia”, señaló. A su juicio, la ciudad es un espacio compartido y requiere consensos claros, donde la seguridad sea uno de los pilares fundamentales.