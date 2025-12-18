Accidentes de tránsito en Guatemala: falta de educación vial es una de las pricipales causas

La siniestralidad vial en Guatemala ha incrementado de forma preocupante, según organizaciones, durante el 2025. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, con base en estadísticas de la Policía Nacional Civil, entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025 se registraron 8 mil 428 hechos de tránsito, un 6.2% más que los 7 mil 936 ocurridos en el mismo período del 2024.

Este aumento de accidentes evidencia una constante: muchos guatemaltecos carecen de educación vial. Así lo señalaron expertos en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, quienes coincidieron en que no basta con imponer multas, sino que urge una transformación cultural desde el hogar y las escuelas.

Desconocimiento de señales y cultura de la agresión

Las principales causas de los percances, según lo analizado, son el irrespeto a las señales de tránsito, los límites de velocidad y los semáforos.

Claudia Massis, psicóloga y comunicadora, subrayó que "Esa cifra, sin duda, es alarmante, y que los motoristas encabecen las estadísticas lo hace aún más grave. Esto debería obligar a las autoridades a endurecer las sanciones por no usar casco, por no portar rodilleras o por transportar a más personas de las permitidas en una motocicleta".

Además, se identifican patrones de comportamiento como la agresividad al volante, la frustración por largas horas atrapados en el tráfico y la falta de empatía entre conductores. Estas situaciones, afirman los expertos, provocan peleas, discusiones y hasta agresiones físicas por simples colisiones o desacuerdos de paso.

Datos clave del aumento de accidentes viales en 2025

Hechos de tránsito: Subieron de 7,936 a 8,428 (+6.2%).

Personas fallecidas: De 2,176 a 2,303 (+5.8%).

Lesionados: De 8,503 a 9,166 (+7.8%).

Motocicletas involucradas: 6,596 en total.

Motociclistas fallecidos: 1,320.

Motociclistas lesionados: 5,710.

Principales infracciones:

Conducir sin licencia.

No portar licencia.

Usar teléfono o auriculares al manejar.

Placas en lugares no autorizados.

Llantas lisas o sin equipamiento obligatorio.

El clamor de los ciudadanos se resume en una idea: se pierde calidad de vida por el caos vial. A diario, hay quienes demoran hasta cuatro horas para llegar a casa. Esto no solo afecta la salud mental, también incrementa la violencia en las vías.

"¿Cómo se puede llegar tranquilo si uno ha pasado horas bajo el sol, sin moverse?", cuestionó Massis, quien advierte que esa frustración se convierte en imprudencia.

Motociclistas, los más afectados

Uno de los datos más alarmantes del informe es que los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable. En 2025, hubo 6 mil 596 motocicletas involucradas en hechos de tránsito. El saldo fue de 1 mil 320 fallecidos y 5 mil 710 lesionados, lo cual representa una proporción significativa de las víctimas viales del país.

Stefany González, abogada, expresó que “y no saber controlar las emociones, el estrés que todos los guatemaltecos vivimos por el aumento constante del tránsito. Cada vez hay más vehículos”.

Educación vial, ausente en hogares y escuelas

Nydia González, mercadóloga y coach de vida, destacó la carencia de cultura vial como un problema de fondo.

“Desde casa no se da el ejemplo, y en las escuelas no hay programas permanentes de educación vial. Necesitamos sembrar conciencia desde niños”, afirmó.

Este enfoque fue respaldado por Herman Galindo, internacionalista, quien señaló que el aumento del parque vehicular es inevitable, pero la clave está en enseñar a conducir con responsabilidad.

Infraestructura precaria y falta de sanciones efectivas

Otro factor agravante es la mala infraestructura. Muchas zonas carecen de señalización, pasos peatonales o semáforos visibles. A esto se suma la inacción de las autoridades. “Hay miedo de imponer sanciones o simplemente no se hace. Muchos manejan con la certeza de que ‘no les va a pasar nada’”, agregó Galindo.

Los expertos coinciden en que sin sanciones firmes y visibles, los conductores no modificarán su comportamiento.

