Tiempo parcial: Sector privado rechaza fallo de la CC y no descarta acciones legales

El Cacif manifestó que el Convenio 175 de la OIT está ratificado por el país y debe contar con un instrumento adecuado que lo regule. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) señaló que la decisión de la CC desincentiva la formalidad laboral en el país, porque la resolución tiene como efecto la falta de certeza jurídica sobre el marco legal que aplica a contrataciones de trabajadores que apliquen a puestos que no requieran de una jornada completa.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro lamentó la decisión y enfatizó que contraviene el principio de aquellos convenios en materia de derechos humanos ratificados por el Congreso y que llegan a formar parte de la Constitución Política y de la legislación guatemalteca.

Lo anterior, lo interpretan como si estuvieran opinando contrario a la ratificación del mismo convenio, un precedente que puede afectar la aplicación de cualquier otro convenio internacional en materia de derechos humanos como el 169.

“Es una decisión nefasta para la generación de empleos en Guatemala, contradictoria y carece de sustento técnico, una vez más la CC se está excediendo en sus interpretaciones”, criticó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro.

Caballeros, no descartó que puedan plantear otras acciones y para ello analizarán la resolución de la CC o un memorial amicus curi no es solo el sector empleador, es más importante y trascendental que la corte escuche argumentos de los trabajadores, que hoy están quedando en suspenso.

Juan Pablo Carrasco, director ejecutivo de AmCham también consideró que se podrían presentar como terceros interesados en el proceso para hacer ver que esta figura opera en otros países sin ningún inconveniente.

Además, indicó que el sector comercio y detallistas, ya estaban inplementando la figura y en el Ministerio de Trabajo se estaban registrando los contratos de trabajo.

“Especialmente en la época de vacaciones y de fin de año podían aumentar los contratos a tiempo parcial”, estimó Carrasco.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) también lamentó que la CC esté tomando este tipo de decisiones, porque limita las oportunidades a un empleo formal y sumado a ello la actitud de ciertos sectores que lamentablemente no proponen ninguna solución, y solo eliminan la posibilidad.

Indicó que al menos 67 empresas habían contratado 416 personas durante este tiempo que estuvo vigente el convenio 175, por lo que consideró que se pudo haber establecido una mesa de diálogo para resolver y despejar dudas, en lugar de limitar oportunidades de empleo.

Impacto en sector exportador

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) también se pronunció y agregó que el fallo acciona de forma contraria, provocando que se queden sin protección y certeza jurídica personas que ya están laborando por hora en colegios, empresas de servicios financieros, construcción, ventas, call centers, entre otros.

En ese sentido, Manuel Gordo, presidente del sector de Contact Center & BPO indicó que la decisión limita la posibilidad de atraer a nuevos clientes al país que les interesen los trabajos por hora.

Sin embargo, afirmó que con la ley tratarán de mantener el personal y no recurrir al despido. Agregó que cualquier trabajo nuevo se irá a otros países porque existen otras opciones como Honduras, México, Filipinas.

Para Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vetex) esta decisión de la CC lo que hace es fomentar la ineficiencia dado que vienen avances para este sector con implementación de Inteligencia Artificial y vienen noticias como esta, es como retroceder 100 años, dijo.

“No quieren fomentar la eficiencia si no el proteccionismo, no es competitivo, no se pueden pagar tiempos muertos, todos tienen industria de confección e invierten en ser eficientes”, puntualizó Ceballos.

