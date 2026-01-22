¿Advertencia al viajar a Guatemala? la alerta de EE. UU. a sus ciudadanos tras ataques a la Policía Nacional Civil

Desde el pasado 17 de enero, en Guatemala se ha desarrollado una crisis carcelaria que ha desencadenado numerosos ataques contra miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y provocó que el Gobierno decretara estado de sitio durante 30 días.

A raíz de estos hechos, las autoridades han ejecutado numerosos operativos en distintos sectores del país para capturar a los involucrados en los ataques armados, principalmente a cabecillas de las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

En el caso de Estados Unidos, esto ha generado una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en territorio guatemalteco.

Dicha alerta fue emitida el 18 de enero, un día después del inicio de la crisis carcelaria, originada por alteraciones dentro de los centros penitenciarios Fraijanes II y Renovación I.

La advertencia señala que se han reportado múltiples ataques a la policía en la capital guatemalteca, lo cual representa una amenaza para la población en general.

"Hay reportes de violencia y ataques armados contra la policía en toda la ciudad de Guatemala. Se ha ordenado al personal de la embajada de los Estados Unidos que se refugie en el lugar", indica la alerta publicada por la embajada estadounidense en Guatemala.

Update! #AmCits: The U.S. Embassy has lifted the shelter-in-place order for its personnel. However, the situation remains tense, with armed attacks against the National Civil Police in multiple areas of Guatemala City. U.S. citizens are advised to maintain a high level of caution… pic.twitter.com/HZqZNs1DsL — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 19, 2026

Además de recomendar a sus ciudadanos mantenerse informados a través de medios locales, EE. UU. enlistó las siguientes medidas de prevención:

Estar atento a las actualizaciones en los medios locales

Evitar multitudes y manifestaciones

Mantener un perfil bajo

Notificar a amigos y familiares que se encuentra bien

Estar atento a su entorno

Revisar planes de seguridad personal

Minimizar desplazamientos innecesarios

¿Alerta de viaje?

Las autoridades estadounidenses no han emitido una advertencia específica sobre viajes a Guatemala, y el estado de sitio decretado no restringe los viajes internacionales.

No obstante, en su página oficial existe una sección denominada Mapas de avisos de viaje, donde se clasifica la seguridad por país. En ella, Guatemala aparece en nivel 3 desde diciembre del 2024 (color naranja), lo que implica una advertencia para “reconsiderar viajar”.

"Reconsiderar viajar a Guatemala debido a la delincuencia. Algunas zonas presentan mayor riesgo", señala el Departamento de Estado de EE. UU.

Mapa de avisos de viaje de EE. UU. a diferentes países. Guatemala se encuentra en el nivel 3 al tener el color anaranjado. (Foto: Captura de pantalla de la página oficial del Departamento de Estado)

