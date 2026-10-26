Accidente en ruta al Atlántico: caos vial persiste nueve horas después de colisión múltiple

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Accidente en ruta al Atlántico: caos vial persiste nueve horas después de colisión múltiple

La PMT informa de una alta concentración de vehículos en ambos sentidos de la ruta al Atlántico, debido al accidente ocurrido en el kilómetro 7.8.

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CAOS VIAL POR ACCIDENTE EN EL KM 7.8 AL ATLÁNTICO

Accidente en el km 7.8 de la ruta al Atlántico complica la movilidad en la salida e ingreso de la capital. (Foto Prensa Libre: captura de video de PMT)

El caos vial continúa en el ingreso y la salida de la ciudad de Guatemala tras la múltiple colisión de seis vehículos ocurrida este lunes 26 de octubre en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que en el accidente estuvieron involucrados dos cabezales, dos camiones y dos automóviles.

Según el reporte de los Bomberos Municipales, una persona murió y otra resultó herida. Ambas viajaban en uno de los automóviles, que quedó destruido.

Desde tempranas horas, la PMT informó del accidente y de la coordinación de grúas para movilizar los vehículos, así como de las diligencias de las autoridades correspondientes.

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Tras el impacto, un vehículo de transporte pesado y dos camiones quedaron sobre los carriles hacia oriente, mientras que dos automóviles y otro vehículo de transporte pesado obstruyeron los carriles hacia occidente.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, actualizó la información e indicó que el cadáver del automovilista fallecido fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Añadió que el congestionamiento en la salida de la capital se extiende hasta el Anillo Periférico, en el área de la colonia Cuatro de Febrero, mientras que, en el ingreso a la ciudad, llega hasta el límite con Palencia, en el kilómetro 19 de la ruta al Atlántico.

También informó de las maniobras de las grúas para retirar los vehículos involucrados en el accidente ocurrido en el tramo entre las zonas 17 y 18.

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Según Provial, todos los vehículos accidentados ya fueron retirados; sin embargo, persiste la acumulación de automotores en ambos sentidos de la ruta.

Usuarios de redes sociales también han reportado fuerte congestionamiento en el sector.

Incidente afecta la movilidad en la calzada La Paz

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que un hombre murió tras caer desde la parte superior del puente Belice, en la zona 18 de la capital. El cuerpo quedó en el carril derecho de la calzada La Paz, con dirección hacia el norte, lo que genera congestionamiento vehicular en el sector.

Añadió que coordina la intervención de las unidades de emergencia, que ya se encuentran en el lugar a la espera de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

La PMT recomienda a los conductores reducir la velocidad, circular con precaución, considerar rutas alternas y facilitar el paso de las unidades de emergencia.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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