Alerta en Quetzaltenango: calidad del aire fue peligrosa en las primeras horas de 2026

Las primeras horas del año 2026 estuvieron marcadas por un deterioro significativo de la calidad del aire en Quetzaltenango, de acuerdo con un análisis del Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del Insivumeh, a través de la Sección de Calidad de Agua y Aire.

Los datos oficiales indican que el aire alcanzó la categoría “Peligrosa”, el nivel más alto dentro de la escala del Índice de Calidad del Aire (ICA).

Según la estación de monitoreo Los Altos Quetzaltenango, entre las 00.00 y las 07.00 horas del 1 de enero, los valores del ICA se mantuvieron de forma constante en rangos críticos.

Esta escala, utilizada por agencias ambientales a nivel internacional, clasifica la calidad del aire en varios niveles: buena, moderada, dañina para grupos sensibles, dañina para la salud, muy dañina y peligrosa.

Cuando el aire se ubica en la categoría peligrosa, toda la población puede verse afectada, incluso personas sanas, y el riesgo se incrementa para niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Durante el período analizado, las concentraciones de partículas contaminantes fueron especialmente elevadas. El material particulado fino y grueso —conocido como PM2.5 y PM10— alcanzó niveles muy por encima de los valores considerados seguros.

Estas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar en las vías respiratorias, lo que explica por qué episodios como este representan una alerta para la salud pública, especialmente cuando se prolongan durante varias horas.

Ante esta situación, Insivumeh recomendó a la población atender las medidas que emitan el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), así como mantenerse informada a través de los boletines oficiales y los reportes en tiempo real.

La institución continuará monitoreando la evolución de la calidad del aire para determinar si los niveles peligrosos persisten o disminuyen en las próximas horas.