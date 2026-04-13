Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Yazaki North America, Inc. (YNA) anunció en marzo la instalación de su segunda planta de producción en Guatemala, para lo cual firmó un acuerdo con el Gobierno para avanzar en la construcción, lo que, según indicó, fortalecerá su presencia en Centroamérica.

Esta se ubicará en Pajapita, San Marcos, aproximadamente a siete kilómetros de la que ya opera en Ayutla.

Consultada acerca de los factores que motivaron a la compañía a decidir instalar su segunda planta en el país, ejecutivos de la empresa indicaron que Guatemala ha demostrado ser una ubicación sólida y confiable para Yazaki.

Entre otros factores, refieren que la fuerza laboral ha demostrado de manera constante un alto nivel de habilidades, compromiso y enfoque en la calidad, además de que se ha construido una relación de colaboración con las autoridades nacionales y locales.

A más de tres años de haber inaugurado la primera fábrica en Ayutla, San Marcos, considerada un proyecto piloto, ejecutivos de Comunicaciones Corporativas de Yazaki, Daniel Curren y Ana Merari Sandoval, indicaron que la planta ha recibido reconocimiento dentro del sector y que esa experiencia les ha dado la confianza para expandirse en la región de San Marcos, donde existen fortalezas similares en mano de obra e infraestructura.

Los ejecutivos brindaron sus respuestas a Prensa Libre por escrito.

Al referirse a los aspectos positivos que aún deben resolverse en el país para seguir motivando la atracción de inversión, comentaron que Guatemala cuenta con una fuerza laboral comprometida y un gobierno que ha mostrado apertura para trabajar de manera colaborativa con los inversionistas.

Sin embargo, entre los desafíos mencionaron que la mejora continua en infraestructura, el desarrollo del talento humano y la certeza para la inversión a largo plazo fortalecerán aún más la capacidad del país para atraer un crecimiento manufacturero sostenible.

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La meta es generar aproximadamente 3 mil 500 empleos, que corresponde a la operación en la etapa de madurez de la planta.

Para ello, la contratación de personal se realizará por fases, alineada con las necesidades operativas y la demanda de los clientes, y se prevé que el crecimiento del empleo se dará de manera progresiva.

La prioridad es emplear y desarrollar talento de las comunidades cercanas a la nueva planta y complementarlo con empleados calificados de regiones próximas, conforme se amplíen las oportunidades.

Acerca de la inversión que efectuarán para esta nueva planta, evitaron dar un monto e indicaron que las cifras de inversión de capital pueden variar con el tiempo conforme las operaciones escalan y refirieron que Yazaki regularmente no divulga montos específicos. La operación de la compañía incluye un enfoque de constante creación de empleos estables, capacitación especializada e integración con las comunidades donde operan, convirtiéndose en “un compromiso sólido y de largo plazo con Guatemala”, añadieron.

En cuanto a las fases de inversión e instalación, explicaron que la preparación inicial del sitio ya se encuentra en marcha en el municipio de Pajapita.

Se prevé que la planta manufacturera cuente con una superficie de 35 mil metros cuadrados e inicie operaciones a partir de septiembre del 2027.

Según explicaron, el proyecto de expansión en el país se implementará por fases, alineadas con los requerimientos de sus clientes y la preparación operativa.

Respecto a la inversión, en marzo último, cuando se anunció la instalación de la segunda planta de producción, la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, indicó que el monto sería de US$250 millones mencionando que se trataba de cifras preliminares no oficiales y que no sabía si incluía el terreno o qué otros factores. Sin embargo, los ejecutivos de la compañía dijeron que Yazaki no ha divulgado una cifra específica de inversión para este proyecto y que cualquier monto mencionado públicamente no proviene de la empresa.

Entre los aspectos que consideran más relevantes mencionan el impacto a largo plazo de la inversión, que incluirá la creación de empleos de calidad, el desarrollo de habilidades y la contribución al crecimiento económico sostenido de la comunidad.

También refirieron que los detalles sobre la capacidad productiva y los volúmenes son información confidencial y están directamente vinculados a los requerimientos de sus clientes, y que se tiene previsto que la nueva planta “crecerá de manera gradual y sostenible, asegurando consistencia en calidad, seguridad y estabilidad de la fuerza laboral”.

La compañía mencionó en marzo que fabricarán arneses de cables eléctricos para vehículos Ford F-150.

Según información de las autoridades guatemaltecas, la empresa optó por establecer la nueva planta bajo la figura de Zonas de Desarrollo Económico Público Especial (ZDEEP) propia. Al respecto, los ejecutivos explicaron que operar dentro del esquema ZDEEP ha sido una experiencia positiva para Yazaki en el país, en la planta de Ayutla, ya que esas figuras ofrecen un entorno estructurado que facilita la exportación de manufactura y permite colaborar de manera cercana con desarrolladores y autoridades para asegurar infraestructura adecuada, servicios públicos confiables y cumplimiento.

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Sin brindar más detalles, calificaron que dicha planta opera de manera exitosa y suministra arneses eléctricos para clientes automotrices globales, incluidos programas para Ford, y exporta principalmente hacia Norteamérica. Sin embargo, los volúmenes específicos de producción y las asignaciones por cliente no se divulgan públicamente.

Respecto de los empleos, las autoridades del país mencionaron que ya opera con más de mil, y que la capacidad de la nueva planta en Pajapita triplicará esa cifra.

Según información brindada en el 2022 por la compañía se estimó una inversión de hasta US$10 millones para el plan piloto, es decir la primera fábrica en Zdeep Puerta del Istmo. El plan de inversión de la compañía mencionado en esa oportunidad era de US$160 millones a cinco años plazo para instalar varias fábricas principalmente en Guatemala, pero también ampliar sus operaciones en El Salvador.