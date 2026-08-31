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VIDEO | Deudas del IUSI: diputado anuncia amparo para recuperar enmienda que obtuvo 90 votos
Una enmienda para perdonar deudas y multas del IUSI quedó fuera del decreto. Pero un diputado busca recuperarla mediante un amparo constitucional.
El 29 de julio, los diputados sometieron a votación una enmienda para condonar las multas y deudas pendientes del IUSI. La propuesta obtuvo 90 votos y la Junta Directiva la declaró improbada por no alcanzar los 107 votos requeridos. Ahora, buscan recuperarla. (Foto, Prensa Libre: Captura de pantalla)
Este 31 de agosto, un diputado anunció que presentará una acción constitucional de amparo para intentar recuperar una enmienda relacionada con la exoneración de deudas y multas atrasadas del IUSI, Impuesto Único Sobre Inmuebles.
El diputado Inés Castillo cuestionó que la disposición no aparezca en el decreto y sostuvo que, desde su interpretación, la enmienda sí fue aprobada por el pleno del Congreso.
Según explicó, la propuesta obtuvo 90 votos durante la aprobación de las reformas al IUSI, el 29 de julio, pero no fue incorporada al texto final del decreto 18-2026, publicado el 28 de agosto en el Diario de Centro América.
“Esta enmienda sacó 90 votos y no la incorporaron en el proceso de formación de la ley”, afirmó el legislador.
¿Qué ocurrió durante la sesión del Congreso?
En el video de la sesión legislativa del 29 de julio se observa el momento en que se sometió a votación la enmienda.
Durante la sesión se indicó que la propuesta quedaba improbada al no alcanzar la cantidad de votos requerida. En ese momento, los diputados ponentes de la enmienda no realizaron una objeción, según se observa en la grabación.
Ahora, Castillo sostiene que la disposición sí fue aprobada y cuestiona que no haya sido incorporada durante el proceso de formación de la ley.
¿La enmienda necesitaba 107 votos?
Al ser consultado este 31 de agosto sobre si la propuesta requería el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso, equivalentes a 107 diputados, Castillo respondió que no.
El legislador argumentó que las reformas corresponden a una ley ordinaria y que la enmienda no modificaba una normativa de carácter orgánico, por lo que, según su interpretación, no era necesaria la mayoría calificada.
Castillo señaló además que corresponde a la Junta Directiva del Congreso trasladar al Organismo Ejecutivo las disposiciones aprobadas durante el proceso de formación de la ley.
Por ello, considera que la exclusión de la enmienda debe ser explicada ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
¿Qué proponía la enmienda sobre las deudas del IUSI?
La enmienda que Castillo busca recuperar pretendía establecer el perdón de las deudas y multas pendientes del IUSI.
La situación podría cambiar si la acción constitucional anunciada por el diputado prospera y una resolución determina que la enmienda debe ser reconocida o incorporada.
Mientras tanto, los saldos pendientes del IUSI continúan vigentes y los propietarios mantienen la obligación de cumplir con los pagos correspondientes, de acuerdo con las disposiciones actuales.
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