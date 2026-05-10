AeroMetro: llegan más cabinas para el transporte de pasajeros y revelan nuevos detalles

El proyecto del AeroMetro continúa con su avance en la ciudad de Guatemala y, derivado de ello, la comuna informó sobre la llegada de más cabinas que transportarán a los pasajeros.

El AeroMetro en Guatemala operará como un teleférico urbano de transporte público por cable con movimiento continuo, diseñado para agilizar el traslado de pasajeros y fortalecer la movilidad urbana.

Se ha informado que el proyecto contempla dos líneas y 12 estaciones. Las cabinas circularán a una velocidad aproximada de 6.5 metros por segundo entre estaciones, pero al ingresar al andén desacelerarán hasta 0.25 metros por segundo, según los impulsores del proyecto.

En videos compartidos por la comuna se observa la llegada de las cabinas a Guatemala en contenedores. Con la última entrega, serían 114 cabinas las que ya están en el país.

Las puertas se movilizan con un mecanismo práctico y los asientos consisten en dos bancas de acero inoxidable, según un video compartido.

Según la explicación del video, las bancas se pueden acomodar para llevar una bicicleta e incluso una camilla en la cabina. Según la información, estas cabinas son más amplias de las que están exhibición.

El AeroMetro conectará Plaza España, en la zona 9, con Molino de las Flores, en Mixco, a lo largo de casi nueve kilómetros y 12 estaciones, con un valor de pasaje estimado en Q10 por viaje.

Para leer más: Así funcionará el AeroMetro: Sin filas, con acceso inclusivo y estaciones equipadas en Guatemala

El proyecto contempla más de 500 cabinas, cada una con espacio para 12 pasajeros, que pasarán por las estaciones cada pocos segundos.

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