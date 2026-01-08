Una apuesta perfectamente calculada sobre la caída de Maduro despierta el escrutinio de los mercados de predicción

La apuesta, ejecutada en el momento justo, ha llamado la atención sobre el rápido auge de los mercados de predicción y sobre si existen suficientes salvaguardas en torno a ellos.

La operación se realizó en una plataforma en línea que permite a los usuarios apostar sobre el resultado de elecciones políticas, eventos deportivos y otros acontecimientos del mundo real. Estas plataformas se han expandido rápidamente durante el último año, aun cuando las protecciones al consumidor y la aplicación de normas contra el uso de información privilegiada siguen siendo más laxas que en los mercados financieros tradicionales, según expertos legales y exreguladores.

Lo que antes era un espacio de nicho, los mercados de predicción se han visto impulsados por el crecimiento de las apuestas deportivas, el respaldo del gobierno de Donald Trump a las criptomonedas y la creciente superposición entre el comercio cripto y las apuestas basadas en eventos. En octubre, la startup de redes sociales de Trump, Truth Social, anunció que planeaba sumarse al sector y lanzar su propio mercado de predicción.

Los defensores sostienen que estos mercados pueden agregar información de manera eficiente y ofrecer nuevas formas para que las personas obtengan ganancias a partir de sus análisis. Pero la apuesta sobre Maduro ha intensificado las preocupaciones sobre si estas plataformas están creando oportunidades lucrativas para personas con acceso a información confidencial o sensible —desde contratistas gubernamentales hasta personal militar— y si las instituciones acostumbradas a reglas estrictas sobre material clasificado están preparadas para un mundo en el que los secretos geopolíticos pueden monetizarse con unos pocos clics.

“Cuando ves una operación tan afortunada como esa, tienes que preguntarte: ¿han tenido suerte o sabían algo?”, dijo James Angel, profesor de finanzas de la Universidad de Georgetown, al describir el episodio de la «ballena de Maduro» como una posible filtración de seguridad si el operador tenía conocimiento previo de una misión secreta de Estados Unidos.

A finales del mes pasado, un operador anónimo del mercado de predicciones offshore Polymarket comenzó a realizar pequeñas apuestas sobre una intervención militar estadounidense en Venezuela. La primera apuesta se realizó el 27 de diciembre, cuando el usuario apostó 96 dólares en contratos que se pagarían si las fuerzas estadounidenses estuvieran en Venezuela antes del 31 de enero, según los datos archivados de Polymarket. Durante la semana siguiente, el operador aumentó constantemente las apuestas, concentrándose en un conjunto reducido de contratos vinculados al destino de Maduro, incluidas apuestas que se pagarían si dejaba de estar en el poder a finales de mes, un escenario que la mayoría de los usuarios seguían considerando remoto.

La última apuesta se realizó a las 9:58 p. m., hora del este, el viernes, justo antes de que una operación estadounidense derrocara al presidente venezolano. En ese momento, los contratos pertinentes se negociaban a unos 8 centavos por dólar, lo que sugiere que el mercado preveía una escasa posibilidad de que Maduro fuera derrocado en breve. Cuando se conoció la noticia de la operación estadounidense para capturarlo varias horas más tarde, los contratos se dispararon. Al final, el operador había convertido aproximadamente US$34 mil en apuestas —más de la mitad realizadas horas antes de la operación— en más de 400 000 dólares de beneficio.

Angel afirmó que cualquier persona que negocie con información sobre una operación clasificada debería enfrentar las medidas disciplinarias correspondientes, independientemente de si su conducta viola las leyes que restringen el uso de información privilegiada. El ejército, en colaboración con el Departamento de Justicia, es el más indicado para investigar estas posibles filtraciones debido a su autoridad penal, afirmó.

Sin embargo, no está claro que este tipo de comercio sea fácil de procesar, ni que el gobierno inicie una investigación. Las apuestas se realizaron en la plataforma de intercambio offshore de Polymarket, que afirma prohibir la participación a usuarios residentes o ubicados en Estados Unidos. Si bien estas restricciones se pueden eludir con relativa facilidad, los expertos legales afirman que si el operador fuera un ciudadano extranjero que realizara apuestas desde el extranjero, las autoridades estadounidenses tendrían poca jurisdicción.

Polymarket no respondió a las solicitudes de comentarios.

El Departamento de Defensa afirma que sus requisitos éticos prohíben al personal utilizar "información no pública para promover intereses privados".

Los mercados de predicciones se popularizaron con la inversión de miles de millones de dólares en contratos de futuros sobre el resultado de las elecciones de 2024. Aunque el interés en el sector pareció disminuir posteriormente, el rápido crecimiento en los últimos meses de Polymarket, Kalshi y la recién llegada Opinion ha permitido que la industria reciba alrededor de 3 mil millones de dólares en volumen de apuestas cada semana, una cantidad antes inconcebible.

(El director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour, declaró el miércoles en una publicación de LinkedIn que la compañía, regulada a nivel federal, prohíbe el uso de información privilegiada por parte de cualquier persona con información importante no pública, incluidos los empleados del gobierno, y opera bajo lo que describió como una sólida supervisión estadounidense).

Las cadenas de bloques, la tecnología subyacente a la mayoría de los sitios, contienen datos públicos de las transacciones de cada apuesta, pero no incluyen nombres ni información demográfica, lo que hace casi imposible desenmascarar a los participantes del mercado. El sector del mercado de predicciones registró alrededor de 43 millones de apuestas en noviembre de unas 600 mil cuentas (aunque una persona puede tener varias cuentas), según datos de Dune, una empresa de datos de criptomonedas.

Se trata de un giro notable desde la era Biden, cuando los reguladores federales generalmente se resistían a la aparición de dichos mercados, argumentando que no eran de interés público, y buscaban separar el mundo de las apuestas del de las operaciones financieras.

A pesar del fallo de un juez federal de 2024 que allanó el camino para las apuestas electorales, los altos funcionarios de la administración Biden se mantuvieron escépticos ante esta práctica. Al final del mandato del presidente Joe Biden, Polymarket se había convertido en objeto de investigaciones penales y civiles paralelas, y el domicilio del director ejecutivo de la compañía fue registrado por el FBI, según informes del New York Times y otros medios.

Los estados, que históricamente han regulado las apuestas, podrían representar ahora el principal obstáculo para un crecimiento más rápido. Al menos nueve estados, incluyendo Massachusetts, Nevada y Nueva Jersey, han tomado medidas para intentar bloquear estos mercados, argumentando que deberían estar sujetos a la supervisión estatal. Es probable que el asunto sea decidido finalmente por la Corte Suprema, según Andrew Kim, socio del bufete de abogados Goodwin Procter.

“La especulación financiera generalmente ha sido regulada por el gobierno federal, mientras que el juego ha sido regulado por los estados”, dijo. “La pregunta es: ¿qué es esto? ¿Es un activo financiero o es juego?”