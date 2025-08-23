Atropellado, cuerpos localizados y un hecho violento se registraron entre la noche del viernes y este sábado

Entre la noche del viernes 22 de agosto la mañana de este sábado 23, socorristas reportaron varios hechos trágicos en distintos municipios del país.

A las 9.46 horas, Bomberos Voluntarios informaron que en la 3ª calle y 8ª avenida, zona 4 de San José Pinula, fue localizado el cuerpo de una mujer con señales de violencia.

Casi al mismo tiempo, a las 9.44 horas, en el puente Doraldina, zona 10 de Mixco, rescataron de un río de aguas negras el cuerpo de un hombre.

Por otra parte, a las 9.34 horas, en el kilómetro 86 de la ruta que comunica Casillas con San Rafael Las Flores, Santa Rosa, fue hallado un hombre fallecido a un costado de la carretera, con múltiples traumas.

Según Bomberos Departamentales, aparentemente fue atropellado.

Otros incidentes que marcaron la jornada



Entre otros sucesos notables reportados por socorristas fueron:

Caída de altura. En el anexo 1 de la colonia Los Ángeles, zona 6, un hombre perdió el equilibrio y cayó desde unos 10 metros. Técnicos en Urgencias Médicas confirmaron su fallecimiento por trauma.

En el anexo 1 de la colonia Los Ángeles, zona 6, un hombre perdió el equilibrio y cayó desde unos 10 metros. Técnicos en Urgencias Médicas confirmaron su fallecimiento por trauma. Heridos por arma de fuego. En la calzada San Juan y 4ª avenida, zona 5 de Mixco, dos hombres recibieron disparos. Bomberos Voluntarios les aplicaron soporte vital avanzado y los trasladaron al Hospital Roosevelt. Uno de ellos, de 25 años, falleció al ingreso. El segundo, identificado como Josué Javier Navas, de 19 años, permanecía hospitalizado.

