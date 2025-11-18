14 teléfonos robados en Antigua: ¿Qué informó el MP sobre la detenida y el caso?

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez resolvió ligar a proceso a Silvia “N”, de 44 años, luego de que fue capturada con 14 teléfonos celulares presuntamente robados durante el Festival de las Flores, en Antigua Guatemala, el pasado sábado 15 de noviembre del 2025.

Como medida sustitutiva, el juzgado le otorgó caución económica de Q15 mil y la obligación de firmar el libro en la Fiscalía.

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros indicó que la mujer enfrenta ahora un proceso por el delito de adquisición de equipos terminales móviles de dudosa procedencia.

La detención ocurrió el pasado fin de semana, cuando visitantes del festival alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el robo de varios teléfonos.

La Fiscalía reportó que un turista extranjero fue quien denunció el hurto de su teléfono mientras caminaba por las calles, en momentos en que se desarrollaba el festival.

El afectado proporcionó a los agentes la ubicación GPS de su dispositivo, lo que permitió rastrear un vehículo Toyota que circulaba frente al estadio Pensativo.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia y agentes municipales, la PNC detuvo el automotor y localizó dentro del bolso de mano de la detenida los 14 teléfonos de distintas marcas y modelos. Varias víctimas reconocieron sus dispositivos en el lugar.

De acuerdo con registros policiales, la mujer presenta antecedentes por portación de droga, agresión, robo y asalto a autobuses.

La PNC señaló que las investigaciones continúan, ya que se presume que la sindicada podría formar parte de un grupo dedicado al hurto de teléfonos en eventos concurridos.

Lea también: Más de 300 mil personas visitan el Festival de las Flores de la Antigua Guatemala