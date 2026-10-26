Múltiple colisión de seis vehículos bloquea el tránsito en ambos sentidos del km 7.8 de la ruta al Atlántico

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Múltiple colisión de seis vehículos bloquea el tránsito en ambos sentidos del km 7.8 de la ruta al Atlántico

El paso de vehículos permanece interrumpido en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico debido a una colisión múltiple.

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ACCIDENTE EN EL KM 7.8 DE LA RUTA AL ATLÁNTICO

Grúa moviliza vehículos involucrados en accidente en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: captura de video de Provial)

Una múltiple colisión mantiene interrumpido el tránsito este lunes 26 de octubre en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, entre las zonas 17 y 18 de la capital.

Según el reporte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en el accidente están involucrados dos cabezales, dos camiones y dos automóviles. Se informa de una persona fallecida.

Un vehículo de transporte pesado y dos camiones bloquean los carriles hacia oriente, mientras que dos automóviles y otro vehículo de transporte pesado obstruyen la circulación hacia occidente.

De acuerdo con la PMT, las autoridades competentes se encuentran en el lugar y efectúan las labores necesarias para liberar la vía y restablecer la circulación en ambos sentidos.

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La institución recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito que se encuentran en el sector.

Uno de los automóviles involucrados quedó destruido debido a la fuerza del impacto.

Para leer más: Muertes por accidentes de tránsito superan a homicidios en 13 departamentos de Guatemala

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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