Múltiple colisión de seis vehículos bloquea el tránsito en ambos sentidos del km 7.8 de la ruta al Atlántico

Una múltiple colisión mantiene interrumpido el tránsito este lunes 26 de octubre en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, entre las zonas 17 y 18 de la capital.

Según el reporte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en el accidente están involucrados dos cabezales, dos camiones y dos automóviles. Se informa de una persona fallecida.

Un vehículo de transporte pesado y dos camiones bloquean los carriles hacia oriente, mientras que dos automóviles y otro vehículo de transporte pesado obstruyen la circulación hacia occidente.

De acuerdo con la PMT, las autoridades competentes se encuentran en el lugar y efectúan las labores necesarias para liberar la vía y restablecer la circulación en ambos sentidos.

La institución recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito que se encuentran en el sector.

Uno de los automóviles involucrados quedó destruido debido a la fuerza del impacto.

Para leer más: Muertes por accidentes de tránsito superan a homicidios en 13 departamentos de Guatemala

MÚLTIPLE COLISIÓN BLOQUEA RUTA AL ATLÁNTICO EN AMBOS SENTIDOS En el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, entre las zonas 17 y 18, se registra una múltiple colisión que involucra dos cabezales, dos camiones y dos automóviles. Lamentablemente, una persona perdió la vida. Un transporte pesado y dos camiones bloquean los carriles hacia oriente, mientras que dos automóviles y un transporte pesado obstruyen la circulación hacia occidente. Autoridades competentes se encuentran en el lugar realizando las labores necesarias para liberar la vía y restablecer la movilidad en ambos sentidos. Se recomienda evitar el sector, considerar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de Policía MT. Trabajamos para mejorar la movilidad de tu zona. #TransitoGT #Traficogt #MovilidadSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 26, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.