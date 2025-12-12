Acercamiento de frente frío y lloviznas marcarán el clima en Guatemala este fin de semana

Para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, el territorio nacional presentará áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana, según informó el Insivumeh en su boletín de fin de semana.

Además, se espera cielo parcialmente nublado desde regiones del norte hasta el centro del país, con lloviznas y/o lluvias en horas de la tarde y noche.

El Insivumeh destacó que habrá frío por la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.

Las lluvias de este fin de semana están asociadas al ingreso de humedad desde el Caribe y al acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en la Franja Transversal del Norte y el Caribe, donde las precipitaciones podrían continuar a inicios de semana.

También se prevé incremento del viento frío del norte en la meseta central, que incluye la capital.

En esta región se espera un ambiente soleado durante el día, aumento de la nubosidad en horas de la tarde y posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas.

Las temperaturas máximas para la capital oscilarán entre 25°C y 27°C; para el altiplano central y occidental, entre 23°C y 27°C.

Para las regiones del Pacífico, el pronóstico indica poca nubosidad durante la mañana y ambiente cálido durante el día, así como incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas.

En Petén se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, nubosidad dispersa con intervalos de cielo parcialmente nublado, y lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica. El viento será del noroeste, ligero.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte habrá niebla o neblina en las primeras horas, cielo parcialmente nublado, y lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

Para la región del Motagua y los valles del oriente se espera poca nubosidad, ambiente soleado e incremento de la nubosidad en la tarde, especialmente en zonas de montaña, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas. Viento nordeste ligero.

